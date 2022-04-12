تهدف الشركة المصرية، إلي الحفاظ علي البيئة عن طريق خفض الفاقد من المياه و الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

الجيزة، مصر : تعلن "بايلون"، منصة إدارة البنية التحتية التي تعمل علي تطوير شركات الكهرباء والمياه في الأسواق الناشئة، عن جولة تمويل أولية بقيمة 19 مليون دولار أمريكي.

بدأت الجولة الأولية للشركة الناشئة سريعة النمو، التي ضاعفت إيراداتها بأكثر من 3.5 ضعفًا في عام 2021 مع تحقيق أرباح - بتمويل أَوّلي من مسرعة الشركات التكنولوجية الأمريكية، "واي كومبينيتور"، واجتذبت مجموعة متنوعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقادت جولة التمويل، التي تشمل الأسهم الجديدة و التسهيلات، شركة "إنديور كابيتال"، المدعومة من قبل "CDC"، مؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة البريطانية. كما شاركت "Cathexis Ventures" و "Khawarizmi Ventures" و "Loftyinc Ventures" والعديد من المستثمرين الدوليين البارزين.

تهدف الجولة التمويلية إلي تسريع نمو "بايلون" من خلال التوسع في الأسواق الناشئة المختلفة بأفريقيا، أمريكا اللاتينية و جنوب شرق آسيا، وتطوير الحلول التكنولوجية المُقَدَمَة. تقدم الشركة الناشئة منذ عدة سنوات خدماتها لشركات متعددة عبر قارتين، وقد قامت بتشغيل وإدارة أكثر من مليون عميل من خلال منصة "بايلون" الذكية لخمسة عشر شركة توزيع كهرباء ومياه. تهدف "بايلون" إلى زيادة العملاء إلى ثلاثة ملايين عميل بحلول عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بمعدل 4 أضعاف على أساس سنوي.

يعتمد نموذج "بايلون" على تسهيل تبني شركات المرافق للمنظومة الذكية، وذلك عن طريق تقديم نموذج الشبكات الذكية كخدمة Smart) Metering as a Service – SmaaS). هذا النموذج يُمَكّن شركات المرافق، المكَبَّلة بالتكاليف، بزيادة إيراداتها بنسبة تصل الى ٤٠٪ فور الاشتراك بالمنصة ودون الحاجة الي دفع استثمارات ضخمة.

تقوم "بايلون" بإتاحة وتسهيل تحول البنية التحتية في شبكات الكهرباء والمياه التابعة إلي شركات التوزيع في الأسواق الناشئة إلي شبكات ذكية وتمكنهم من تخفيض الفاقد في الشبكات وتحصيل الإيرادات المهدرة التي تصل إلي ٤٠٠ مليار دولار سنويا. تستخدم منصة "بايلون" علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين نسب التحصيل، وتحديد ومقاومة سرقات الموارد والفاقد الفني بالإضافة الي تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على الموارد البيئية.

تَعْتَبر "بايلون" مسئولية الحفاظ على البيئة أحد الركائز الأساسية التي تعمل من أجلها، حيث أن تطبيق منظومة شبكات الكهرباء الذكية تساهم في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الكهرباء بنسب تصل الي ٢٥٪. وتهدف "بايلون" أيضا لتحقيق خفض بقيمة ١ جيجا طن من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام ٢٠٣٥. كما يتخطى الفاقد في شبكات المياه في الأسواق الناشئة ٤٥ مليون مترا مكعبا يوميا، وتساعد تكنولوجيا "بايلون" على تقليل هذا الرقم بنسبة تصل إلي ٢٢٪، مما يكفي احتياجات ٤٠ مليون شخص من المياه.

وأضاف أحمد عاشور، الشريك المؤسس و العضو المنتدب لشركة "بايلون":

نحن فخورون بحجم الإقبال الذي تلقيناه من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم. رؤيتنا لتحقيق أثر مستدام عن طريق تطوير تكنولوجيا تساعد على إدارة الموارد بشكل أفضل وتحسين الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه لاقت استقبال إيجابي ومشجع من المستثمرين المهتمين بالتنمية المستدامة وبمبادرات الحفاظ على البيئة.

ما نقدمه من حلول للاشتراك والتشغيل وطرق الدفع المرنة تسمح لشركات الكهرباء والمياه بالاستفادة من مميزات الشبكات الذكية بمجرد الاشتراك معنا دون الحاجة لتكبد استثمارات باهظة.

بحجم سوقي يقدر ب22 مليار دولار، تقدم "بايلون" نموذجاً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة للنمو السريع في شركة تحقق أرباحاً سنوية، وأثراً مستداماً في الحفاظ على البيئة. الهدف الأسمى لبايلون هو تحقيق قيمة مضافة للبشرية، ولعملائنا ولشركائنا.

تعتبر سنة 2022 سنة محورية بالنسبة إلينا، حيث أن الشركة تخطط للتوسع السريع في أسواق أفريقيا، وأمريكا اللاتينية و جنوب شرق آسيا. نسعى أيضا لجذب استثمارات وتسهيلات مالية للإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الأسواق الناشئة.

ثم أضاف طارق فهيم، مؤسس وشريك إداري "إنديور كابيتال":

نحن متحمسون لدعم فريق "بايلون" الكفء، القائم على بناء منظومة فريدة من نوعها لتطوير شبكات كهرباء ومياه ذكية في الأسواق الناشئة. "بايلون" حققت واحدة من أعلى التقييمات الأولية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا ونحن سعداء لكوننا في مقدمة التغيير الإيجابي في المنطقة.

نؤمن أن هناك فرصة كبيرة تقدر بمليارات الدولارات في هذا السوق، وأن النموذج الذي تقدمه "بايلون" يسمح لشركات الكهرباء والمياه بتطبيق التحول الرقمي و تبني أحدث التكنولوجيا لرفع الكفاءة بأقل تكاليف ممكنة. ونؤمن بقوة و حجم الأثر الإيجابي الذي تعمل عليه "بايلون" من أجل الحفاظ على كوكب الأرض و الموارد البيئية، مع تحقيق أعلى فائدة لمجتمعاتنا مع خلق قيمة اقتصادية مستدامة لشركائنا.

وعلق أحمد مدحت، مستشار مجلس الإدارة في "بايلون" (وباحث رئيسي في علوم البيانات في "ميتا، فيسبوك سابقا"):

عندما عرضا على أحمد عاشور وعمر راضي، الشريك المؤسس، ما تم تصميمه وإنشاؤه لأول مرة، أبديت اعجابي على الفور. اتخذا الاثنان نهجًا مبتكرا لحل مشكلات كفاءة أنظمة توزيع المرافق في الأسواق الناشئة، وأنا منبهر بالعائد المالي الذي تم تحصيله في غضون بضعة أشهر فقط من منتجهما الأوّلي.

بتركيز مجهوداتهم في البحث والتطوير في الأساليب والتكنولوجيا التي تناسب المرافق في الأسواق الناشئة خصيصا، تمكّنت "بايلون" من تطوير نموذج SMaaS الفريد الخاص بها والتغلب علي المنافسين الدوليين الكبار الذين لا تتناسب حلولهم الجاهزة لإدارة المرافق مع تحديات شركات المرافق المحلية في الأسواق الناشئة.

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نبذة عن شركة "بايلون"

"بايلون" هي منصة ذكية لإدارة البنية التحتية، وتقدم نموذج الشبكات الذكية كخدمة قائمة على الاشتراك (SMaaS) لشركات الكهرباء والمياه في الأسواق الناشئة. توفر "بايلون" حلاً برمجيًا شاملاً مخصصًا يتناسب مع العدادات القديمة والحديثة ويساعد على تقليل أوجه القصور التشغيلية، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتحقيق بصمة بيئية أكثر كفاءة، ودون الحاجة الي دفع استثمارات ضخمة.

تأسست "بايلون" في عام 2017 وهي مدعومة من مسرعة الشركات التكنولوجية الأمريكية، "واي كومبينيتور"

نبذة عن الصندوق الاستثماري "واى كومبينيتور"

تعد "واى كومبينيتور" واحدة من أكبر خمس صناديق لرأس المال المخاطر عالميا، وقد تأسست في عام 2005. وقد تخطى مجموع رأس المال السوقي لمجموعة شركات "واى كومبينيتور" 600 مليار دولار أمريكي. ومن أهم الشركات التي استثمروا فيها، Stripe, Airbnb, DoorDash, Coinbase, Instacart, Dropbox, Twitch, and Reddit.

نبذة عن إنديور كابيتال

هي شركة رائدة في مجال رأس المال المخاطر في المراحل المبكرة وتركز على الشراكة مع مؤسسين ذوي تأثير قوي لبناء أعمال دائمة قائمة على التكنولوجيا لخدمة المجتمع بشكل أفضل، وتستثمر من خلال صندوقها الاستثماري الثاني الذي يركز على إفريقيا.