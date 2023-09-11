يأتي تنفيذ الشركة لمشروعي "قصر الإمارات" و"أتلانتس ذا رويال" تجسيداً لالتزامها الراسخ بالابتكار والفخامة

يشهد قطاع تجديد وتجميل مرافق الضيافة ازدهاراً ملحوظاً في الدولة مع إسهام قطاع السياحة والسفر بإجمالي 180.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ديكوفيجن" الرائدة إقليمياً في خدمات التصميم الداخلي، التي تعد جزءاً من "مجموعة ستاليونز الإمارات" (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز (ADX: ESG، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار والهندسة وخدمات البناء، تتويج 20 عاماً من مسيرتها الحافلة بالنجاح والإنجازات في القطاع، بإنجاز أعمال تجديد التصاميم الداخلية لاثنين من كبرى مشاريعها، وهما غرف النزلاء وصالة النادي في فندق "قصر الإمارات ماندارين أورينتال" في أبوظبي ومنافذ الأطعمة والمشروبات الحصرية في فندق "أتلانتس ذا رويال" في دبي.

شملت أعمال التصميمات الداخلية التي أنجزتها شركة "ديكوفيجن"، في كل من فندق قصر الإمارات الشهير في أبوظبي، وفندق أتلانتس ذا رويال" الفاخر، مجموعة من التجهيزات الخاصة بالمطاعم والأثاث والمعدات، إلى جانب أعمال صالات النوادي الداخلية ومناطق الترفيه والغرف الفندقية، ما يعكس الإمكانات العالية للشركة في تنفيذ مشروعات كبيرة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. كما أنجزت الشركة عدداً من المشاريع البارزة التي غطّت مساحة تبلغ أكثر من 100 ألف متر مربع منذ يناير 2023.

وبهذه المناسبة، أكد كايد خارما الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات، التزام شركة "ديكوفيجن" منذ تأسيسها في العام 2003، بتقديم أرقى التصاميم والديكورات الداخلية العالمية التي تجعل من أي مكان تحفة فنية بديعة، مؤكداً سعي الشركة الدائم للارتقاء بأعمال التصاميم الداخلية والوصول بها إلى آفاقِ جديدة. وأضاف قائلاً: "تتمتع شركة "ديكوفيجن" بأهمية بالغة ضمن محفظة أعمال مجموعة ستاليونز الإمارات، ونعمل حالياً على توسيع نطاق عملياتها إقليمياً لتشمل مناطق وأسواق جديدة."

تحرص شركة "ديكوفيجن" منذ تأسيسها على إرساء معايير جديدة ومبتكرة في مجال التصاميم الداخلية المستدامة والهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومةً بسجل حافل وخبرات غنية اكتسبتها على مدى عقدين من الزمن كجزء من مجموعة ستاليونز الإمارات التي تقوم بدور بارز في تعزيز الابتكار في مجال التصاميم الداخلية في الدولة.

وأضاف خارما: "تتمتع شركة ديكوفيجن بقدرات عالية تؤهلها لوضع أرقى التصاميم الداخلية وتحويل أي مكان أو مساحة إلى عمل فني مبهر، تعكس أجواءه روح المكان ونمط حياة مرتاديه".

نجح كبار مصممي الديكور الداخلي في العالم في تقديم تصاميم وأعمال فنية متقنة ورائعة الجمال، وتمكنوا من تحويل شغفهم إلى أعمال تجارية مربحة، وقد تألقوا، من خلال عملهم الجاد ومثابرتهم، بتصميم العديد من المشاريع رفيعة المستوى، وحققوا ثروات طائلة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ولطالما لعبت شركة "ديكوفيجن" منذ تأسيسها في العام 2003، دوراً محورياً في تلبية الطلب المتنامي على حلول التصاميم الداخلية، حيث امتازت أعمالها بالدقة الهندسية والتنفيذ المتقن للمشاريع، ما أكسبها سمعةً واسعة في مجال التميز والأعمال الراقية. وتمتلك الشركة مصنعاً متطوراً في منطقة مصفّح بأبوظبي، ويعمل لديها ما يزيد عن 60 من المهندسين المتمرسين في هذا المجال.

تتضمن محفظة أعمال "ديكوفيجن" العديد من المشاريع التي تعاونت فيها مع كبرى شركات الأعمال والمؤسسات والجهات المتنوعة مثل الفنادق الفاخرة وروّاد التطوير العقاري والمقاولين وعدد من المؤسسات والمشاريع الحكومية المرموقة. ويجسد تنفيذ الشركة لعدد من المشاريع البارزة، التي تشمل أعمال التصاميم الداخلية لقصر الوطن الرئاسي، وفندق قصر الإمارات وأبراج الاتحاد و"ماريوت إديشن" وغيرها، التزامها الراسخ بتقديم حلول رفيعة المستوى في مجال التصميمات الفاخرة والفريدة من نوعها.

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عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم. تمتلك محفظة تضم خمسة عشر شركة تابعة في خمس صناعات مختلفة، تعمل المجموعة في العديد من المشاريع والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري، الاستشارات، التصميم، إدارة المشاريع، البناء، البنية التحتية، الأعمال البحرية، المناظر الطبيعية وإدارة الضيافة، وكلها تحت سقف واحد. من خلال هذا النهج الشامل، توفر المجموعة للكيانات العامة والخاصة وكذلك المستثمرين حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل المشروع. منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاح العميل". مع إجمالي أصول بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي كما في شهر يونيو 2023، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15)، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج، وتصنيع الأغذية، والمرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.