مساحة الأرض تبلغ 56,295 قدماً مربعة وسيتم فيها إنشاء مشروع سكني رفيع المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جيه إل إل"، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن شراء قطعة أرض مميزة في نخلة جميرا من شركة "نخيل" مقابل 190 مليون درهم في واحدة من أعلى صفقات بيع الأراضي قيمةً في دبي خلال عام 2023.

تبلغ مساحة قطعة الأرض المذكورة 56,295 قدماً مربعة مع مساحة بناء تبلغ 120,000 قدم مربعة، وسيتم فيها إنشاء مشروع سكني استثنائي يتضمن مساحات للتسوق ومنافذ لبيع المأكولات والمشروبات.

ومع استمرار ازدهار سوق العقارات في دبي، لا تزال نخلة جميرا واحدةً من أكثر المناطق جاذبيةً في الإمارة؛ إذ تستأثر بنسبة 7.5% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في عام 2023، متفوقةً بذلك على المناطق الأخرى لناحية قيمة المبيعات وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي سياق متصل، شهد قطاع العقارات السكنية قفزة بنسبة 16% في أسعار البيع خلال النصف الثاني من عام 2023. وارتفع مخزون العقارات السكنية إلى 700,000 وحدة مع التخطيط لتسليم 21,000 وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وباعتبارها واحدةً من أكثر المجتمعات جاذبيةً في المدينة، تواصل نخلة جميرا الاستحواذ على اهتمام المستثمرين ومالكي المنازل الباحثين عن مواقع راقية وعائدات استثمارية كبيرة على المدى الطويل؛ فشهدت نخلة جميرا إتمام 210 صفقة بيع أراضي بقيمة 4.2 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ويشكل ذلك زيادة كبيرة بالمقارنة مع 137 صفقة تم إنجازها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ويل ماكنتوش، المدير الأول ومدير قطاع الصفقات السكنية والاستثمارية لدى شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعكس الاستحواذ على قطعة الأرض في نخلة جميرا مقابل 190 مليون درهم التزامنا بخلق فرص عقارية متميزة. وهذه الصفقة لا تعكس فقط قوة سوق العقارات في دبي، بل تؤكد كذلك الدور المحوري الذي تلعبه نخلة جميرا في حفز مبيعات العقارات السكنية على نطاق واسع في المدينة. وستواصل الجزيرة استقطاب المستثمرين مستقبلاً بفضل جاذبيتها المتنامية بين أوساط الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية".

ومن المتوقع أن تغدو هذه الصفقة المتميزة محطة مهمة في مسيرة وحدة أعمال المشاريع السكنية في "جيه إل إل"، والتي شهدت منذ تأسيسها عام 2020 نمواً تصاعدياً ثابتاً مع نجاح باقة من مشاريعها المميزة في دولة الإمارات. وإلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات، ساهم نشاط السوق المستمر في تعزيز نمو "جيه إل إل" في القطاع السكني مع التدفق الكبير للاستثمارات من جانب المستثمرين المحليين والعالميين الراغبين بالإقامة في دولة الإمارات.

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نبذة عن جيه إل إل

تعتبر شركة جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية وهي متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وتتمثل رؤيتنا في تكوين صورة جديدة لعالم العقارات باستخدام أحدث التقنيات من أجل توفير فرص مثمرة وعقارات متميزة وحلول عقارية مستدامة تُمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم. ونهدف من ذلك إلى بناء غدٍ أفضل لعملائنا ولشعوبنا ومجتمعاتنا. شركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية بلغ 20,9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 103000 موظف حول العالم كما في 31 ديسمبر 2022. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1450 من المهنيين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll-mena.com.