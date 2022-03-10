يمكن للمتعاملين حجز موعد في مركز الخوانيج

أبوظبي: أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إغلاق مركز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في سيتي ووك بدبي اعتباراً من الغد.

وقالت إن بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد في دبي حجز موعد في مركزها في الخوانيج من خلال تطبيق شركة "صحة"، والذي يعمل يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

ويمكن للراغبين الوصول إلى مركز الخوانيج من خلال الموقع: https://goo.gl/maps/Z4ZwuaCAbu2bXdk69

وتوفر شركة "صحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في جميع إمارات الدولة، حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات كوفيد ـ 19 من المركبة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.seha.ae/screening-locations/، ويمكن كذلك حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة "صحة".

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