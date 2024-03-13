القاهرة: تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن ملخص نتائج أعمالها المالية والتشغيلية المجمعة عن السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023.

شهدت نتائج الاعمال المجمعة للشركة تقدمًا كبيرًا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة إلى 1.9 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 411% على أساس سنوي، نتيجة للنمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية وبنك الاستثمار.

حققت الشركة ايرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك 637 مليون جنيه خلال عام 2023، مقابل خسارة 61 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما حققت الشركة صافي ارباح قياسية بلغت 369 مليون جنيه خلال عام 2023، الأعلى في تاريخ الشركة، بارتفاع قدره 237% على أساس سنوي، مقابل خسائر قدرها 269 مليون جنيه خلال العام السابق، والذي يعد شهادة قوية على نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التي بدأت الشركة في تنفيذها منذ مطلع العام، بعد سنوات من الخسائر.

بنك الاستثمار

حقق بنك الاستثمار إيرادات تشغيل بقيمة 560 مليون جنيه خلال سنة 2023، والذي يمثل معدل نمو 117% على أساس سنوي. شهدت بلتون لتداول الأوراق المالية ارتفاع ملحوظ في قيمة محفظة الإقراض بالهامش، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية العام، مسجلة زيادة قدرها أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق على أساس سنوي، مقابل 245 مليون جنيه خلال عام 2022. علاوة على ذلك، حققت بلتون لإدارة الأصول نموًا قويًا في قيمة الأصول المدارة لتصل الي 27 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو قدرة 36٪ على أساس سنوي، مقابل 19.9 مليار جنيه خلال العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، نفذت بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب عدة صفقات خلال عام 2023 من ضمنها الاندماج والاستحواذ وأسواق ترتيب وإصدار الدين، ليصل اجمالي قيمة الصفقات منذ تأسيسها الي 122 مليار جنيه على المستوي المحلي والإقليمي.

الأنشطة المالية غير المصرفية

ارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 987 مليون جنيه خلال سنة 2023، مسجلة نموًا قياسي قدرة 989٪ على أساس سنوي، مدفوعة باستراتيجية إعادة الهيكلة والنمو التي أدت إلى صعود محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية بمقدار 14.2 مرة لتصل إلى 10 مليار جنيه في عام 2023، مقابل 702 مليون جنيه خلال العام السابق.

وقد نتج هذا النمو الملحوظ من نشاط التأجير التمويلي، يليها نشاط التمويل الاستهلاكي ثم الأنشطة الأخرى. ارتفعت محفظة التأجير التمويلي بمقدار 11.2 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، في حين شهدت محفظة التمويل الاستهلاكي زيادة ملحوظة بمقدار 24 ضعفًا، لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، بلغت محفظة التمويل العقاري 764 مليون جنيه بنهاية عام 2023، والتي تم تحقيقها في غضون أسابيع قليلة منذ بدء العمليات والتشغيل في ديسمبر 2023. شهدت محفظة كاش للتمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا بنسبة 63٪ على أساس سنوي، حيث بلغت 170 مليون جنيه بحلول نهاية 2023. أطلقت بلتون كابيتال، ذراع الاستثمار المباشر لشركة بلتون القابضة، شركة نبت ("NEPIT")، وهي منصتها الاستثمارية المتخصصة في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي من خلال الاستحواذ على أول شركة تابعة لها وهي الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية.

قامت شركة بلتون لرأس المال المخاطر بزيادة استثماراتها خلال عام 2023، حيث قامت بالاستثمار في شركات مثل SehaTech،WayUp sports ،bosta ، Ariika و Lychee. كما حصلت شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية وجاري استصدار ترخيص مزاولة النشاط.

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