تشكل الفيلات من فئة سكاي فيلا جزءًا من مشروع أوشيانو السكني الفاخر الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار درهم إماراتي والواقع على جزيرة المرجان ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2026

تشير المبيعات إلى الطلب المتزايد على شراء العقارات الفاخرة في إمارة رأس الخيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ذا لوكس ديفيلوبرز للتطوير العقاري التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن بيع شقتي (ذا سيليست) و(ذا ستيلر) الفاخرتين وهما شقتان سكنيتان فائقتا الفخامة يشكلان جزءًا لا يتجزأ من مشروع أوشيانو السكني الفاخر التابع للشركة والذي يقع في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

هذا ويؤكد بيع الشقتين الفاخرتين من نوع فلل سكاي بسعر 90 مليون درهم إماراتي لكل واحدة منهما، الطلب المتزايد على العقارات فائقة الفخامة بما يتماشى مع الزيادة في عدد الأفراد من ذوي الثروات العالية الذين ينتقلون إلى إمارة رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، المطور الرئيسي للعقارات ذات التملك الحر في رأس الخيمة: "إن بيع هذين العقارين الفاخرين يؤكد على جاذبية جزيرة المرجان المتنامية كوجهة متطورة توفر أسلوب حياة حصريًا يضاهي المعايير العالمية، فلقد كنا محط أنظار الأفراد ذوي الثروات العالية على مستوى العالم الذين يسعون إلى إنشاء منزل في أحد أكثر الأحياء استراتيجية وجمال في المنطقة، مع توفير مجموعة متنوعة من المرافق ووسائل الراحة والترفيه الفاخرة".

وأضاف العبدولي قائلاً: "تعد هذه خطوة كبيرة في نمونا كمركز استثماري مفضل، في حين تعكس فرص النمو الكبيرة لقطاع العقارات في المنطقة".

تعد كل من شقتي ذا سيليست وذا ستيلر أغلى شقتين سكنيتين فاخرتين بإمارة رأس الخيمة، حيث يوفران تجربة معيشة فريدة ومميزة، حيث يتجسد ذلك في تصميمهما العصري والمتطور والذي يتفوق على أي عقار متاح حاليًا في سوق العقارات في الإمارة.

من جهته قال شوبام أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والشريك في ملكية شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

"لقد جاء قرارنا الاستراتيجي بإطلاق هذه العقارات استجابة لأبحاثنا التي أشارت إلى وجود طلب قوي على العقارات الفاخرة في إمارة رأس الخيمة".

وأضاف أغاروال قائلاً: "إن حقيقة أن هذه العقارات المحددة لم تكن في السوق لأكثر من أربعة أشهر تؤكد دقة تقييمنا الأولي، فالجودة الفريدة في الموقع الاستراتيجي المطلوب ستحقق مبيعات عالية دائمًا، ونحن واثقون من إيماننا بذلك".

تمتد شقة ذا ستيلر المكونة من ست غرف نوم، والمقسم على مستويين، على مساحة تزيد عن 21,000 قدم مربع، وتتميز بترتيبات معيشة مماثلة، حيث يوفر كلا العقارين تجربة معيشية هادئة وفاخرة، وإطلالات خلابة على الشاطئ والبحر، ويقع كلا العقارين على بعد دقيقتين فقط من منتجع وين المرجان المتكامل الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، مما يعزز جاذبية المشروع للمستثمرين.

تم تجهيز العقارات المصممة بشكل فريد، والتي تتميز بتصميم داخلي من قبل شركة هيرش بيدنر أسوشييتس ذات الشهرة العالمية، بمجموعة من وسائل الراحة والترفيه ذات المستوى العالمي المصممة لتلبية الأذواق الأكثر تميزًا، وسيتمكن أصحاب العقارات من الاستمتاع بالفخامة المرتبطة بفنادق الخمس نجوم، بما في ذلك المنتجع الصحي والساونا والحمام التقليدي وحمام السباحة الخاص وغرفة الثلج وصالة الألعاب الرياضية الحديثة والمسرح المنزلي ومساحة المكاتب المخصصة، كما تتميز المساكن أيضًا بتراس مساحته 4504 قدم مربع مع مسبح لا متناهي من نوع إنفنيتي مصمم بشكل فريد ويطل على مناظر خلابة ويوفر هدوء واسترخاء لا مثيل له، مما يجعله مثاليًا للمعيشة في الهواء الطلق.

ويتم توفير مصعد خاص ووصول حصري لأصحاب شقتي ذا سيليست وذ استيلر لتلبية الخصوصية التي يطلبها الأفراد ذوي الثروات العالية، كما يضمن موقع مشروع أوشيانو السكني الاستراتيجي والفريد من نوعه أن يتمتع العقار بخصوصية كاملة، حتى على التراس الخاص، حيث يتمتع السكان أيضًا بشاطئ منعزل وشاطئ خاص، مما يوفر لهم الاسترخاء في بيئة آمنة وهادئة.

هذا وقد تم تجهيز كلا العقارين بأحدث التقنيات الذكية، مما يسمح للمقيمين بالتحكم بسهولة في الإضاءة والستائر وتكييف الهواء، مما يضمن الراحة المثالية بكبسة زر واحدة.

وقد أشرف أونكار سينغ، مدير المبيعات في شركة ذا لوكس ديفيلوبرز، والمستشار العقاري هاجر رينونكورت على عملية البيع الناجحة للعقارات، حيث استخدم الفريق مجموعة من الوسطاء الحصريين الذين يستهدفون العملاء في قطاع العقارات الفاخرة، ورحبوا ببعض أشهر الشخصيات في عالم الأعمال كمستثمرين في مشروع أوشيانو.

من جهته علق سيدهارتا بانيرجي، المدير التنفيذي والمالك الشريك لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز قائلاً: "لقد كان التزام فريق المبيعات لدينا نموذجياً، ونحن سعداء لأنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاحنا. كانت خبرتهم في عرض أفضل المواد والتشطيبات المخصصة في جميع أنحاء المشروع حاسمة في إتمام الصفقة".

وأضاف بانيرجي قائلاً: "لم يكن التنازل عن الجودة خياراً مطروحاً لدينا، لأننا أردنا تقديم تجربة معيشة فريدة من نوعها، وضمان أعلى معايير الحرفية، لذا كنا واثقين من أن الأفراد ذوي الثروات العالية سيقدرون مزايانا الفريدة وقيمتها السوقية الإجمالية، وهو ما أثبت صحته"."

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.theluxedevelopers.ae.

نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

نبذة عن المرجان:

مرجان هو المطور الرئيسي لعقار التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي) =، وهو المسؤول عن التطورات الرائدة التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث تم تكليفه بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية مثل جزيرة المرجان التي ستضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، ويتمثل نهج التخطيط الرئيسي الاستراتيجي في مرجان في الاستفادة من الأصول الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء أسس التوسعات المستقبلية للإمارة. من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي المخطط لها في رأس الخيمة، حيث تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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