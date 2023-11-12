كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر سبتمبر 2023، والتي تظهر استمرار انتعاش الطلب.

ارتفع الطلب العالمي مقاساً بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 1.9% مقارنة بمستويات سبتمبر 2022 (+1.6% للعمليات الدولية) .

ازدادت السعة والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 12.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022 (+11.0% للعمليات الدولية). ويرتبط النمو إلى حد كبير بالسعة الدولية التي ارتفعت بنسبة 31.5% على أساس سنوي مع قيام شركات الطيران بتوسيع عملياتها لتلبية ذروة الطلب في موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي.

وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم الطلب على الشحن الجوي ما يلي:

سجل كل من مؤشر مديري المشتريات الصناعي (49.7) ومؤشر مديري المشتريات لطلبات التصدير الجديدة (47.7) في شهر سبتمبر، وهو ما يعتبر تحسناً طفيفاً عن الشهر السابق. إلا أنها لا تزال دون عتبة الخمسين نقطة الحاسمة، مما يشير إلى استمرار الانخفاض السنوي، ولكن أبطأ قليلاً في إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات العالمية.

تباطؤ التجارة العالمية عبر الحدود للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، بانخفاض 3.8% على أساس سنوي، وهذا ما يعكس بيئة الاقتصاد الكلي العالمية الباردة.

استقر النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في سبتمبر عند 3.7%، وهو نفس المعدل المسجل في أغسطس. فيما تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلك في كل من أوروبا واليابان بمقدار 1.0 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، ليصل إلى 4.9% و3.0% على التوالي. وفي الصين شهدت التدابير السياسية الرامية إلى مكافحة الانكماش ارتفاعاً سنوياً في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%..

سجل متوسط ​​سعر وقود الطائرات في شهر سبتمبر 131.0 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43.1% عن سعر مايو 2023. وساهم استرداد بعض هذه التكلفة الإضافية من الرسوم الإضافية في سبتمبر في تحقيق أول زيادة في عائدات الشحن الجوي منذ نوفمبر 2022.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "حقق الشحن الجوي نمواً متواضعاً بنسبة (1.9%) في سبتمبر رغم انخفاض أحجام التجارة وارتفاع أسعار وقود الطائرات، وهذا ما يظهر بوضوح قوة عرض القيمة للشحن الجوي. ومع تحرك طلبات التصدير الرئيسية ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية قريباً من المنطقة الإيجابية، يمكن أن نقول إننا متفائلون بحذر بشأن موسم ذروة قوي مع نهاية العام".

الأداء الإقليمي لشهر سبتمبر

سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 7.7% في سبتمبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. ويعد هذا تحسناً في الأداء مقارنة بشهر أغسطس (+4.6%)، حيث استفادت شركات الطيران في منطقة من النمو في ثلاثة ممرات تجارية رئيسية: أوروبا-آسيا (+9.6%)، والشرق الأوسط-آسيا (+7.0%)، وأفريقيا-آسيا (+12.8%)، وزادت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 30.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2022 مع زيادة سعة البطن المخصصة للشحن الجوي في رحلات الركاب (كانت الأسواق الآسيوية الرئيسية في اليابان والصين قبل عام لا تزال خاضعة إلى قيود السفر الصارمة بسبب الجائحة).

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف أداء في سبتمبر، مع تراجع بنسبة 2.2% في أحجام الشحن. وسجلت انخفاضًا مقارنة بشهر أغسطس (-1.4%). رغم الانكماش في الممر التجاري بين أمريكا الشمالية وآسيا قد تقلص (من -4.3% في أغسطس إلى -1.8% في سبتمبر)، واستقرت سوق أمريكا الشمالية وأوروبا في انخفاضها عند (-2.5%) للشهر الثاني على التوالي، ولم تستفد شركات النقل في المنطقة بشكل كبير، إلا أن السعة زادت بشكل معتدل بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية تراجعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 1.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. ويعد انخفاضا في الأداء مقارنة بالشهر السابق أغسطس (-0.6%)، حيث عانت شركات النقل في المنطقة من مزيد من الانكماش في السوق الأوروبية (-5.7% في سبتمبر مقابل -5.2% في أغسطس)، وقد عوضت المكاسب التي تحققت من التوسع في الممر التجاري بين الشرق الأوسط وأوروبا (+3.3% في سبتمبر مقابل +0.5% في أغسطس) مقابل بعض التراجع في الأداء داخل أوروبا، وزادت السعة بنسبة 4.7% في سبتمبر 2023 مقارنة بعام 2022.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقوى أداء في سبتمبر 2023، مع زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن، ويعتبر هذا تحسناً عن أداء الشهر السابق (+1.3%). إذ استفادت شركات النقل في المنطقة من النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا (+7.0%) وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا (+3.3%)، وزادت السعة بنسبة 16.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 2.3% في أحجام الشحن مقارنة بشهر سبتمبر 2022. فيما يعتبر هذا انخفاضاً كبيراً في الأداء مقارنة بالشهر السابق أغسطس (+6.2%)، وارتفعت السعة في سبتمبر بنسبة 14.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

فيما سجلت شركات الطيران الافريقية انخفاضاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 0.1% في سبتمبر 2023، على الرغم من النمو القوي للطلب على الممر التجاري بين أفريقيا وآسيا (+12.8%). ويعتبر تحسناً في الأداء مقارنة بشهر أغسطس (-3.5%). وكانت السعة أعلى بنسبة 2.7% من مستويات سبتمبر 2022.

عرض تحليلات قطاع الشحن الجوي لشهر سبتمبر

#بياناتشركات

-انتهى-