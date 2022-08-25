"يوم جيمس للتوعية" يشكل حدثاً سنوياً للتعارف ولقاء جميع المعلمين الجدد في مختلف مدارس جيمس

المعلمون الجدد ينضمون إلى مجموعة مدارس تضم أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة من 115 دولة

سيبدأ نحو 127 ألف طالب من 176 جنسية الفصل الدراسي الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحبت مجموعة جيمس للتعليم اليوم بانضمام 1800 معلم جديد من كافة أنحاء العالم إلى 43 مدرسة تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة، خلال "يوم جيمس للتوعية" وهو الحدث السنوي الأضخم في المنطقة.

وشكّل الحدث الذي أُقيم في فندق أتلانتس فرصة للمعلمين الجديد المنضمين إلى المجموعة، للتعارف والتواصل والاستماع إلى فريق القيادة العليا في "جيمس للتعليم" والطاقم التربوي، حول قيم المجموعة الجوهرية وإنجازاتها.

وانطلاقاً من موقعها كأضخم مزود خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، ستقدم مجموعة "جيمس للتعليم"، خدماتها التربوية والتعليمية لأكثر من 127 ألف طالب من 176 جنسية مختلفة، الذين التحقوا بـ43 مدرسة تابعة لها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ويعمل في هذه المدارس حوالي 17 ألف معلم ومعلمة من 115 بلداً من ذوي المؤهلات العالية والكفاءة والخبرة.

وانتقل العديد من المعلمين الجدد من الخارج، وبصورة رئيسية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والهند، للاستقرار والإقامة في دولة الإمارات والانضمام إلى مجتمعاتهم المدرسية الجديدة. وسيتولى خمسة من بين المنضمين الجدد، مسؤولية إدارة مدارس في دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة.

وتوجه صني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس للتعليم، إلى المشاركين في هذا الحدث، شارحاً رؤية عائلته وطموحها، مؤكداً للمعلمين الجدد بأنهم باتوا جزءاً من مسيرة المجموعة البارزة ودائمة التطور. كما سلط الضوء في كلمته على برنامج “جيمس مدى الحياة" GEMS For Life، وهو برنامج فريد من نوعه يجمع بين فرص التدريب المخصصة للطلاب والمنح الجامعية والعلاقات وشبكة الخريجين بالإضافة إلى مزايا نظام الولاء.

وقال فاركي في هذه المناسبة: "أشعر بحماسة شديدة لمقابلتكم جميعاً. المعلمون الجدد في جيمس للتعليم يمثلون حجر الأساس لمجموعتنا. ودوركم اليوم جوهري، فالمعلمون يبنون جسراً بين الحاضر والمستقبل وينتقلون بنا إلى حيث نريد ويحولون أحلامنا إلى واقع. المعلمون يبعثون بالأمل. المعلمون يخلقون الفرص. المعلمون هم من يحققون احترام الذات ويدعمونها".

من جهته، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "يسعدني أن أرحب بمعلمينا الجدد ضمن عائلة جيمس للتعليم، وهم ينطلقون في مهامهم الجديدة ومسيرتهم التربوية معنا. وككل عام، أنا منبهر بمستوى المعلمين المتميز وكفاءتهم، ولا شك بأنهم سيشكلون مصدر إلهام لنا. تضم مجموعتنا أبرز المتخصصين في مجال التعليم في العالم من ذوي المهارات العالية والشغوفين برسالتهم التربوية والذين يتمتعون بالتفكير المتقدم. وتشكل رؤية جيمس للتعليم عاملاً محفزاً ودافعاً قوياً للمعلمين، لضمان وصول كل طالب لاكتشاف إمكاناته الكاملة، ونحن على يقين الجميع ملتزم التزاماً كاملاً بهذا الهدف. أتمنى للمنضمين الجدد انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم الاثنين في 29 أغسطس".

بدوره، ذكر جايد كولينسون، مدرس المرحلة المبكرة الذي انتقل من المملكة المتحدة لينضم إلى أكاديمية جيمس ويلينغتون – شارع الخيل: "كانت بداية رحلتي المهنية في جيمس رائعة منذ نجاح مقابلة العمل في أكتوبر حتى الوصول إلى دبي الأسبوع الماضي. وشعرت براحة كبيرة حول عملية الانتقال بأكملها. تحمل المدرسة قيماً ومعتقدات متشابهة جداً حول تعليم الطفل مثلي، وأنا متحمس للتعمق في هذا الأمر ومواصلة تطوري المهني في مثل هذه البيئة الداعمة.

ويتضمن "يوم جيمس للتوعية"، أسبوعاً كاملاً من أنشطة المشاركة المدرسية، إلى جانب التدريب المتعلق بالتوعية الثقافية.

وتتولى دفعة المعلمين الجدد تدريس مختلف الفئات العمرية من الروضة حتى الـ16 عاماً وما فوق، كما سيدرّسون المناهج التعليمية البريطانية والبكالورية الدولية والأمريكية والهندية.

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