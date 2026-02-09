· أعمال الغاز المحلية تُسجل زيادة بنسبة 10% في أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدعومة بارتفاع بنسبة 4% في حجم مبيعاتها المحلية

· من المتوقع صدور قراري الاستثمار النهائي للمرحلتين "2" و"3" من مشروع "تطوير الغاز الغني" في الربع الأول من عام 2026 بما يعزز نمو القدرة الإنتاجية للشركة على المدى البعيد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة بـ "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة ومبيعات الغاز، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز:"ADNOCGAS"والرقم: "AEE01195A234) اليوم، عن تحقيق صافي دخل[1] قياسي بلغ 19.10 مليار درهم (5.2 مليار دولار) خلال عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنةً بعام 2024. وتعكس هذه النتائج مرونة الهيكل الربحي للشركة وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة عبر دورات السلع المختلفة. كما تُعَدُّ النتائج دليلاً يؤكد متانة وفعالية استراتيجية الشركة طويلة الأمد، إذ تمكنت "أدنوك للغاز" من تسجيل أداء سنوي قياسي على الرغم من انخفاض متوسط سعر خام "برنت" إلى 69 دولاراً للبرميل، مسجلاً تراجعاً بنسبة 14% على أساس سنوي.

وجاء صافي الدخل القوي الذي حققته الشركة في عام 2025 مدفوعاً بصورة رئيسية بقوة أداء أعمال الغاز في السوق المحلية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% نتيجة لنمو حجم مبيعاتها بنسبة 4% على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع الهوامش الربحية نتيجة لتحسين الشروط التجارية للعقود.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "شكّل عام 2025 مرحلة مفصلية في مسيرة ’أدنوك للغاز‘، حققت خلاله أرباحاً قياسية بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في خطط النمو. ويؤكد هذا الأداء القوي مرونة أعمال الشركة وقابليتها للتوسع، فضلاً عن استمرار دورها المهم على الساحة العالمية. ومع تزايد الطلب على إمدادات الغاز الموثوقة، تستمر ’أدنوك للغاز‘ في ترسيخ مكانتها الاستراتيجية لخدمة الأسواق المحلية والدولية بثقة وانضباط. "

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها والاستفادة من النمو المستمر في الطلب المحلي لما بعد عام 2026، مستندةً إلى استثمارات استراتيجية في البنية التحتية، من أبرزها مشروع "استدامة" التابع لـشركة "أدنوك" الذي يهدف إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي مما سيُسهِم في نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية، ودعم هدف الدولة طويل الأمد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" خلال الربع الأول من عام 2026. ويُعد هذا المشروع، الذي يستفيد من نمو وتوسع عمليات "أدنوك" في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، أحد المشروعات الحيوية التي ستمكّن "أدنوك للغاز" من زيادة طاقتها الإجمالية بنسبة 30% بحلول عام 2029. ومع استمرار الطلب العالمي على الغاز في الارتفاع، تستمر "أدنوك للغاز" في تنفيذ استثمارات مدروسة لدعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، بالتزامن مع توسيع حضورها في الأسواق الدولية.

وسجّلت الشركة صافي دخل بلغ 4.41 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2025، رغم تراجع أسعار التصدير العالمية. ونجحت "أدنوك للغاز" في رفع أحجام المبيعات بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء القوي لأعمال الغاز في السوق المحلية، حيث بقي الطلب مستقراً على الرغم من اعتدال الأحوال الجوية في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2025. بشكل عام، ارتفعت الأرباح المُعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأخير بنسبة 6% على أساس سنوي[2]. ويرجع السبب لزيادة الأرباح إلى استمرار الطلب القوي من القطاع الصناعي الذي ساهم في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي[3] في دولة الإمارات بلغ 4.8% خلال عام 2025.

وارتفعت المصروفات الرأسمالية بمقدار 13.22 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في عام 2025 مع التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية. وخلال العام نفسه، أطلقت "أدنوك للغاز" المرحلة الأولى من مشروع "تطوير الغاز الغني"، الذي يهدف لتوسعة قدرة معالجة الغاز المحلية ويزيد من إنتاج سوائل التصدير والتداول من إمدادات الغاز الجديدة والغنية. ويأتي هذا التقدم تماشياً مع استراتيجية شركة "أدنوك للغاز".

وبعد تشغيل المرحلة الثانية من مشروع "تطوير الغاز المتكامل" في الربع الأخير من عام 2025، يستمر تنفيذ مشروع "استدامة" لتوسعة خط أنابيب الغاز التابع لشركة "أدنوك" وفق الخطة المحددة، بهدف تعزيز قدرة الوصول إلى العملاء من القطاع الصناعي ومرافق الخدمات العامة في الإمارات الشمالية. وتسهم هذه المشروعات مجتمعة في ترسيخ دور "أدنوك للغاز" المحوري في تمكين نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كركيزة محورية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

وتؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباح بقيمة 13.16 مليار درهم (3.584 مليار دولار) وذلك للسنة المالية 2025. وشملت هذه التوزيعات دفعة نقدية مرحلية بقيمة 6.58 مليار درهم (1.792 مليار دولار) تم صرفها في سبتمبر 2025، تلتها توزيعات ربع سنوية بقيمة 3.29 مليار درهم (896 مليون دولار) في ديسمبر 2025. ومن المقرر توزيع الدفعة النهائية البالغة 3.29 مليار درهم (896 مليون دولار) في أبريل 2026، بعد موافقة المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2025 مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم، كما تعكس قوة التدفقات النقدية الحرة التي تجاوزت التزام الشركة بتوزيعات الأرباح بأكثر من 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار).

النقاط الرئيسية:

صافي دخل سنوي قياسي بلغ 19.10 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، بزيادة 3% على أساس سنوي.

ارتفاع المصروفات الرأسمالية إلى 13.22 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في 2025، بزيادة 98% على أساس سنوي.

تأكيد توزيعات أرباح بقيمة 13.16 مليار درهم (3.584 مليار دولار) للسنة المالية 2025

مقاييس الأداء البديلة:

· تشمل المعلومات المالية كما هو موضح أعلاه الدمج النسبي للنتائج المالية للمشروعات المشتركة لشركة "أدنوك للغاز".

· تشمل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الدمج النسبي للمشروعات المشتركة وتمثل الأرباح قبل خصم الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

· يتم مطابقة البيانات المالية كما هي موضحة والبيانات المالية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تقرير المناقشة والتحليل الإداري

ملاحظة تحذيرية:

يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية تتعلق بالوضع المالي، ونتائج العمليات، وأنشطة شركة "أدنوك للغاز". وتُعد جميع البيانات الواردة فيه، باستثناء تلك التي تتعلق بالحقائق التاريخية، بيانات تطلعية بطبيعتها. تعكس هذه البيانات توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية، وقد تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك المذكورة أو المتوقعة ضمن هذه البيانات. لا تتحمل "أدنوك للغاز" أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية بشكل علني نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو أي مستجدات أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المشار إليها أو المتضمنة أو المستنبطة من البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان، لذا يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات.

نُبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: ("AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة ومبيعات الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك" مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كمل توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة: www.adnocgas.ae(X) @ADNOCGas

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل مع:

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل مع:

ريتشارد جريفيث

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين

+971(2)6037445

ir@adnocgas.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

كولن جويس

نائب الرئيس، الاتصال المؤسسي

+971(2)6037444

media.adg@adnoc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات

[1] جميع نتائج السنة المالية 2025 هي أرقام أولية غير مدققة

[2] شملت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعلنة للربع الأخير من عام 2024 تجديداً لعقد غاز محلي بقيمة 188 مليون دولار طوال عام 2024

[3] المصدر: صندوق النقد الدولي – أكتوبر 2025