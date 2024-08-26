



جراندفوس تعلن عن توفر مضخة أس بي 18 في جميع أنحاء الهند، الشرق الأوسط، إفريقيا، وآسيا الوسطى، وذلك بعد إطلاقها في كينيا وغانا والإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

مضخة أس بي 18 مصممة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى %30 بفضل نظام هيدروليكي متقدم بقطر 6 بوصة وتقنية محرك مغناطيسي دائم.

اسهامًا في جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية، تعمل مضخة أس بي 18 على تعزيز الاستمرارية والاستدامة في أنظمة إدارة المياه.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جراندفوس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الضخ المتقدمة وتقنيات المياه، اليوم عن توفر مضختها الغاطسة أس بي 18 في كل من منطقة الهند، الشرق الأوسط، إفريقيا وآسيا الوسطى، ويأتي هذا الإطلاق بعد نجاحه في كل من كينيا، غانا والإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وهذا بفضل تصميمها الهيدروليكي المثالي الذي يمنحها كفاءة عالية خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب، مما يضمن تكاليف تشغيل منخفضة على المدى الطويل وموثوقية عالية في التشغيل.

تعتبر مضخة أس بي 18 واحدة من أربع طرازات ضمن مجموعة مضخات جراندفوس أس بي 6، وقد تم تصميمها لمعالجة تحديين تشغيليين يواجهما المزارعون والسلطات المائية في المنطقة وهما: ارتفاع استهلاك الطاقة، وفشل المضخات المتكرر الذي يؤدي إلى توقف التشغيل، فبفضل كفاءتها العالية وتصميمها المتين، تسمح مضخة أس بي 18 بتعزيز استمرارية واستدامة أنظمة إدارة المياه، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من التطبيقات تتضمن إمداد المياه الجوفية لمحطات المياه، والري، وخفض المياه الجوفية، والتعدين، والنوافير.

يتميز هذا الطراز الجديد بنظام هيدروليكي متطور بقطر 6 بوصات مدمجاً مع محرك مغناطيسي دائم تم إطلاقه مؤخرًا، واللذان معاً يمكنهما أن يقللا من استهلاك الطاقة بنسبة تبدأ من 15% على الأقل وتصل إلى 30% مقارنة بسابقه، والذي كان يعمل بمحرك تقليدي، هذا التخفيض الكبير لا يقلل فقط من التكلفة الإجمالية للملكية فحسب، ولكنه يساهم أيضًا في خفض انبعاثات الكربون بنفس النسبة.

تعقيبا على الموضوع، قال فيروز خان محمد جعفر، المدير الإقليمي لتطوير السوق في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل إطلاق مضخة أس بي 18 خطوة هامة في مساعينا لوضع حلول مدروسة للوصول إلى موارد المياه المحدودة بشكل مسؤول في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وإفريقيا، حيث تضع مضخة أس بي 18 معيارا جديدا في مجال تكنولوجيا المضخات الغاطسة بفضل كفاءتها العالية ضمن فئتها، فمن خلال تطبيق التنفيذ المستدام والعمليات الرقمية، تساعد المضخة العملاء في رحلتهم نحو خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات إدارة المياه ومكافحة التحديات الإقليمية لندرة المياه".

من جانبه، قال مايكل نيلسن، المدير الإقليمي للمبيعات في الهند وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جراندفوس: "هدفنا من مضخة أس بي 18 هو توفير حل قوي وفعال في استخدام الطاقة يلبي الاحتياجات عملائنا في المنطقة، فبفضل تقنيتها المتقدمة وتصميمها المستدام، لا تضمن مضخة أس بي 18 إمدادات مياه موثوقة فحسب، بل تساهم أيضًا في توفير قدر كبير من الطاقة وتقليل التأثير البيئي، ونحن ملتزمون بدعم عملائنا في جهودهم الرامية لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في إدارة المياه".

هذا، ولمزيد من التأكيد على التزامها بالاستدامة والابتكار، ستقوم جراندفوس بتنظيم سلسلة من فعاليات الإطلاق في المدن الرئيسية بالمنطقة بما في ذلك عُمان ودبي والرياض والدمام لتقديم مضخة أس بي 18 إذ توفر هذه السلسلة منصة للعملاء لتجربة الميزات المتقدمة لمضخة أس بي 18 بشكل مباشر والتفاعل مع خبراء جراندفوس حول حلول المياه المستدامة.

يمكن شراء مضخات أس بي 18 الغاطسة من خلال موزعي وشركاء مبيعات جراندفوس المعتمدين في المنطقة، مما يضمن سهولة الوصول بالنسبة لسلطات المياه والبلديات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة جراندفوس www.grundfos.com

نبذة عن شركة جراندفوس

تحتل شركة جراندفوس موقع الصدارة في مواجهة تحديات المياه والمناخ على مستوى العالم، وتسعى جاهدة إلى تحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم، وباعتبارها المزود العالمي الأول لحلول المضخات والمياه، تلتزم جراندفوس بدعم المياه وحمايتها وتعزيزها.

وتحقق الشركة ذلك من خلال توفير حلول وأنظمة موفرة للطاقة والمياه عبر تطبيقات متنوعة تشمل مرافق المياه، المواقع الصناعية، والمباني، تعمل جراندفوس في أكثر من 56 بلدًا، ويضم فريقها أكثر من 19,000 موظف متخصص. تلتزم الشركة بإحداث تغيير إيجابي ومؤثر، قطرة واحدة في كل مرة.

انضموا إلينا في رحلتنا نحو مستقبل مستدام عبر زيارة موقعنا: www.grundfos.com

-انتهى-

#بياناتشركات