أبرز النتائج

· وصل صافي أرباح الشركة للنصف الأول من عام 2022 إلى 19,20 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بكفاءة الأعمال التشغيلية القوية والمنتجات المبتكرة ومبادرات التحول الرقمي

· تأثر صافي الربح للنصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي سلباً نتيجة لانخفاض دخل الاستثمار

· أداء قوي لأعمال الشركة حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 574 مليون درهم إماراتي

· تحقيق الريادة في السوق من خلال تقديم أكبر عدد من حلول التكافل الرقمي للعملاء والشركاء، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من فرص النمو المتاحة خلال النصف الثاني من عام 2022

· أداء قوي للشركات التابعة في مصر والجزائر مع زيادة الأرباح بواقع 64% على أساس سنوي

· تحسن المصاريف الإدارية والعامة في النصف الأول 2022 بنسبة 15.88 على أساس سنوي، وذلك بفضل تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة التكاليف

· توقعات مستقبلية إيجابية حيث تسعى الشركة إلى تنمية أعمالها في عام 2022 من خلال عقد الشراكات، وابتكار المنتجات، وتوفير حلول رقمية عالية الخصوصية

دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة"، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. وبلغ صافي أرباح الشركة لهذه الفترة 19.20 مليون درهم إماراتي.

واصلت "سلامة" المضي في تحقيق أهدافها التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2022، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة تطوير قدراتها الرقمية، وتعزيز العديد من جوانب الأعمال الأخرى - بما في ذلك الاكتتاب الحصيف، وتنويع محفظة العملاء، والشراكات

الجديدة، وتحسين قنوات التوزيع - بما يتيح سهولة الوصول إلى منتجات الشركة عبر شرائح متنوعة من العملاء.

وحافظت "سلامة" على ربحيتها في دولة الإمارات، بينما نجحت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر بتخطي التوقعات مع تسجيل نمو في الربحية بنسبة 64٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. وتحسنت النفقات الإدارية والعامة لكة في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 15.88٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة 574 مليون درهم إماراتي في النصف الأول بالرغم من التحديات المستمرة في السوق على صعيدي الأسعار والمنافسة.

وعقدت "سلامة" خلال النصف الأول من العام أيضاً شراكات استراتيجية جديدة مع البنوك في دولة الإمارات لتوفير حلول تكافل متعددة القنوات إلى عملائهم. كما تعاونت الشركة مع مزودي تكنولوجيا التأمين مثل "ويلكس" (Wellx) لتوفير حلول تكافل متطورة لعملائهم عبر تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء. وبذلك تمضي "سلامة" إلى أبعد الحدود في تقديم حلول تكافل عالية الخصوصية بما يؤثر إيجاباً على المستهلكين ويساعدهم على تبني سلوكيات الصحة والسلامة.

وفي إطار استراتيجيتها لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة والوصول إلى قطاعات السوق غير المستغلة، عقدت "سلامة" شراكة مع "بوليسي بازار" لإطلاق خطة تأمين شاملة عبر الإنترنت على السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتوفر "سلامة" من خلال هذه الشراكة تجارب سهلة وسريعة للتأمين عبر الإنترنت لأصحاب السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، والذين لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على تغطية تأمينية شاملة لسياراتهم.

وزاد عدد وثائق التأمين الصادرة عبر الإنترنت للأفراد والشركاء التجاريين بعدة أضعاف مع زيادة عدد الشركاء - مثل البنوك والمجمّعين ومنصات التجارة الإلكترونية - الذين يفضلون حلول الشركة لإصدار وثائق تأمين شاملة بشكل سلس وسريع.

واصلت "سلامة" أيضاً توسيع نطاق حلولها المباشرة للعملاء عبر توفير منتجات مميزة مثل التكافل الصحي، وتأمين الحيوانات الأليفة، والسيارات، ومحتوى المنزل. وأضافت الشركة مؤخراً خطة المنافع الأساسية التي تتيح إصدار وثائق التأمين بشكل فوري

وإنشاء البطاقات الصحية عبر الإنترنت. وأطلقت الشركة في عام 2022 قناة خاصة عبر "واتساب" لتمكين العملاء من الوصول إلى خدماتها ومنتجاتها، وتعتبر الآن واحدة من أوائل المزودين الذين يقدمون تأميناً شاملاً للحيوانات الأليفة عبر هذا التطبيق. وبات بإمكان المستخدمين الآن ملء طلباتهم وتسديد المستحقات والحصول على وثائق التأمين - وكل ذلك من خلال "واتساب".

بهذه المناسبة، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": "كان النصف الأول من هذا العام محورياً بالنسبة لشركة ’سلامة‘، فقد أحرزنا تقدماً ملموساً في توفير حلول تكافلية مبتكرة لشرائح أوسع من العملاء بفضل نجاحنا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي. ومع الأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من العام، فإننا متفائلون بإحراز المزيد من التقدم لبقية العام. وننطلق في ذلك كله من التزامنا القوي بخلق قيمة تتماشى مع توقعات المساهمين وحملة الوثائق".

بدوره قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة "سلامة": "يشكّل الأداء القوي للشركة خلال النصف الأول من العام دليلاً ملموساً على التقدم الذي أحرزناه في ترسيخ دعائمنا الاستراتيجية الرئيسية المتمثلة في التحول الرقمي والابتكار والتعاون. ومع قدراتنا الرقمية الشاملة، نتمتع بوضع جيد يؤهلنا لتحقيق المزيد من النمو والتوسع بالاستناد إلى استراتيجية قوية لاكتساب العملاء. ونركز أيضاً على تحسين أعمال التأمين على الحياة ومنتجات التأمين الأخرى غير المرتبطة بالسيارات. وإذ نبدي ثقة كبيرة بتحقيق المزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام، فإننا نجدد التزامنا في توفير مزايا التأمين التكافلي للجميع بأسهل طريقة ممكنة".

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للاستفسارات الإعلامية:

سلامة سادية نوري مدير التسويق هاتف: 97144079940+ بريد إلكتروني: sadia.noori@salama.ae أصداء بي سي دبليو عمر نصرو مدير الحساب هاتف: 97144507600+ بريد إلكتروني: omar.nasro@bcw-global.com

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 1.21 مليار درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وبصفتها شركة التأمين التكافلي الرائدة في دولة الإمارات، تقدم "سلامة" مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والعام والصحي وحلول التأمين الخاصة بالمركبات. وبفضل سمعتها المرموقة، ومنتجاتها وخدماتها عالية المستوى، وتطبيقها أفضل ممارسات التكافل، فازت "سلامة" بجائزة "شركة العام للتكافل العائلي لعام 2015" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين، وجائزة "أفضل شركة تكافل عائلي في الشرق الأوسط لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل مزوّد خدمة تكافل لعام 2019" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط 2020، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جائزة "جلوبال بزنس أوتلوك" 2021، وجائزة أفضل مزود لخدمات التكافل" من "جلوبال ايكونوميكس" 2021، وجائزة "عقد من التميز في تقديم خدمات التكافل- الإمارات العربية المتحدة" من جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية 2021، و"أفضل شركة تكافل للعام" ضمن جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، فضلاً عن جائزة "المزود الرائد والمبتكر لحلول التكافل" التي نالتها مؤخراً على هامش مؤتمر "إنشورتك الشرق الأوسط" لقطاع التأمين 2022.