كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات أداء أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر يناير 2024، والتي تشير إلى وجود انطلاقة قوية للسوق في عام 2024.

ارتفع إجمالي الطلب، مقاساً بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 18.4% مقارنة بالمستويات المسجلة في يناير 2023 (19.8% للعمليات الدولية). ويمثل هذا الارتفاع أعلى نمو سنوي في طن الشحن لكل كيلومتر منذ موسم الصيف لعام 2021.

ارتفعت السعة، المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 14.6% مقارنة بالمستويات المسجلة في يناير 2023 (18.2% للعمليات الدولية). وكان هذا مرتبطاً إلى حد كبير بالنمو المسجل في سعة بطن الطائرة. وارتفعت السعة الدولية للشحن في بطن الطائرة بنسبة 25.8% على أساس سنوي بفضل القوة التي سجلتها أسواق المسافرين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "ارتفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 18.4% على أساس سنوي في شهر يناير، وهذا يمثل انطلاقة قوية لهذا العام. ويعزى ذلك بشكل خاص إلى مواصلة قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر دعم الطلب على الشحن الجوي في النمو إلى مستويات تفوق تلك المسجلة في كل من التجارة والإنتاج منذ الربع الأخير لعام 2023. إن الجانب الأخر لهذه الأخبار الجيدة هو حالة عدم اليقين بشأن كيف سيبدو مشهد التباطؤ الاقتصادي في الصين. وسكون هذا حاضراً في أذهان المديرين التنفيذيين للشحن الجوي الذين سيلتقون في هونغ كونغ الأسبوع المقبل خلال منتدى إياتا العالمي للشحن الجوي الذي سيركز جدول أعماله على مواضيع التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة".

تجاوز نمو الشحن الجوي مستويات نمو التجارة والإنتاج. وهنا يوجد مجموعة عوامل في البيئة التشغيلية يجب أخذها في عين الاعتبار:

ارتفعت التجارة العالمية عبر الحدود بنسبة 1.0% في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق (0.2% على أساس سنوي).

في يناير، تحسن مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية إلى 50.3 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى وجود توسع. وشهد مؤشر مديري المشتريات لطلبات التصدير الجديدة زيادة تصل إلى 48.8 نقطة، لكنه لا يزال أقل من عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى مواصلة الانخفاض ولكن على نحو متباطئ في الصادرات العالمية.

استمر التضخم في الاقتصادات الكبرى في التراجع بعد أن وصل إلى ذروته لناحية مؤشر أسعار المستهلك في يناير، إذ بلغ 3.1% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و2.1% في اليابان. ومع ذلك، أشار مؤشر أسعار المستهلكين الصيني إلى مواصلة الانكماش للشهر الرابع على التوالي، مما أثار المخاوف حصول تباطؤ اقتصادي. وكان معدل التضخم السلبي في الصين البالغ -0.8% هو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

Air cargo market in detail - January 2024 World January 2024 (% year-on-year) share1 CTK ACTK CLF (%-pt) CLF (level) TOTAL MARKET 100.0% 18.4% 14.6% 1.4% 45.7% Africa 2.0% 17.0% 19.4% -0.9% 43.1% Asia Pacific 33.3% 24.6% 25.0% -0.2% 44.6% Europe 21.4% 16.4% 12.5% 1.9% 55.5% Latin America 2.8% 13.4% 6.6% 2.1% 34.4% Middle East 13.5% 25.9% 17.1% 3.1% 43.9% North America 26.9% 9.3% 3.8% 2.2% 43.5% 1% of industry CTKs in 2023

الأداء الإقليمي لشهر يناير

شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 24.6% في يناير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وكان هذا الأداء أعلى من الشهر السابق (+18.5%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو المستمر في السعة الدولية - المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر - على ثلاثة ممرات تجارية رئيسية، وهي: أفريقيا-آسيا (+52.5%)، والشرق الأوسط-آسيا (+29.5%)، وأوروبا-آسيا (+27.5%). وارتفعت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 25.0% مقارنة بشهر يناير 2023 مع تنامي السعة المتاحة في بطن الطائرات من جانب طيران المسافرين.

وشهدت شركات الطيران في أميركا الشمالية أضعف أداء بين جميع المناطق في شهر يناير مع زيادة بنسبة 9.3% (على أساس سنوي) في أحجام الشحن. ويُعدّ هذا تحسناً في الأداء مقارنة بشهر ديسمبر (2.0%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في المسار التجاري بين أمريكا الشمالية وآسيا (+17.1%) والخط التجاري بين أمريكا الشمالية وأوروبا (+3.5%). وزادت السعة بنسبة 3.8% مقارنة بشهر يناير 2023.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 16.4% في يناير مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. وكان هذا الأداء أقوى مما كان عليه في ديسمبر (+8.6%). واستفادت شركات الطيران من النمو القوي في السعة الدولية المتاحة في السوق الأوروبية (+18.4%) والمسار بين أوروبا وآسيا (+27.5%). كما استفادت شركات الطيران في المنطقة من المكاسب التي تحققت نتيجة التوسع الكبير في الممر التجاري بين الشرق الأوسط وأوروبا (+46.1%). وارتفعت السعة بنسبة 12.5% في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقوى أداء في يناير 2024 مع زيادة بنسبة 25.9% على أساس سنوي في أحجام الشحن. ويمثل هذا تحسناً كبيراً عن أداء الشهر السابق (+18.3%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا (+29.5%) وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا (+46.1%). وزادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يناير 2023.

وشهدت شركات الطيران في أميركا اللاتينية زيادة بنسبة 13.4% في أحجام الشحن مقارنة بشهر يناير 2023، وهذه زيادة ملحوظة مقارنة بمكاسب الشهر السابق (+6.4%). وارتفعت السعة في يناير بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 17.0% في يناير 2024، وهو تحسن كبير مقارنة بأداء ديسمبر (-1.2%). واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو القوي في المسار التجاري بين أفريقيا وآسيا. وكانت السعة في يناير 2024 أعلى بنسبة 19.4% من مستويات يناير 2023.

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