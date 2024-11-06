م. عبدالله بالهول: بدأ تطبيق متطلبات ومعايير المباني الخضراء في إمارة دبي منذ عام 2008 بالتزامن مع التعميم الصادر من المؤسسة وتماشياً مع توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي باعتماد مشروع سياسة المباني الخضراء

كرمت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الشركات الملتزمة بتطبيق معايير المباني الخضراء في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة بدبي بشهادة "المباني الخضراء"، تقديراً لجهودهم وامتثالهم للمعايير التي تضمن الاستدامة في الإمارة، وذلك في حفل خاص أقيم في فندق الملكة إليزابيث 2 بميناء راشد، بحضور ملاك المباني والاستشاريين المتخصصين والمطورين العقاريين والشركاء الاستراتيجيين.

وفي كلمته الافتتاحية بالحفل، عبر سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، عن فخره بالعمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية دبي الطموحة في مجال الاستدامة البيئية، قائلاً: "نحن في تراخيص نفخر بالشراكات التي بنيناها مع مجموعة من الاستشاريين والمتخصصين، لأن الحصول على شهادة المباني الخضراء ليس مجرد إنجاز لشركائنا، بل هو خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة لإمارتنا انطلاقاً من التزامنا المشترك ببيئة صحية ومستقبل مزدهر".

وأوضح بالهول، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدأ العمل على تطبيق متطلبات ومعايير المباني الخضراء في إمارة دبي منذ عام 2008 وبموجب قرار صادر من المجلس التنفيذي لحكومة دبي باعتماد مشروع سياسة المباني الخضراء، وذلك بالتزامن مع إصدار تعميم المؤسسة على الملاك والاستشاريين العقاريين للبدء في تطبيق معايير استدامة المباني الخضراء.

وأضاف الرئيس التنفيذي لدائرة "تراخيص" بأن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية التي تواكب توجهات رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية والبيئية، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز البيئة النظيفة والمستدامة، حيث اعتمدت المؤسسة ممثلة بدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص سياسة المباني الخضراء في مناطق التطوير الخاصة بدبي، وهي المباني التي تلبي احتياجات مستخدميها الأساسية ورفاهيتهم بكفاءة عالية مع مراعاة الاستخدام الأخضر للطاقة.

وأكد بالهول أن تبني نظام المباني الخضراء يعكس التزامنا بتوفير بيئة حضرية متقدمة تحترم الموارد الطبيعية وتساهم في تحسين جودة الحياة للجميع، موضحاً أن النظام يشجع على ترشيد استهلاك الطاقة ويعزز نمط حياة متوازن ومتكامل.

واختتم بالهول كلمته موجهاً الشكر والتقدير للحضور، قائلاً: "إن النجاح الذي نحتفل به اليوم لم يكن ليتحقق لولا جهودكم القيمة ومشاركتكم الفعالة وشراكتنا الوثيقة مع جميع الجهات المعنية".

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التكريم والدروع على18 من استشاري وملاك المباني الخضراء الذين ساهموا بجدارة في دعم وتعزيز مبادرات المباني الخضراء مع لوحات تقييم للمباني التي حازت على شهادة تراخيص للمباني الخضراء تم تسليمها لملاك المباني ليتم تثبيتها على مداخل المباني المقيمة والممتثلة لمعايير الاستدامة في الإمارة، وقد شمل الحفل توزيع الدروع إلى مهندسي قسم الاستدامة في دائرة "تراخيص" تقديراً لجهودهم المميزة في التدقيق على معايير الاستدامة، مع التأكيد على استمرار تراخيص في قيادة هذه المسيرة بالتعاون مع شركائها لتحقيق المزيد من الإنجازات البيئية في المستقبل.

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