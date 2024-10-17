حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية بلغت 19.0 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث أن الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به المجموعة مكنها من الاستفادة من النمو الذي تشهده المنطقة ومن ثقة العملاء. وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للعملاء عبر شبكة المجموعة ما يزيد عن 100 مليار درهم. وارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسن الهوامش والزيادة في دخل الرسوم والعمولات. لقد ساعدت منصتنا الرقمية لإدارة الثروات في دفع عجلة نمو الأصول المدارة من قبل المجموعة لتصل إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار أمريكي نظراً لتوسع عروض المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل السندات والصكوك الكسرية والأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة. وحقق الإمارات الإسلامي النتائج المالية الأقوى له على الإطلاق مسجلاً أرباح بمبلغ 2.5 مليار درهم. ولقد مكن توسيع شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية من نمو محفظة القروض في المملكة بشكل ملفت للغاية بنسبة بلغت 49% في عام 2024.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024

ارتفاع بنسبة 9% في الأرباح على خلفية النمو الكبير في القروض، و قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، حجم ضخم للمعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة

ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 32.9 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة

ليصل إلى بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة نمو قوي في القروض ، حيث ارتفع حجم الإقراض بنسبة 9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، محققاً نمواً ملفتاً في جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية، مما أتاح مراجعة الحدود التوجيهية للقروض صعوداً

، حيث ارتفع حجم الإقراض بنسبة 9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، محققاً نمواً ملفتاً في جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية، مما أتاح مراجعة الحدود التوجيهية للقروض صعوداً يشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية ، حيث حقق نمواً بقيمة 60 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مع زيادة قدرها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير

، حيث حقق نمواً بقيمة 60 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مع زيادة قدرها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحسن صافي هامش الفائدة ليصل لنسبة 3.75% في الربع الثالث من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل

ليصل لنسبة 3.75% في الربع الثالث من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 1.3 مليار درهم، وذلك على خلفية تنظيم وتسوية تكلفة المخاطر في الربع الثالث من عام 2024

بمبلغ 1.3 مليار درهم، وذلك على خلفية تنظيم وتسوية تكلفة المخاطر في الربع الثالث من عام 2024 تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 3.9 % بحيث يستفيد العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر

بحيث يستفيد العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر حقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مع نمو قوي جداً في التمويلات المقدمة للعملاء بنسبة 24%

بلغت في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مع نمو قوي جداً في التمويلات المقدمة للعملاء بنسبة 24% ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 9% لتصل إلى 295 فلساً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024

بشكل ملحوظ بنسبة 9% لتصل إلى في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال



ارتفع حجم الثروات الرقمية خمسة أضعاف في عام 2024 نظراً لتوسع نطاق العروض لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة ، بالإضافة إلى السندات والصكوك الكسرية والأسهم العالمية والمحلية

نظراً لتوسع نطاق العروض لتشمل ، بالإضافة إلى السندات والصكوك الكسرية والأسهم العالمية والمحلية تجاوز حالياً حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة 40 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا

حالياً من قبل المجموعة 40 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا بلغ استخدام تطبيق ENBD X الرائد في الأسواق العالمية نسبة 91%

الرائد في الأسواق العالمية نسبة 91% توسعت شبكة فروع المملكة العربية السعودية لتتضمن 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصص، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024

لتتضمن 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصص، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إطلاق خاصية التتبع المباشر للمدفوعات لعملاء "بيزنيس أون لاين"

لعملاء "بيزنيس أون لاين" حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 30 معاملة في أسواق رأس مال الدين بنجاح خلال الربع الثالث من عام 2024، كما حافظت على بقائها ضمن المراكز القيادية الثلاثة الأولى على صعيد إصدار الصكوك الدولية وضمن الخمسة الأولى على صعيد جدول رابطة إصدار السندات والصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

30 معاملة في أسواق رأس مال الدين بنجاح خلال الربع الثالث من عام 2024، كما حافظت على بقائها ضمن المراكز القيادية الثلاثة الأولى على صعيد إصدار الصكوك الدولية وضمن الخمسة الأولى على صعيد جدول رابطة إصدار السندات والصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال نجاحاً في تقديم الدعم لجمع 23 مليار دولار أمريكي من التمويل المجمع والمشترك في الربع الثالث من عام 2024، محافظة على مكانتها في صدارة جدول مدراء الاكتتاب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وفي رابطة العالم الإسلامي

نجاحاً في تقديم الدعم لجمع 23 مليار دولار أمريكي من التمويل المجمع والمشترك في الربع الثالث من عام 2024، محافظة على مكانتها في صدارة جدول مدراء الاكتتاب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وفي رابطة العالم الإسلامي منصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، متاحة على ENBD X و EI + كوسيلة بسيطة وسريعة لتحويل الأموال محلياً باستخدام أرقام الهواتف المحمولة

للمدفوعات الفورية التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، متاحة على و كوسيلة بسيطة وسريعة لتحويل الأموال محلياً باستخدام أرقام الهواتف المحمولة بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية

وضع الذكاء الاصطناعي المحدث حيز التطبيق في أقسام العمليات بالشراكة مع "مايكروسوفت"

المحدث حيز التطبيق في أقسام العمليات بالشراكة مع "مايكروسوفت" تحديد الفرص التجارية وصرف العملات الأجنبية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل سلوك العملاء والتنبؤ بكفاءة بمتطلبات العملاء الخاصة بمنتجات صرف العملات الأجنبية والتداول

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل سلوك العملاء والتنبؤ بكفاءة بمتطلبات العملاء الخاصة بمنتجات صرف العملات الأجنبية والتداول استخراج البيانات من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية تسجيل العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخراج المعلومات المطلوبة من المستندات وتسريع عملية التسجيل وتقليل التدخل الفردي في إنجاز المعاملات وكذلك تحسين تجربة العميل

لتسهيل عملية تسجيل العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخراج المعلومات المطلوبة من المستندات وتسريع عملية التسجيل وتقليل التدخل الفردي في إنجاز المعاملات وكذلك تحسين تجربة العميل تقوم برامج تحليل البيانات الكبيرة لاستقطاب العملاء من التجار بإجراء استخراج عميق للبيانات على مجموعات البيانات الكبيرة من المعاملات، مما يساعد على تحديد فرص جديدة لإستقطاب وتوسيع قاعدة العملاء من التجار

بإجراء استخراج عميق للبيانات على مجموعات البيانات الكبيرة من المعاملات، مما يساعد على تحديد فرص جديدة لإستقطاب وتوسيع قاعدة العملاء من التجار تعزيز مكافحة غسل الأموال من خلال حل التنبيه القائم على التعلم الآلي لفحص المعاملات بحثا عن الأنشطة المشبوهة

من خلال حل التنبيه القائم على التعلم الآلي لفحص المعاملات بحثا عن الأنشطة المشبوهة إنشاء نظام سمارت للضمانات اللاورقي للاستفادة من تطبيقات البرمجيات المؤتمتة "الروبوتات" لإجراء معاملات الكفالات الواردة بشكل رقمي بالكامل

للاستفادة من تطبيقات البرمجيات المؤتمتة "الروبوتات" لإجراء معاملات الكفالات الواردة بشكل رقمي بالكامل يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني ب أكبر عدد من الفروع الحاصلة على شهادة LEED البلاتينية عالمياً

عالمياً إطلاق الوديعة الثابتة المستدامة التي تقدم عوائد تنافسية مع دعم المشاريع الصديقة للبيئة

التي تقدم عوائد تنافسية مع دعم المشاريع الصديقة للبيئة إطلاق تسهيلات رأس المال العامل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع شريك استراتيجي لتعزيز التمويل المستدام في المملكة العربية السعودية

أول بنك على مستوى العالم ينشر إطار سندات القروض المرتبطة بالاستدامة المتوافق تماماً مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال / جمعية أسواق الإقراض

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

"ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 19.0 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث أن الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به المجموعة مكنها من الاستفادة من النمو الذي تشهده المنطقة ومن ثقة العملاء. كما دعمت الميزانية العمومية القوية للمجموعة ارتفاع حجم الإقراض بنسبة 9% ليتجاوز 100 مليار درهم للقروض الجديدة المقدمة في جميع أنحاء المنطقة في عام 2024.

إننا سعداء بتوسع شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية حيث ساهم 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصص في نمو القروض بشكل ملفت للغاية بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 .

وجدير بالذكر أن الإمارات الإسلامي قد حقق أرباحاً قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في عام 2024 مع نمو قوي جداً في التمويلات المقدمة للعملاء بنسبة 24%، ويعد تطوره الملحوظ محطة إبداعية في أسواق الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العشرين سنة الماضية."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

" ارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسن الهوامش والزيادة في دخل الرسوم والعمولات. كما قمنا بتوسيع المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى السندات والصكوك الكسرية والأسهم العالمية والمحلية، مما أدى إلى نمو حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة لتتخطى 40 مليار دولار أمريكي.

كذلك تم الاعتراف ببنك الإمارات دبي الوطني حالياً باعتباره بنكاً رائداً في المنطقة من حيث تقديمه للحلول المستدامة. ويسرنا تعزيز عروض المنتجات التي نقدمها من خلال الودائع الثابتة المستدامة ودعم شريك استراتيجي بتسهيلات رأس المال العامل المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمساعدة في تعزيز التمويل المستدام في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، بينما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض المقدمة للشركات التي بلغت 70 مليار درهم من إجمالي القروض الجديدة مستفيداً من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة."

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

"يستمر دخل الرسوم والعمولات في تحقيق نمو قوي مستفيداً من الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتعزيز المنتجات والمعالجة المباشرة للمعاملات. ارتفع صافي هامش الفائدة للمجموعة ليصل إلى نسبة 3.75% في الربع الثالث من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل.

كما تمت مراجعة الحدود التوجيهية للقروض صعوداً نتيجة الطلب الإقليمي القوي، في حين تمت المراجعة الحكيمة لتكلفة المخاطر بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

وحظي أداء المجموعة المتميز وقوة ميزانيتها العمومية بتقدير وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" اللتين صنفتا كل من

بنك الإمارات دبي الوطني ودينيزبنك تصنيفاً "إيجابياً " .

نظرة مستقبلية

تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم في عام 2024 نظراً للنشاط الاستهلاكي القوي وبفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص. كما سيوفر ارتفاع إنتاج النفط في عام 2025 مرتكزاً إضافياً لدعم اقتصاد كلتا الدولتين. وتستمر التوقعات الاقتصادية لمصر في التحسن بعد الدعم السابق من دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين، في حين يستمر نجاح السياسة النقدية في تركيا في كبح التضخم. ولم يكن للجيوسياسيات الإقليمية أثراً ملحوظاً على أداء الأسواق التي يتواجد فيها بنك الإمارات دبي الوطني غير أننا نولي انتباهاً للمخاطر المحتملة.

الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط و أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة و أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط و أفضل بنك للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2024

و و و خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2024 صنف بنك الإمارات دبي الوطني كرائد في السوق في فئات الخدمات المصرفية للشركات والحلول الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المصرفية الاستثمارية ضمن رواد سوق يوروموني

ضمن رواد سوق يوروموني بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك خاص إقليمي في الشرق الأوسط و أفضل بنك في الشرق الأوسط لأصحاب الثروات العالية و أفضل بنك في الشرق الأوسط للحلول الرقمية و أفضل بنك خاص محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة و أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الثروات العالية و أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للحلول الرقمية ضمن جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة 2024

و و و و و ضمن جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة 2024 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل بنوك العالم

ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل بنوك العالم بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل مزود لتمويل سلسلة التوريد في الشرق الأوسط 2024 و أفضل مزود لتمويل التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024 من جلوبال فاينانس

و من جلوبال فاينانس بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصلان على أعلى درجات التكريم للتمويل الأخضر وقيادة الصكوك وحصدت أفضل صفقة سندات للمؤسسات المالية للعام و أفضل شركة لترتيب الصكوك للعام و أفضل شركة الدين عالي العائد للعام خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2024

و و خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2024 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط عن إدارة المحافظ الرقمية خلال حفل توزيع جوائز فاينانشال تايمز وبي دبليو أم ويلث تك 2024

خلال حفل توزيع جوائز فاينانشال تايمز وبي دبليو أم ويلث تك 2024 بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى من بين 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث الحصة السوقية والجودة المصرفية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتكرار الاتصال وتقديم المشورة الاستباقية ضمن جوائز غرينتش التحالف 2024

ضمن جوائز غرينتش التحالف الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل بنك للدخل الثابت خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للأوراق المالية 2024 وجائزة أكثر الصفقات الإسلامية ابتكاراً - تركيا خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة الى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتلعب المجموعة دوراً رئيسيا في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

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