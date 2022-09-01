دبي، الإمارات العربية المتحدة - من المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى 185 مليار دولار بنهاية 2022 وفقاً لدراسة حول الصكوك العالمية صادرة عن ريفينيتيف، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن.

وتشير الدراسة إلى ان حوالي 41٪ من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا متفائلين بشأن فرص النمو في معدلات العرض للصكوك العالمية. وتؤكد الدراسة أن الإصدارات العالمية للصكوك ستنمو بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 6.8٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027. وأشارت الدراسة إلى أن زخم إصدار الصكوك الدولية بدأ يتباطأ في النصف الأول من عام 2022، وذلك بالرغم من النشاط القوي للمُصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام.

وقال مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي، ريفينيتيف: " شهدنا تسجيل رقم قياسي جديد لإصدار الصكوك في عام 2021 للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 196.5 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد ارتفعت بحوالي 8.2٪ من 181.6 مليار دولار في عام 2020، فإن ذلك يعد نموا قوياً مقارنة بنسبة متوسط النمو السنوي المحقق خلال السنوات الخمس السابقة ".

جمعت إصدارات الصكوك العالمية في النصف الأول من عام 2022 حوالي 100.9 مليار دولار، وتعد هذه القيمة أقل بشكل طفيف من حجم الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2021 والبالغ 104.2 مليار. على الرغم من البداية القوية لهذا العام، فقد تباطأ زخم الإصدارات وذلك بموازاة قيام كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بتشديد الإجراءات والسياسات النقدية العالمية. كما أثر ارتفاع أسعار النفط في تباطؤ حجم الإصدارات وهو ما اسهم في انخفاض مستوى احتياجات الاقتراض الحكومي في أسواق الصكوك الأساسية. وأضافت الدراسة أن إصدارات الصكوك بالدولار قد بلغت 22 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 وذلك بانخفاض بنسبة 10٪ مقارنة بـ 33.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، حيث ركز المصدرون اقتراضهم على الأسواق المحلية في ظل المستويات القوية المحققة للدولار نتيجة السياسات المشددة المعتمدة من المصرف الفيدرالي الاميركي."

وتصدرت كل من ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا أكبر مراكز إصدارات الصكوك وشكلت مجتمعةً حوالي 75٪ من الصكوك الصادرة في عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.

وقامت السعودية بإصدارات صكوك وصلت إلى 28.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 24.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار النفط. وتباطأ حجم الإصدارات خلال الربع الثاني حيث سجلت المملكة فائضاً من ارتفاع عائدات النفط. وكما هو الحال مع معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فانه من المرجح أن يتم طرح الإصدارات التي تدعم مشاريع البنية التحتية الجديدة والقائمة مع استقرار الأسواق المالية العالمية. وهذا هو الحال أيضاً مع إصدارات الصكوك البيئية والخضراء في المنطقة والتي هي قيد الإعداد وتنتظر ظروفاً أكثر ملاءمة.

وتواصل الصناديق السيادية بتصدر اسواق الصكوك محققة نسبة سوقية تبلغ 60٪ من اجمالي حجم الإصدارات العالمية منذ عام 2017. وبلغ إجمالي الصكوك السيادية الصادرة في النصف الأول من عام 2022 حوالي 68.8 مليار دولار أمريكي، منها 83٪ أصدرتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا. وكانت الحكومة السعودية أكبر مُصدر سيادي في النصف الأول من عام 2022 حيث بلغت قيمة الإصدارات حوالي 22.1 مليار دولار وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والذي أدى إلى خفض متطلبات التمويل الحكومي.

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