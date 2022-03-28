عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: قدمت شركة نوبلز العقارية (18) منحة جامعية كاملة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لطلبة الثانوية العامة من المتفوقين دراسياً ضمن التخصصات الطبية وتخصصات تكنولوجيا المعلومات.

وقُدمت المنحة خلال حفل توقيع مذكرة تعاون بين الشركة والهيئة في مقر الأخيرة، حيث وقع المذكرة رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز المهندس عمر عايش وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي بحضور مجموعة من كبار موظفي الشركة والهيئة، ومجموعة من الصحفيين.

وتنص المذكرة على تغطية الشركة لكافة الرسوم الدراسية للطلبة المتفوقين من غير المقتدرين مادياً والتي تقوم الهيئة برعايتهم ضمن برنامجها لدعم التعليم الجامعي، حيث جاءت هذه المنحة ضمن خطة المسؤولية المجتمعية التي تنفّذها الشركة والتي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من منحة نوبلز التعليمية والتي تضم مئات الطلبة المتواجدين في (11) دولة حول العالم.

رئيس مجلس إدارة نوبلز العقارية عمر عايش أكد خلال حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود نوبلز تجاه المجتمع والتي نهدف من خلالها لتنمية وتطوير الأفراد المستحقين للدعم، وأن اختيارنا لدعم التعليم جاء لإيماننا التام بأن التعليم هو أساس نهضة المجتمع ورقيّه، وأضاف بأن اختيارنا لتخصصات تكنولوجيا المعلومات والتخصصات الطبية يحاكي ما يحدث في العالم اليوم من حاجة ملحة لهذه التخصصات في جميع القطاعات ومما يساعد الطلبة التنافس بقوة في سوق العمل.

وعبر عايش عن سعادته بتوقيع المذكرة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والتي تعتبر من أهم المؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال التنمية والإغاثة على مستوى الوطن العربي وتميزت بوقوفها مع اللاجئين والأشقاء العرب.

وقال عطوفة أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: "نعمل على الدوام لتشمل برامجنا التعليمية طلاب الثانوية العامة المتفوقين لدعمهم في اكمال مسيرتهم التعليمية ومن خلال الشراكات مع مختلف الشركات والمؤسسات من القطاع العام والقطاع الخاص، وعند التواصل الاولي مع شركة نوبلز العقارية تم الترحيب بهذه الشراكة الجديدة وممتنين جدا لهذا التبرع الكريم منهم".

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