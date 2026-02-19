أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام دورها كالمستشار المالي الأوحد في صفقة استثمار مباشر بقيمة 190 مليون دولار، لصالح شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (DPI) بهدف الاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، وهي المجموعة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر. وقد وقعت ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال اتفاقية ملزمة للدمج والاستحواذ، من خلال صندوقها الرابع، بالتحالف مع نخبة من المؤسسات الاستثمارية الرائدة ومؤسسات التمويل التنموي المرموقة، وذلك عقب استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية والإتمام الرسمي للصفقة. ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيظل الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة ألاميدا، المساهم الرئيسي بالمجموعة، محتفظًا بحصة الأغلبية بعد إتمام الصفقة.

ويأتي تنفيذ هذه الصفقة بهدف زيادة رأس مال المجموعة بشكل أساسي، وهو ما أثمر عن ضخ عائدات دولاريه في النظام المصرفي المصري. وتُعد هذه الصفقة أكبر استثمار مباشر من نوعه في قطاع الرعاية الصحية المصري حتى الآن، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وإمكانات السوق المصرية، فضلًا عن مرونة القطاع الخاص، وجاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة ألاميدا كمؤسسة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، مع دعم خطط توسعها الاستراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية والمنطقة. بالتوازي مع ذلك، ستسهم زيادة رأس المال في توسيع العمليات التشغيلية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والاستثمار في أحدث التقنيات الطبية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر شبكة ألاميدا في مصر والأسواق الإقليمية الرئيسية.

الجدير بالذكر أنه منذ توقيع هذه الاتفاقية في يوليو 2025، واصلت مجموعة ألاميدا تنفيذ استراتيجيتها التوسعية عبر تعزيز تواجدها الدولي لخدماتها الطبية. وتتضمن أبرز الإنجازات التي حققتها المجموعة هي إتمام اتفاقية تعاون متكاملة مع مستشفيات Guy’s and St Thomas’ من المملكة المتحدة، والوصول إلى المراحل النهائية من الاستحواذ على حصة أغلبية في إحدى المجموعات الرائدة في طب وجراحة العيون في مصر. بالإضافة إلى ذلك، واصلت ألاميدا السير نحو مراحل متقدمة للدخول إلى السوق السعودي، مع توقع إعلان رسمي خلال العام الجاري. كما نجحت المجموعة في التوسع بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء عبر افتتاح أولى عياداتها في كينيا، بالإضافة الى نمو ملحوظ في إقبال المرضى الأجانب من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تكللت هذه النجاحات المتواصلة في شهر يناير الماضي بالإعلان عن شراكة استراتيجية لعدة سنوات مع مستشفى Houston Methodist الأمريكية، بهدف الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى في مستشفى مدينتي بالقاهرة الجديدة.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام خدماتها الاستشارية لهذه الصفقة المحورية، وذلك عقب استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية والإتمام الرسمي للصفقة. وأضاف العيوطي أن هذا الإنجاز يعكس الثقة القوية للمستثمرين في مكانة ألاميدا باعتبارها إحدى أسرع المنصات الطبية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مقومات النمو الواعدة التي تحظى بها، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تعد بمثابة تأكيد على قدرة إي اف چي هيرميس على تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ المعقدة، التي تمكّن الشركات المحلية الرائدة من تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها في الأسواق المحلية والإقليمية. كما أكد العيوطي على التزام الشركة الراسخ بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لصفقات الاستثمار المباشر، وجذب رؤوس الأموال الدولية إلى القطاعات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن الشركة تحرص على دعم عملائها في كافة مراحل مسيرتهم الاستراتيجية؛ بدءًا من توفير الحلول التمويلية، وصولاً إلى تنفيذ صفقات الاستحواذ وتعزيز مبادرات النمو المستقبلي.

يُذكر أن مجموعة ألاميدا تُعد إحدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، حيث تدير شبكة متنوعة من المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة في جميع أنحاء الجمهورية. وتنفرد المجموعة بتطبيق أعلى معايير الخدمات الطبية، وتبني أحدث التقنيات الطبية، فضلًا عن تقديم خدمات رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرضى على المستويين المحلي والإقليمي.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

