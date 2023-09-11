الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 18.75 مليون ريال في صندوق التقنية المالية المدار من قبل شركة فينتشر سوق (VSQ)، والذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع التقنية المالية ضمن مراحل نموها المبكرة.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC"، والأستاذ معن عشقي، الشريك العام بشركة فينتشر سوق (VSQ)، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في "SVC" الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من "فينتشر سوق" الشريك العام لقطاع التقنية المالية الأستاذ مصعب حكمي.

وقال الدكتور كوشك "يأتي الاستثمار في صندوق التقنية المالية الذي تديره شركة فينتشر سوق (VSQ) ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق، الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع التقنية المالية خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2022 من حيث العدد والقيمة".

وأضاف كوشك: "يعزى هذا النمو إلى إطلاق مبادرات حكومية محفزة لقطاع التقنية المالية، مثل مبادرة "فنتك السعودية" التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، واســتراتيجية المملكــة للتقنيــة الماليـة كركيـزة جديـدة ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالـي لرؤيـة 2030 والتي تهدف إلى أن تكــون المملكــة موطنًا للتقنيــة الماليــة وإحــدى الـدول الرائـدة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة".

ومن جهته قال معن عشقي: "تعد التقنية المالية أحد أكبر مجالات الابتكار وأكثرها تطورًا وأهمية في العالم، حيث تجسد تطبيق التقنيات الجديدة بما في ذلك تقنيات web3 والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية (Quantum Computing)، وأضاف "نحن فخورون بقيادة السعودية لمجال التقنية المالية في المنطقة من حيث حجم الأثر، ونعتز بثقة "SVC" بنا وشراكتنا معهم التي تمتد لسنوات عديدة".

يذكر أن "SVC" هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.



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نبذة عن فنتشر سوق:

فنتشر سوق VentureSouq (VSQ)هي شركة لإدارة صناديق الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتدير محفظة استثمار عالمية. تدير VSQ صناديق استثمار جريء في قطاعات محددة، مع التركيز حاليًا على قطاع التقنية المالية. وتعمل كشريك لرواد الأعمال الاستثنائيين الذين يصنعون أثرًا طويل المدى.