حصلت كاسبرسكي منذ العام 2019 على 53 براءة اختراع في مجال تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning)، وقدمت 116 استخدامًا تطبيقيًا لها. وتتعلق غالبية براءات الاختراع التي نالتها كاسبرسكي بمجالات مثل اكتشاف البرمجيات الخبيثة، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتقنيات مكافحة التصيّد وحلول إدارة الحوادث والمعلومات الأمنية (SIEM).

في بداية العقد الماضي، استطاعت تطورات مهمّة، مثل خوارزميات ImageNet، ونجاح الحاسوب العملاق Watson الذي تمكن من الفوز في لعبة Jeopardy!، أن تثير ضجة هائلة حول تقنيات التعلم الآلي ، حتى أضحى هذا المجال الفرعي المرتبط بالذكاء الاصطناعي مهمًا للغاية، في وقت أفادت أكثر من 52% من الشركات بوجود خطط متسارعة لديها لتبنّي حلول التعلم الآلي نتيجة للجائحة.

وكانت كاسبرسكي بدأت في العام 2017 في تطوير التعلم الآلي بوصفه أحد مجالات التركيز الرئيسة لديها، وذلك عندما قدمت الشركة أول طلب لنيل براءة اختراع في هذا المجال الحديث. ومنذ ذلك الحين، واصل مخترعو كاسبرسكي استكشاف مجالات مختلفة لتطبيق هذه التقنيات، ما أدّى إلى تلقي الشركة 56 براءة اختراع، سُجّلت غالبيتها (95% منها) خلال السنوات الثلاث الماضية. وتضمّ أحدث براءات الاختراع التي حصلت عليها الشركة، 18 براءة اختراع منحت من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وسبعٌ أخرى من المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع وأربعٌ غيرها من نظيرهما الياباني.

ويغطي أكبر عدد من الاختراعات المسجلة تطبيقات التعلم الآلي في المجالات المتعلقة بالأمن الرقمي، كطرق اكتشاف البرمجيات الخبيثة، وحماية البنى التحتية الحيوية، واكتشاف رسائل البريد الإلكتروني التصيّدية. واقترح فريق خبراء كاسبرسكي أيضًا تقنيات جديدة قابلة للتطبيق في مجالات أخرى، كالتسويق وحلول مكافحة الطائرات المسيّرة.

وأكّد أنطون تيخوميروف رئيس التطوير الاستراتيجي للملكية الفكرية لدى كاسبرسكي، أن الشركة واحدة من الشركات القليلة التي تمتلك براءات اختراع في تقنيات خارج نطاق منتجاتها، مشيرًا إلى أن مجال اهتمامات باحثي الشركة "كثيرًا ما تتجاوز الأمن الرقمي، بحسب ما تُظهر الإحصائيات الحديثة الخاصة ببراءات الاختراع في مجال التعلم الآلي ". وقال: "تتميّز كاسبرسكي بهذه الإنجازات، وذلك بوصفها شركة طليعية تسعى إلى تقديم وجهات نظر جديدة في مختلف المجالات التقنية".

ونالت كاسبرسكي على مدار تاريخها، أكثر من 1,200 براءة اختراع من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين واليابان.

ويمكن الاطلاع في موقع الويب على معلومات أوفى حول أحدث تقنيات كاسبرسكي.

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نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في العام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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