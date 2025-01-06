دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، إنجازات غير مسبوقة في عام 2024 حيث أعلنت عن تسليم آلاف الوحدات السكنية في 19 مشروعاً، تماشياً مع خططها المعلنة في عام 2023. فيما تهدف الشركة إلى استكمال 6,979 وحدة إضافية ضمن 25 مشروعاً جديداً بحلول عام 2025.

كما سجلت عزيزي بيع 10,229 وحدة ما يمثل زيادة بنسبة 15.8% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي قيمة مبيعات تجاوزت 10 مليارات درهم. ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام الشركة بتقديم منازل استثنائية وعالية الجودة وتلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وتمكنت الشركة من تطوير أكثر من 8.4 مليون قدم مربع من المساحات المبنية عبر 316 طابقاً في دبي خلال العام الماضي. وقد شمل ذلك صب 387,329 متر مكعب من الخرسانة، وإنجاز أكثر من 43.6 مليون ساعة عمل.

وقد شهدت عزيزي خلال عام 2024 تحقيق إنجازات نوعيّة بارزة وإطلاق مشاريع جديدة ضمن محفظتها المتنوعة. وشمل ذلك وضع حجر الأساس لبرج عزيزي، الذي يُعد ثاني أطول برج في العالم عند اكتماله، بالإضافة إلى التقدم السريع في مشروع "عزيزي ڤينيس"، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من مدينة البندقية في دبي الجنوب. كما شهد العام تطورات كبيرة في المرحلة الرابعة من مشروع "ريفييرا"، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسية في مدينة محمد بن راشد والذي يشهد طلباً كبيراً، بالإضافة إلى مشاريع "كريك فيوز 3" في مدينة دبي الطبية، و"فيستا" في مدينة دبي للاستديوهات، وعنبر في الفرجان، وغير ذلك من المشاريع المميزة.

وفي هذا الصدد، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "لقد شهد هذا العام إنجازات فريدة لعزيزي للتطوير العقاري، حيث تخطينا مبيعات 10,000 وحدة وأكملنا تسليم 19 مشروعاً، ما يعكس التزامنا الراسخ بمعايير الجودة والتميز. نحن نسعى جاهدين لتحقيق رؤية متكاملة تثري حياة عملائنا وتسهم في دعم مسيرة دبي التنموية. أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لشركائنا ومساهمينا على دعمهم وثقتهم، التي كانت أساس نجاحنا. ومع تطلعنا للعام 2025، نؤكد عزمنا على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضيف بصمة واضحة إلى أفق دبي المميز."

وقد واصلت عزيزي للتطوير العقاري هذا العام تعزيز ريادتها عبر إبرام شراكات استراتيجية هامة، ونيلها جوائز بارزة في القطاع، بما في ذلك جائزة "أفضل مطوّر مجتمعات". ولم تغفل الشركة عن دورها الإنساني، حيث قدمت تبرعاً بقيمة 600 مليون درهم لدعم حملة "وقف الأم"، واستمرت في رعاية مركز راشد لأصحاب الهمم للعام السادس على التوالي. كما أعلنت عن "الحي الثقافي" في مشروع "عزيزي ڤينيس"، الذي حظي باهتمام وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هذا بالإضافة إلى شراكتها المستمرة لكأس دبي العالمي للسنة السابعة، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي كان لها أثر إيجابي ملموس.

وتسعى الشركة باستمرار إلى توسيع محفظتها العقارية عبر تقديم مجتمعات متكاملة ومشاريع راقية تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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