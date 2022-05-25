دبي – الإمارات العربية المتحدة : أعلنت منصة ولف، مهرجان عالم الأونلاين، الرائدة في إنشاء المحتوى الصوتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديم خدمات مبتكرة لمساعدة الأشخاص المحتاجين في العالم العربي بالاستفادة من عالم الميتافيرس. واكتسبت الشركة التكنولوجية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، شعبية كبيرة في منطقة الخليج بصفتها منصة ترفيه صوتية شهيرة، حيث نظمت مؤخراً الدورة الثانية من حملة أبطال الخير، المهرجان الافتراضي للأعمال الخيرية ضمن سلسلة جمع التبرعات التي أطلقتها وتستمر لأكثر من ثماني سنوات. ونجحت منصة ولف هذا العام في جمع ما يزيد عن 184,200 دولار أمريكي لمساعدة المحتاجين، متفوقةً بذلك على القيمة الإجمالية التي جمعتها العام الماضي والبالغة 155 ألف دولار أمريكي، حيث ركزت بشكلٍ خاص على سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأقيم مهرجان أبطال الخير الافتراضي، الفعالية الترفيهية والخيرية، على مدار شهر أبريل، حيث أعادت ولف طرح "الخيم الرمضانية الافتراضية" التي لقيت إقبالاً واسعاً في دورة عام 2021 الافتتاحية. وحظي مستخدمو التطبيق بفرصة التفاعل بين بعضهم وحضور 117 عرضاً افتراضياً والمشاركة في أربعة تحديات فريدة خلال شهر رمضان المبارك للمنافسة والفوز بلقبي أفضل مستخدم وأفضل مجموعة تكريماً للأشخاص الأكثر عطاءً في المنصة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال غاري نايت، المدير التنفيذي لشركة ولف: "يتيح شهر رمضان المبارك لجميع المسلمين فرصة التركيز على القيم الروحية وتطبيقها في الحياة اليومية، بالإضافة إلى أنه الوقت المثالي للعطاء وقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء. ولطالما ركزنا في ولف على بناء مجتمع مزدهر وتحفيز مستخدمي منصتنا على تبادل الهدايا والمكافآت والتكريمات. وانسجاماً مع معاني الخير والعطاء في الشهر الكريم، قمنا بالتعاون مع منظمتي أنقذوا الأطفال والعمل لمكافحة الجوع الرائدتين في مجال العمل الإنساني.

كما قمنا بتصميم وإطلاق ميزتين فريدتين احتفاءً بهذه الشراكة، حيث أصبح بإمكان مستخدمي ولف شراء وتزيين شخصياتهم الرمزية على منصتنا في عالم الميتافيرس. ووزعنا عائدات الميزتين بالتساوي على هاتين المنظمتين، مما يدعم مكانة مهرجان أبطال الخير الافتراضي بوصفه وسيلةً لتعزيز بناء مجتمع متماسك يرسّخ مبادئ حرية التعبير والعطاء".

وتسعى المنظمتان الدوليتان إلى دعم الأطفال الأقل حظاً في جميع أنحاء العالم، حيث ساعدت منظمة أنقذوا الأطفال 197 مليون طفل في مختلف أنحاء العالم في عام 2019 فقط، وبذلت جهوداً كبيرة لتزويد 12 مليون طفل بالتعليم عالي الجودة وحماية 1.3 مليون طفل من التعرض للعنف. وأطلقت منظمة العمل لمكافحة الجوع برامج فعّالة لدعم 25 مليون طفل سنوياً في حوالي 50 دولة بهدف الحد من ظاهرة الجوع وتوفير العلاج، بما يساعد مجتمعات كاملة على التخلص من الجوع عن طريق ضمان وصول الجميع إلى مصادر المياه النظيفة والغذاء وبرامج التدريب والرعاية الصحية.

وتعاونت ولف أيضاً مع المغنّي والمنتج الموسيقي الكويتي الشهير حمود الخضر، خلال فعالياتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث يحظى الخضر بشهرة كبيرة في منطقة الخليج، بفضل أغنياته العميقة والهادفة، والتي أدى عدداً منها على مسرح مهرجان ولف الافتراضي بحضور الجمهور في أجواء تفاعلية مميزة. كما أجرى الخضر مقابلة مع منى حوا، الصحفية وصانعة المحتوى وواحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال حمود الخضر، المغني والمنتج الموسيقي الكويتي: "يسرني الغناء على منصة ولف المتطورة، لأنها منحتني فرصة رائعة للتواصل المباشر مع الجمهور والاستمتاع بمواهبهم الغنائية وتقديم بعض النصائح لهم. وأعتبر منصة ولف وسيلة مذهلة لدعم المواهب الصاعدة في مجال الفن أو الراغبين في دخول عالم الموسيقى، إذ تتيح لهم فرصة استعراض قدراتهم في مساحات ولف الافتراضية لنيل إعجاب الجمهور أو الحصول على نقدهم البناء بشكل فوري ووسط أجواء آمنة ولطيفة".

واستضافت ولف، في ختام المهرجان واحتفاءً بعيد الفطر السعيد، نجوماً من مسابقة بوليفارد المواهب الشهيرة في المنطقة، بمن فيهم هيثم وبدر وجوري وزينب، الذين قدموا عروضاً مباشرة على خشبة ولف الافتراضية وأدوا مجموعة من أشهر أغنياتهم بتفاعل مميز من الحضور الذي بلغ عدده 3,300 مستمعاً. وساهمت هذه العروض في دعم جهود ولف الخيرية عن طريق تعزيز مكانة علامتها التجارية وتعريف معجبيها بجهودها في جمع التبرعات. ونجحت ولف بالتبرع بحوالي 1.7 مليون دولار أمريكي للأعمال الخيرية بفضل حملاتها على مدى تسع سنوات.

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لمحة عن منصة ولف:

تُعد منصة ولف، مهرجان عالم الأونلاين، المصممة من قبل المستخدمين عالماً يزخر بالعروض الصوتية الحية والأنشطة الترفيهية ومجموعات الدردشة. وتقوم المنصة على ركائز الصداقة والمجتمع ودعم المواهب المحلية، وتعتمد تكنولوجيا مبتكرة لتنقل روعة المهرجانات الواقعية إلى عالم الميتافيرس الافتراضي. واستقطب تطبيق وولف أكثر من 2.7 مليون مستمع منذ إطلاقه قبل عامين، ويقدّم حالياً أكثر من 4000 نشاطاً يومياً في عالم الميتافيرس.

للمزيد من المعلومات حول ولف، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://company.wolf.live

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