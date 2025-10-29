أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، حيث سجّلت أرباحاً معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 597 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 382 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024. وخلال الفترة، استكملت المجموعة عملية بيع شركة "بال القابضة للتبريد" محققةً ربحاً صافياً قدره 2.7 مليار درهم إماراتي من الصفقة، كما سجّلت خسارة انخفاض قيمة بقيمة 0.8 مليار درهم إماراتي مقابل شركة كاليون إنرجي. وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لا تتضمن تغيّرات القيمة العادلة ولا البندين غير المتكررين.

وارتفت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين من شركات المجموعة بنسبة 124% مدفوعًا بتوحيد شركة تندام والنمو القوي عبر جميع قطاعات الأعمال. ويعكس صافي الأرباح المُعلن عنه، والبالغ 1,949 مليون درهم إماراتي، خسائر إعادة تقييم غير محققة بقيمة 203 ملايين درهم إماراتي نتيجة تقلبات السوق وتأثير البندين غير المتكررين.

وتواصل المجموعة تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز زخم الإيرادات. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 191% على أساس سنوي لتبلغ 1,220 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بالنمو العضوي وتوحيد شركة تندام. كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 58%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة أعمالها الأساسية.

وحافظت مجموعة ملتيبلاي على مركز مالي قوي برصيد نقدي يبلغ 2.50 مليار درهم إماراتي. ويواصل تطبيق استراتيجيتها بعيدة المدى تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة تغطي قطاعاتها الرئيسية، وتستهدف اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال "ملتيبلاي+"، ذراعها الاستثماري في الأسواق العامة.

واختتمت محفظة "ملتيبلاي+" الربع الثالث من العام بتقييم بلغ 31.5 مليار درهم إماراتي، مقارنة باستثمار أولي قدره 14.7 مليار درهم إماراتي. ورغم تقلبات السوق التي أثرت على القيمة العادلة لبعض الأصول، إلا أن أداء المحفظة حافظ على قوته مدعوما بأسس أعمال متينة وآفاق بعيدة المدى.

ووافق مجلس إدارة مجموعة ملتيبلاي على مقترح الاستحواذ على شركتي "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" عبر صفقة مبادلة أسهم، في خطوة تحولية ستؤدي إلى قيام مجموعة استثمارية متنوعة بقيمة 120 مليار درهم إماراتي، تضم مجالات الطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والتعدين والملابس والإعلام والتنقل والجمال، وتتمتع بانتشار جغرافي في 85 دولة. وسيُعزّز هذا الاندماج على نحو ملموس من حجم الشركة وكفاءتها وقيمة محفظة أعمالها، على أن يكتمل بعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

مواصلات

في أكتوبر 2025، استكملت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، الاستحواذ على حصة 22.5% في شركة "مواصلات القابضة" مقرها أبوظبي، مع خيار رفع الحصة إلى 50.6%. ويعد هذا الاستثمار خطوة استراتيجية تُدخل الشركة رسمياً إلى قطاع التنقل الأوسع، وتعزز من مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال داخل دولة الإمارات، مع تركيز على ترسيخ الابتكار والسلامة والاستدامة في منظومة النقل على مستوى الدولة والمنطقة.

الاستحواذ على شركتي "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"

أعلنت مجموعة ملتيبلاي مؤخرًا عن موافقة مجلس إدارتها على مقترح الاستحواذ على شركتي "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" من خلال صفقة مبادلة أسهم، مؤسسة مجموعة استثمارية متوازنة ومتنوعة بقيمة 120 مليار درهم. وبموجب الشروط المقترحة للصفقة، ستقدّم مجموعة "ملتيبلاي" أسهماً مقابل الاستحواذ على "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"، ثم تصدر مجموعة أسهم جديدة لاستكمال الصفقة، والتي لا تزال قيد المراجعة وتخضع للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وتعدّ "2 بوينت زيرو" شركة استثمارية رائدة تركز على التحوّل والنمو من خلال محفظة أصول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، وتعمل كمُمكّن للذكاء الاصطناعي ومسرّع لعملية التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز التحول العالمي نحو نظم أكثر ذكاءً واستدامة في المستقبل. أما "غذاء القابضة" فهي من كبرى المجموعات المختصة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والتوزيع، وتلعب دوراً محورياً في دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وتتكامل الشركات معاً لتُشكّل ركيزة محورية لقطاعيْ المستهلك والطاقة وهما من المحركات الرئيسية لكل اقتصاد، من خلال تمكين الحياة اليومية والمساهمة في تسريع التحول العالمي نحو نظم أكثر ذكاءً واستدامة. وعند إتمام الصفقة وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة، تتوقع المجموعة أن تبلغ نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول 39%، مما يتيح لها الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، ويمكّنها من استقطاب تدفقات رأسمالية أجنبية من مؤشرات عالمية رئيسية مثل MSCI وFTSE.

وبموجب الصفقة، تعمل مجموعة ملتيبلاي على تسريع إنشاء قطاع طاقة موحّد ضمن مجموعة "2 بوينت زيرو"، إلى جانب الخدمات المالية والقطاع الاستهلاكي. وسيُدمج قطاع الطاقة الجديد جميع الشركات التابعة والزميلة والاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة، بما يتيح تحقيق تكامل تشغيلي، وتخصّصاً قطاعياً أكبر، وتحسين توظيف رأس المال عبر منصة الطاقة التابعة للمجموعة. وستضم المنصة الجديدة في مرحلتها الأولى كلاً من شركة Kalyon Enerji Yatirimlari A.S، والسويدي إلكتريك، وEHC Investment LLC، و International Resource Holding RSC Ltd، إلى جانب استثمار مجموعة ملتيبلاي البالغ 7.29% في رأسمال شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). ويأتي الاستثمار في "طاقة" ضمن النهج الاستراتيجي للمجموعة وتوجّهها طويل الأمد نحو التوسع في قطاع الطاقة.

بال القابضة للتبريد

أعلنت مجموعة ملتيبلاي في أكتوبر 2025 عن اكتمال صفقة بيع كامل حصتها البالغة 100% في شركة "بال القابضة للتبريد" التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من شركة "تبريد" وCVC DIF، وذلك بقيمة 3.871 مليار درهم. وتمثل هذه الصفقة خروجًا متعمدًا وإعادة توجيه استراتيجي لرأس المال، بما يمكّن مجموعة ملتيبلاي من تركيز استثماراتها على القطاعات الأساسية مثل القطاع الاستهلاكي وقطاع الطاقة التي تتمتع بإمكانات عالية لتحقيق القيمة على المدى الطويل.

مجموعة ISEM

في أكتوبر 2025، أعلنت مجموعة ملتيبلاي اعتزامها الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة ISEM، الرائدة في أوروبا في مجال التغليف، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وعند إتمام الصفقة، ستستحوذ مجموعة ملتيبلاي على حصة 60.8% من ISEM، بينما سيمتلك "بنينسولا كابيتال" والمستثمرون الأقلية النسبة المتبقية البالغة 39.2%. وتمثل الصفقة بداية شراكة استراتيجية تجمع بين نهج مجموعة ملتيبلاي في بناء المنصات ورأس المال القوي، وخبرة بنينسولا العميقة في القطاع وهيمنتها على جنوب أوروبا. وسيعمل الشريكان معًا على تعزيز مكانة ISEM الريادية وتسريع توسعها العالمي، مع الحفاظ على قيم الشركة طويلة الأمد المتمثلة في الحرفية، وتميز التصميم، وثقة العملاء.

تندام

أعلنت مجموعة ملتيبلاي في يوليو 2025 عن استكمال استحواذها على حصة الأغلبية في شركة "تندام"، إحدى أبرز مجموعات الأزياء متعددة القنوات في أوروبا، وذلك في أول استثمار رئيسي للمجموعة في قطاع التجزئة والملابس. وتبلغ القيمة المؤسسية للصفقة 5.6 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار يورو)، وقد منحت ملتيبلاي حصة مسيطرة بنسبة 67.91% في شركة "كاستيلانو للاستثمارات المحدودة"، المالكة لشركة "تندام براندز". وستقود ملتيبلاي المرحلة المقبلة من نمو "تندام"، بالاعتماد على المزيد من التوسّع الدولي في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. كما ستدعم مسيرة النمو من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمليات، من التوريد وصولاً إلى خدمة العملاء، بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الشركة. كما ستعمل ملتيبلاي على دعم تنفيذ صفقات دمج واستحواذ مدروسة بهدف إضافة علامات تجارية وفئات جديدة إلى محفظة الأعمال.

إنجازات الشركات التابعة

قطاع الإعلام والاتصال (ملتيبلاي ميديا جروب + فيولا كوميونيكيشنز)

واصل قطاع الإعلام والاتصال تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 58% على أساس سنوي، مدفوعة بزخم إيجابي وفترة صيف نشطة مقارنة بالسنوات السابقة، مع استمرار قوة الطلب على الأصول الخارجية ونمو الأصول التي أُطلقت في مراحل سابقة. وعزّزت "ملتيبلاي ميديا جروب" فريق إدارتها بتعيين مدير مالي جديد لدعم المرحلة المقبلة من النمو، فيما حققت "فيولا" زخماً في استقطاب العملاء، مؤكدة نجاح إعادة هيكلة عملياتها وتحديث إطار تطوير الأعمال، كما تقدّمت في مسار تحولها إلى وكالة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر إطلاق منصة "Argus" لإدارة السرد القصصي بالذكاء الاصطناعي.

التجزئة والملابس (تندام)

في يوليو 2025، استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة الأغلبية في شركة تندام. ورغم تباطؤ السوق في الربع الثالث، وسعت "تندام" حصتها وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 7.5% مدعومةً بقوة قطاعها المتخصص وتوسّع مبيعاتها عبر الإنترنت. وبالتوازي مع ذلك، وانسجاماً مع أجندة ملتيبلاي الهادفة إلى تعزيز القيمة، تقوم "تندام" حالياً بتقييم فرص لعمليات الدمج والاستحواذ بهدف تسريع التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق المنتجات.

التنقل (شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات)

سجلت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بعد استبعاد تغيّرات القيمة العادلة والدخل المتحقق لمرة واحدة من بيع عقار استثماري، مدفوعة بالنمو العضوي وتحسين الكفاءة. وعلى مستوى القطاع، ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 19.5% نتيجة الاستحواذ على شركة "إكسلنس" في مطلع الربع الثالث من عام 2024. كما ارتفع معدل التحاق الطلبة بنسبة 32% في أبوظبي و11% في دبي بفضل قدرات التدريب التي تتمتع بها شركة "إكسلنس" وقدراتها المميزة على الوصول إلى السوق. وفي أكتوبر 2025، أتمّت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات الاستحواذ على حصة 22.5% في شركة "مواصلات القابضة"، وأطلقت شركة Chargepoint EV Charging Stations Management and Operationفي أبوظبي. وتمثّل هذه المبادرات الاستراتيجية توسع الشركة في البنية التحتية للتنقل الذكي والمستدام، وتعزّز مكانتها في قطاع التنقل الإقليمي.

اللياقة الصحية والجمال (مجموعة أومورفيا)

حقق قطاع اللياقة الصحية والجمال نمواً بنسبة 10% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين خلال هذا الربع، مدفوعاً بالتحول الرقمي الذي أسهم في نجاح تطبيق مركزية الخدمات المشتركة، وضبط حجم العمليات، وتحسين تقديم الخدمات عبر العلامات التجارية العشر التابعة له. ويبلغ إجمالي عدد صالونات "أومورفيا" 149 صالونًا مملوكاً ومداراً ومرخصاً في خمس دول تشمل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا.

المرافق والطاقة (بال القابضة للتبريد + إنترناشيونال إنيرجي القابضة)

فعّلت شركة كاليون إنرجي خلال الربع الثالث 79 ميجاوات إضافية من الطاقة الجديدة، تشمل 55 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و24 ميجاوات من طاقة الرياح البرية في بايبورت. وارتفعت حصة الأرباح إلى 82 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ25 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة في الأساس بزيادة القدرة الإنتاجية. وفي سياق متصل، أتمت مجموعة ملتيبلاي بيع كامل حصتها في شركة "بال كولينج القابضة" إلى ائتلاف من شركة "تبريد" وCVC DIF بقيمة 3.871 مليار درهم إماراتي.

