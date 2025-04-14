الشركة نجحت في تحقيق نمو بنسبة 18% في سعة حمولاتها

الاتحاد للشحن تطلق ثلاث رحلات شحن إضافية أسبوعياً إلى شنجن ورحلتين إضافيتين أسبوعياً إلى لندن

عملية زيادة السعة تعزز الخطوط التجارية بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط وترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً لوجستياً عالمياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن زيادة سعة حمولاتها بهدف تلبية ارتفاع الطلب من المستهلكين في الصين. وبدأت الشركة بزيادة عدد رحلاتها على مسار الصين من 11 رحلة في عام 2024 لتصل إلى 18 رحلة في عام 2025، مما يسهم في تعزيز الخطوط التجارية بين الأسواق الرئيسية العالمية.

وتعتزم الاتحاد للشحن زيادة سعة حمولاتها باستئجار طائرة 747-F، مما سيدعم زيادة حركة الشحن على المسارات التي تشهد ارتفاعاً في الطلب، ويوفر للعملاء خدمات شحن البضائع من وإلى الأسواق الرئيسية بمرونة أكبر.

كما عززت الشركة عملياتها بإطلاق ثلاث رحلات شحن إضافية أسبوعياً إلى شنجن ورحلتين إضافيتين أسبوعياً إلى لندن بهدف تلبية الطلب المتزايد من السوق. وستسهم هذه الخطوات التوسعية في تحسين الخطوط التجارية بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط، مما يوفر سعة أكبر لنقل البضائع المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والأدوية والمواد سريعة التلف وغيرها من الشحنات الهامة.

وتتماشى مساعي الاتحاد للشحن في زيادة سعة حمولاتها مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع شبكتها العالمية وتوفير حلول موثوقة تركز على العملاء. كما تؤكد على التزامها بتقديم خدمات شحن مرنة وفعالة تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً لوجستياً رائداً على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "تواصل الاتحاد للشحن الاستثمار في توسيع شبكتها وسعة حمولاتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التجارة العالمي. وتسلط مساعي الشركة لتوسيع حمولاتها وإضافة رحلات جديدة إلى شنجن ولندن الضوء على التزامها بتلبية طلبات العملاء من خلال تحسين التوافر وخطوط الربط في عدة مسارات تجارية رئيسية".

وتوفر الاتحاد للشحن سعة إضافية لتسهيل حركة البضائع عبر الأسواق العالمية من خلال تعزيز حضورها في الصين وزيادة مساراتها إلى أوروبا.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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