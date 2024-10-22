بفضل تنفيذ استراتيجية البنك والزخم المستمر للأعمال وجودة الائتمان العالية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أصدر بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم تقريراً عن النتائج المالية التي سجّلها منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024.

أبرز النتائج المالية منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024

حقق بنك رأس الخيمة الوطني صافي ربح قياسي بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي بعد خصم الضريبة، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض عبر جميع قطاعات الأعمال، وتحسين جودة الأصول، وارتفاع صافي الدخل من الفائدة.

ارتفع دخل التشغيل منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مدعوماً بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6%، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة.

حافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 1.2 مليار درهم إماراتي، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024.. كما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 33.6% مقارنة بـ 36.2% في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تحسّن الكفاءة التشغيلية.

بلغ إجمالي القروض والسلف 48.9 مليار درهم إماراتي حتى نهاية سبتمبر 2024 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19.1% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 41% على أساس سنوي، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

بلغت ودائع العملاء 57.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 18.2% على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 62.4% وهو ما يُعتبر من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي.

حافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.6% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنةً بـ2.5% في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيد الأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.

سجّلت نسبة تغطية المخصّصات الإجمالية للقروض والسلف 5.6% مقارنةً بـ5.9% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.

تبقى عائدات المساهمين قوية، حيث وصلت نسبة العائدات على الأسهم إلى 20.6% والعائدات على الأصول إلى 2.9%.

حافظ البنك على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 19.6% للربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بـ17.8% في نهاية السنة المالية 2023.

وضع سيولة قوي كما يتجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 15.0% مقابل 13.0% للسنة المالية 2023، ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 80.4% مقابل (82.1% للسنة المالية 2023).

تحسُّن نسبة القروض المتعثرة في الربع الثالث من عام 2024 لتصل إلى 2.2% مقابل 2.6% للسنة المالية 2023.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من العام 2024

بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 659 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 45.7% على أساس سنوي.

بلغ دخل التشغيل 1.204 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 7 % على أساسٍ سنوي.

% على أساسٍ سنوي. ارتفع إجمالي القروض والسلف في الربع الثالث لعام 2024 من السنة بنسبة 12.1% مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، ويُعزى ذلك إلى النمو على صعيد جميع الفئات، حيث بلغت محفظة الخدمات المصرفية للشركات 16 مليار درهم إماراتي.

انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2.1 % مقارنةً بالربع الثاني من سنة 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى استحقاقات الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة خلال الربع الثالث 2024.

نمو الربحية مدعوماً بزخم الدخل القوي

زاد صافي الأرباح قبل الضريبة ليُسجّل 1.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024. أمّا في الربع الثالث من السنة، فبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 659 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 45.7% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023.

زاد الدخل التشغيلي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 ليسجل 3.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بمقدار 267 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام الماضي، ويُعزى ذلك في الأساس إلى زيادة في صافي الدخل من الفوائد بمقدار 204 مليون درهم إماراتي والدخل من غير الفوائد بمقدار 64 مليون درهم إماراتي.

بلغ صافي دخل الفوائد وإجمالي الدخل من التمويل الإسلامي بعد توزيعات المودعين 2.7 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024.

المودعين 2.7 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024. ارتفع دخل الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات بنسبة 18.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2023، بينما تكاليف الفائدة على الإيداعات والسلفيات التقليدية زادت بنسبة 37%.

الفائدة على الإيداعات والسلفيات التقليدية زادت بنسبة 37%. ارتفع الدخل من غير الفوائد بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى زيادة في إيرادات الاستثمار بمقدار 41 مليون درهم إماراتي، وفي صرف العملات الأجنبية بمقدار 18 مليون درهم إماراتي.

بلغت المصاريف التشغيلية 1.2 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغت المصاريف التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024 نحو 404 مليون درهم إماراتي، لتعكس انخفاضاً بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

انخفض معدّل تكلفة البنك إلى الدخل إلى 33.6% مقارنةً بـ36.2% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، وبـ36.4% للسنة المالية 2023.

بلغت مخصّصات خسائر الائتمان 506 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض قدره 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سجّلت نسبة صافي الخسائر الائتمانية إلى متوسط القروض والسِلف 1.6% (مقارنة بـ 2.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي).

بلغ إجمالي الميزانية العمومية 83.9 مليار درهم إماراتي، مع نمو قوي عبر قطاعات العملاء

ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 12 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، مما يعكس نمواً بنسبة 16.5%، مع زيادة في إجمالي القروض و التمويل بمقدار 7.8 مليار درهم إماراتي، والاستثمارات بمقدار 2.1 مليار درهم إماراتي، واحتياطي البنك لدى المصرف المركزي الإماراتي بمقدار 1.2 مليار درهم إماراتي، والمستحقات من البنوك الأخرى بمقدار 0.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي.

بمقدار 7.8 مليار درهم إماراتي، والاستثمارات بمقدار 2.1 مليار درهم إماراتي، واحتياطي البنك لدى المصرف المركزي الإماراتي بمقدار 1.2 مليار درهم إماراتي، والمستحقات من البنوك الأخرى بمقدار 0.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي. ارتفعت التمويلات المصرفية للشركات والمؤسّسات المالية بمقدار 3.7 مليار درهم إماراتي، والخدمات المصرفية للأعمال بمقدار 757 مليون درهم إماراتي، وارتفعت الخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 2.4 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ السنة المالية 2023. ويستمر الزخم القوي في الميزانية العمومية في كافة القطاعات.

للشركات والمؤسّسات المالية بمقدار 3.7 مليار درهم إماراتي، والخدمات المصرفية للأعمال بمقدار 757 مليون درهم إماراتي، وارتفعت الخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 2.4 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ السنة المالية 2023. ويستمر الزخم القوي في الميزانية العمومية في كافة القطاعات. سجلت الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً بنسبة 31.1% ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدعومةً بالقروض المصرفية للشركات وسياسة التنويع التي يتّبعها البنك .

سجّلت الخدمات المصرفية للأفراد نموًا نتيجة زخم المبيعات القوي على صعيد جميع المنتجات، حيث نمت القروض العقارية بنسبة 19.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه، والبطاقات الائتمانية بنسبة 4.6%.

سجلت الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 7.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدعومةً بنمو بنسبة 10.4% في القروض المصرفية للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، وبنسبة 3.5% في قروض الأعمال.

زادت ودائع العملاء بنسبة 18.2% على أساس سنوي، وبنسبة 13.6% منذ بداية العام وحتى تاريخه، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 4.9 مليار درهم إماراتي في الودائع لأجل منذ بداية العام وحتى تاريخه، بالإضافة إلى النمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 2.0 مليار درهم إماراتي، بمعدّل 62.4%، ممّا يشهد على ثقة عملائنا الكرام باسم «راك بنك» وبالخدمات التي نُقدّمها.

رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 19.6% في سبتمبر 2024، مقابل 17.8% في ديسمبر 2023.

حافظ البنك على سيولته العالية، بحيث بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة للبنك 15.0% في سبتمبر للعام 2024، مقابل 13% في ديسمبر 2023، فيما سجّلت نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة 80.4% مقابل 82.1% في ديسمبر 2023 .

التدفقات النقدية

بلغ النقد وما يعادله نحو 7.8 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث 2024، أي زاد بمقدار 0.6 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالربع الثالث 2023.

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نحو 0.2 مليار درهم إماراتي، حيث تم تخصيص 2.0 مليار درهم إماراتي للأنشطة الاستثمارية و1.7 مليار درهم إماراتي للأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية وعمليات التنمية

بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 155 مليون درهم إماراتي (مقارنة بـ 111 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي)، فيما يُواصل البنك تنمية أعماله والاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية بصورة مستدامة.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة من قبل وكالات التصنيف الرائدة. يتم تلخيص التقييمات الحالية بالأسفل. وتعكس هذه التصنيفات القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية في إعداد التقارير المالية والإفصاحات.

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