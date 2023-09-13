دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن مركز دبي لمتلازمة داون، المنشأة الفريدة المخصصة لاستقبال الأطفال أصحاب الهمم من متلازمة داون وعائلاتهم، عن إعادة فتح أبوابه مجدداً بعد طول انتظار. وكان قد تم إغلاق المركز مؤقتاً بسبب مخاوف السلامة مع انتشار جائحة كوفيد-19، وبات الآن جاهزاً لاستئناف عمله في توفير بيئة تعلم صحية وآمنة للطلاب من عمر 13 عاماً وما فوق.

وأُعيد إطلاق المركز يوم أمس في مركز التسوق "مردف 35" بحضور عائلات الأطفال وفريق من الخبراء المختصين بتعليم أصحاب الهمم، بمن في ذلك أخصائيين في مجال العلاج السلوكي.

وأعربت زويا بيلييفا، مديرة مركز دبي لمتلازمة داون، عن سعادتها بإعادة افتتاح المركز قائلةً: "نحن متحمسون جداً لاستضافة الأطفال وعائلاتهم مرة أخرى، ونجدد بهذه المناسبة التزامنا الراسخ بدعم جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدماتنا. لقد كانت السنة والنصف الماضيتين فترة صعبة للغاية، ولكننا خرجنا منها بعزيمة أكبر من أي وقت مضى على إحداث تأثير إيجابي في حياة الأطفال المصابين بمتلازمة داون".

تتمثل رؤية مركز دبي لمتلازمة داون في تمكين أصحاب الهمم المصابين بمتلازمة داون من الازدهار والاندماج في محيطهم. ويوفر المركز بيئة رعاية شاملة لمساعدة الأطفال على تطوير إمكاناتهم الكاملة، واكتساب المهارات الحياتية الأساسية ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. ويواصل المركز التزامه بتوفير برامج تعليمية مخصصة تعزز شعور الانتماء لدى الأطفال وتشجعهم على تطوير سلوكيات اجتماعية مستقلة، فضلاً عن حماية حقوق أصحاب الهمم وضمان اندماجهم في المجتمع.

ومع إعادة افتتاح أبوابه، يعمل فريق مركز دبي لمتلازمة داون على توفير بيئة خلاّقة تضمن تعزيز قدرات الأفراد المصابين بمتلازمة داون والاحتفاء بمساهماتهم الفريدة في المجتمع.

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