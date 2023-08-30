من المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول شهر يناير 2024م.

الرياض، المملكة العربية السعودية / القاهرة، مصر: أعلنت شركة "أكوا باور"، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، الإغلاق المالي لمحطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جمهورية مصر العربية. بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، حيث ستولد طاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط. ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" بحلول شهر يناير 2024م.

وتضم الجهات الممولة لهذا المشروع كل من "البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي".

وتم الإعلان سابقًا عن حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار أمريكي للمشروع في شهر أبريل 2023م. وتتكون الحزمة من قروض تصل قيمتها إلى 35.6 مليون دولار أمريكي من "البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و14.4 مليون دولار أمريكي من صندوق "أوبك"، و14.4 مليون دولار أمريكي من "البنك الأفريقي للتنمية"، و34.1 مليون دولار أمريكي من "صندوق المناخ الأخضر"، و14.4 مليون دولار أمريكي من "البنك العربي"، و10 مليون دولار أمريكي من "صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا" التابع لـ"البنك الأفريقي للتنمية"، وذلك ضمن برنامج تخفيف الأثر المالي من جائحة فيروس كورونا لمشروعات الطاقة المستدامة. يتضمن المشروع قروض تمويل قصيرة الأجل "Equity Bridge Loans" بقيمة 14 مليون دولار أمريكي من "البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و45 مليون دولار أمريكي من "الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب).

تعليقاً على ذلك، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يسعدنا نجاح الإعلان عن الإغلاق المالي لمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية. لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز بفضل التزامنا بتقديم حلول متكاملة للطاقة المتجددة. هذا المشروع يبرز التزام الشركة بتحويل رؤيتها إلى واقع، وتحقيق أثر بيئي إيجابي، ويعزز مساهمتها في جهود مصر واستراتيجيتها لتوسيع قدرتها واستقلالها في مجال توليد الطاقة المتجددة".

ومع بدء تشغيلها، ستلبي المحطة احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية، مما سيسهم في تعزيز جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لتصل إلى 42 % بحلول بحلول عام 2035م، وبأقل تعرفة إنتاج في إفريقيا.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" (الرمز في تداول 2082) وهي شركة سعودية مُدرجة وأكبر شركة خاصة في العالم في مجال تحلية المياه بأقل تعرفة ورائدة في مجال الابتكار والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 4,000 موظف، وتوجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 57 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 50.4 جيجاواط وإدارة 7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميدالدين - مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي

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