دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جرين ريدج لإدارة الاستثمار المحدودة"، شركة الاستثمارات العقارية الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تتمتع بسجل حافل بالاستثمار في العقارات التجارية عالية الجودة، عن نجاحها في إغلاق جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج للشراكة المحدودة (GO) بقيمة بلغت 190 مليون دولار أمريكي. وقد شهد الصندوق اقبالاً كبيراً تجاوزت خلاله قيمة رأس المال الأولي المستهدفة بنسبة كبيرة بلغت 46%.

وبلغت مساهمات دول الخليج العربي أكثر من 80% من إجمالي رأس المال المُستثمر، ما يعكس بشكل جلي ثقة المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري في المملكة المتحدة. وبرزت هذه المشاركة بشكل لافت عبر الاستثمارات الهامة لعدد من الدول الخليجية الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، ما يؤكد تواصل مسيرة التعاون المميزة لشركة جرين ريدج مع دول الخليج العربي والشرق الأوسط الأوسع والتي تمتد لعقدين من الزمن، ويبرز أهمية المنطقة لنجاح مساعي الشركة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لمبادراتها المختلفة.

وقد أسهمت الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة المتحدة في خلق أرضية خصبة للاستثمارات الاستراتيجية في العقارات، فقد دفع التضخم وارتفاع تكلفة الديون العديد من مالكي العقارات على تصفية استثماراتهم، كما إن العديد من المؤسسات تواجه صعوبات فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية سواء من حيث الاسترداد أو الحفاظ على مستوى كاف من النقد أو الأصول السائلة، فضلاً عن الضغوط التي تفرضها جهات الإقراض على المقترضين، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الخليجيين للاستفادة من هذه الفرص الاستثنائية لتعزيز استثماراتهم في العقارات التجارية المرموقة المدرة للدخل في المملكة المتحدة وبأسعار تنافسية.

مع اعتزام العديد من المستثمرين والكيانات المؤسسية العودة إلى السوق العقارية في المملكة المتحدة بمجرد وصول الانتعاش الاقتصادي إلى مستويات مقبولة في غضون 3 إلى 4 سنوات من الآن، فإن القيم الرأسمالية ستشهد اتجاهاً تصاعدياً الأمر الذي سيمهد الطريق للاستفادة من فرص واعدة لبيع الأصول وتحقيق الأرباح. وجرى تصميم صندوق جرين ريدج (GO) خصيصاً لعمليات الاستحواذ السريعة والمضمونة للعقارات، وبما يتفق تماماً مع توجهات وظروف السوق العقارية الحالية. وقد نجح الصندوق في أنجاز أول صفقة عقارية له، ويسير حالياً على المسار الصحيح لإنجاز المزيد من الصفقات الأخرى.

وفي هذا الصدد، قال بيك بوبتاني، الشريك المؤسس لشركة "جرين ريدج": "يعد نجاح اختتام جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج (GO) بمثابة دليلٍ بارزٍ على قدرات "جرين ريدج" الاستراتيجية وفهمها الواسع لمتطلبات الأسواق العالمية. كما يمثل هذا الإغلاق فرصة هامة لشركائنا ومستثمرينا في دول الخليج العربي للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع العقاري. إن حضورنا الراسخ في دبي سيتيح لنا الاستفادة من السوق العقارية في المملكة المتحدة وفهم توقعات ومتطلبات عملائنا في دول الخليج العربي في الوقت ذاته".

من جانبه، أكد بول سيمونز، الشريك المؤسس لشركة "جرين ريدج" التزام الشركة بالاستثمار إلى جانب عملائها، قائلاً: "إن استثمار رأس مال الشركة وتوظيفه مع استثمارات العملاء سيضمن توافق وتناغم أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة. وإن اقتران هذا التوافق مع خبرتنا الواسعة والفرص الفريدة التي توفرها السوق العقارية حالياً في المملكة المتحدة، سيمكننا من توفير عروض متميزة لمستثمرينا في دول الخليج العربي، وندعو الجميع للانضمام إلى هذه الجهود، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتحقيق النجاح المشترك".

ودعت شركة "جرين ريدج" المستثمرين الخليجيين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثمارية وتعزيزها بعقارات مربحة في المملكة المتحدة للتواصل مع الشركة، لا سيما في الوقت الذي تستعد فيه "جرين ريدج" للجولة الثانية لتمويل رأس المال لصندوق جرين ريدج (GO). ويعد التزام الشركة الراسخ بالاستثمار المشترك مع الشركاء أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها إرث جرين ريدج، الأمر الذي يضمن تعزيز المصالح المشتركة وامتلاك رؤية موحدة للنمو والنجاح.

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نبذة عن جرين ريدج

تأسست شركة جرين ريدج عام 1994 بغرض استثمار رأس مال مؤسسيها في مشاريع عقارية منخفضة المخاطر، وقد حققت الشركة على مدار ثلاثة عقود عائدات متميزة عبر دورات الأعمال المختلفة. تدير الشركة اليوم محفظة كبيرة من الأصول العقارية التي تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تتخصص جرين ريدج بالعمل مع المستثمرين العالميين الذين يرغبون بالاستثمار المباشر في العقارات التجارية في المملكة المتحدة، وتزويدهم بعائدات قوية، ومنحهم الثقة اللازمة للاستثمار بأفضل الأصول العقارية ضمن ولاية قضائية تمتاز بالموثوقة. إن التزام الشركة الثابت بالاستثمار في المشاريع العقارية التي تمتاز بأفضل المقومات من حيث الموقع، والبنية التحتية، وجودة المستأجرين، وطول أجل عقود الإيجار، يضمن توفير فرص واعدة من حيث القيمة الرأسمالية وقدرات تنمية الإيرادات. ويتمتع فريق عمل جرين ريدج بخبرة طويلة في مختلف مراحل المعاملات العقارية بداية من الإنشاء وصولاً إلى مرحلة البيع النهائي. تولي جرين ريدج أولوية قصوى للحفاظ على رأس المال وتنميته، وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على السلطات القضائية المستقرة والركائز العقارية القوية، لا سيما المشاريع العقارية في المواقع الرئيسية التي توفر قيمة كبيرة.