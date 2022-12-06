دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن طرح فيلا في قطاع L في مجمع "تلال الإمارات" للبيع بسعر 190 مليون درهم إماراتي، وتقع هذه الفيلا المكونة من ست غرف نوم بمساحة مبنية تبلغ 30 ألف قدم مربع على أرض مساحتها الإجمالية 32932 قدم مربع.

وشهدت تلال الإمارات، المعروفة باسم "بيفرلي هيلز دبي"، ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار مؤخرًا بسبب العرض المحدود والطلب المتزايد من قبل أصحاب الثروات العالية الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في العقارات بمدينة دبي. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 40٪ في الربع الثالث من هذا العام لتبلغ 727 مليون درهم إماراتي، وفقًأ لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومنذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، تمكنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي من بيع 13 فيلا في "تلال الإمارات"، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 458.5 مليون درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال لي بورج، الشريك التنفيذي في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: "كانت هذه الفلل الأكثر تفضيلًا لدى العائلات الوافدة إلى دبي من مختلف أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة والهند ودول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أنه على مدى السنوات الماضية تم إعادة تصميم هذه الفلل وتجديدها لتلبية الأذواق الفريدة والمعاصرة. وقد منحت الفلل المحدودة من حيث العرض في هذه المنطقة الحصرية للمستثمر زيادة كبيرة في قيمة رأس المال. وقد تمكن فريق عمل الشركة، التي تعد الوسيط العقاري الحصري للعديد من العقارات الثانوية في مجمع تلال الإمارات، من إبرام صفقات قياسية هذا العام من ضمنها ثلاث في الربع الثالث من عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 158 مليون درهم إماراتي.

تم تطوير الفيلا الفخمة من قبل كوبي كارب مهندس معماري مقيم في ميامي وبدعم من شركة PIA Interior التايلاندية، وتتميز بتصميم رائع حيث تتضمن أبوابًا خشبية مصنوعة يدويًا، وثريا بريسيوزا الرائعة التي يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار مع 500 كرة زجاجية منفوخة يدويًا وفراشات كريستالية معلقة فوق شجرة بونساي البالغة من العمر 50 عامًا في الردهة المركزية للفيلا. وتشمل الفيلا العديد من المزايا مثل سينما Dolby Atmos الخاصة التي صممها خبراء VOX مع شاشة كبيرة من الأرض إلى السقف، بالإضافة إلى مطبخ فيناسي الذي يتضمن أجهزة Miele وSiemens.

وتوفر تلال الإمارات أيضًا إمكانية الوصول إلى ملعب مونتجمري للجولف ونادي الإمارات للجولف، وإلى فندق مونتجمري الذي يتضمن حوض سباحة ومنتجعًا صحيًا وصالة ألعاب رياضية.

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