· نمو الأرباح الصافية التي تؤول للمساهمين بأكثر من 18.5% وارتفاع إجمالي الدخل إلى 90.81 مليون دولار

· نمو الدخل مدعوم بنتائج البنك التجاري و خطوط إدارة الاصول في السوق الأمريكية

المنامة، البحرين: أعلنت اليوم مجموعة "جي إف إتش" المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") (بورصة البحرين: GFH) عن نتائجها المالية للربع الأول ("الربع") من العام الجاري، والمنتهي بتاريخ 31 مارس 2022 ("الفترة").

وسجّلت المجموعة ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 19.11 مليون دولار خلال الفترة، بزيادة تبلغ 18.5% من 16.12 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021. ويعكس ذلك النمو صفقات رئيسية عديدة ضمن أنشطة المجموعة المصرفية والاستثمارية.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الأول من العام الجاري 0.54 سنتاً مقارنة بـ 0.52 سنتاً للربع الأول من عام 2021. وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع الأول من العام الجاري 90.81 مليون دولار مقارنة بـ 90.39 مليون دولار للربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 0.47%. كما ارتفع صافي الربح الموحد خلال الفترة إلى 19.35 مليون دولار من 19.34 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، بزيادة هامشية تبلغ 0.04%.

كما نما إجمالي حقوق ملكية المساهمين بنسبة 8.3% إلى 1.04 مليار دولار بحلول 31 مارس 2022 مقارنة بـ 0.96 مليار دولار بنهاية عام 2021. ويُعزى نمو حقوق المساهمين إلى ربحية الربع الأول من العام الجاري وتغيرات القيمة العادلة للاستثمارات.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 8.11 مليار دولار في 31 مارس 2022، مقارنة بـ 8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021، بزيادة 0.37%. وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 71.46 مليون دولار، بزيادة قدرها 0.57%، مقارنة بـ 71.05 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2021.

وقال السيد غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي إف إتش" المالية: "سعدنا بأداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2022، والذي يدل على استمرار متانة أعمال المجموعة وتنوعها في مواجهة حالة الضبابية الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. حيث تركز المجموعة على التمويلات الاسلامية و إدارة الاصول في البيئة الجديدة لأسعار التمويل حول العالم، حيث نتطلع إلى مواصلة مواكبة الفرص في هذا المجال بالإضافه الى مواصلة الاستثمار في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة".

ومن جهته، قال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" المالية: "في الربع الأول من عام 2022، واصلنا النمو حسب خطة العمل الموضوعة ، وتقدمنا في جهودنا لتنفيذ فرص وصفقات رئيسية عديدة انعكست بشكل إيجابي على إيراداتنا خلال الربع الأول، بما في ذلك محفظة العيادات الطبية ومحفظة الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة. كما نجحت المؤسسة في استمرار النمو اعتمادا على تنوع أنشطة الأعمال والذي ساهم البنك التجاري التابع للمجموعة في دعمه الى جانب أنشطة إدارة الأصول. و تم فصل الإستثمارات العقارية و البنى التحتية من حسابات المجموعة الموحدة بعد التخارج وبيع ٦٠٪ من اسهم شركة إنفراكورب، مما انعكس إيجابيا على كفاءة رأس المال والربحية المتوقعة للمجموعة. ونتطلع إلى مواصلة هذا النمو خلال العام و تحقيق طموح المساهمين خاصة مع الإدراج القريب في بورصة أبوظبي للأوراق المالية"

ويمكن الاطلاع على النتائج المالية الكاملة للمجموعة عبر موقع https://www.bahrainbourse.com. ويتم تداول أسهم "جي إف إتش" تحت الرمز "GFH" في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي ووالولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .

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نوال الناجي

مديرأول– قسم العلاقات المؤسسية

هاتف: +973 17538538 البريد الإلكتروني nalnaji@gfh.com

الموقع الإلكتروني: www.gfh.com