دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جلوبال فارما، الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن تحقيق إنجاز جديد واستثنائي تمثل في الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 1.8% في سوق الدواء السعودي المتميز بمستوى عال من التنافسية. وشهد شهر مايو 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات الشركة بنسبة 139.5% على أساس سنوي، لتسجل 12.6 مليون دولار، مقابل 5.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الرؤية الاستراتيجية لجلوبال فارما، والرامية لترسيخ حضورها في المملكة العربية السعودية وتوسيع حصتها السوقية في المشهد الاقتصادي للمملكة، والتي تعتبر إحدى أسرع أسواق الأدوية نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وحققت جلوبال فارما مبيعات بقيمة 33.2 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مسجلة نمواً قدره 78.6%، بالإضافة إلى حصة سوقية بنسبة .81%، بينما حققت الشركة مبيعات بقيمة 70.3 مليون دولار، بنسبة نمو 44.7%، وذلك خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 وحتى مايو 2024.

وقال محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما: "يعد النجاح الذي حققته جلوبال فارما في السعودية أحد أهم المخرجات الإيجابية للمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة، ودليلاً على التزامها بالتميز في مجال الرعاية الصحية والحرص على اكتساب ثقة المرضى. ويأتي استحواذنا على 1.8% من الحصة السوقية في هذا المشهد الديناميكي، ليدعم تركيزنا الثابت على توفير المنتجات المبتكرة وتوسيع الشراكات المستدامة، والتي تساهم بدورها في تعزيز النمو وضمان تحسين النتائج الصحية على النحو المطلوب في الشرق الأوسط. ويؤكد هذا الإنجاز تفانينا في ريادة قطاع حلول الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنطقة. كما تعد الاستراتيجية فائقة الدقة للشركة من العناصر التي ساهمت في تمكينها من تحقيق هذا الإنجاز، وتتضمن هذه الاستراتيجية، التركيز على التعاون مع المستشفيات الكبرى وسلسلة الصيدليات الرائدة، والاستثمار في الشراكات الهادفة ومنها التعاون مع خدمة "وصفتي" الإلكترونية المخصصة لتوفير الأدوية في المملكة، بالإضافة إلى ضمان أعلى معايير الجودة. وقد أدى إطلاق المنتجات الجديدة والتخطيط لإطلاق المزيد منها مستقبلاً إلى تعزيز الثقة بخدمات الشركة لدى المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، ما ساهم في تحسين نمو الشركة على نحو ملحوظ."

ومن جهته، قال باسم البراهمة، المدير العام لشركة جلوبال فارما: "تتميز جلوبال فارما بتوفير منتجات رائدة تشهد إقبالاً كبيراً من قبل شرائح واسعة ومتنوعة من الأفراد، بالإضافة إلى تجاوزها توقعات العملاء والتفوق في المعايير التنظيمية المعتمدة في السوق لناحية الجودة. وتركز الشركة على توفير منتجاتها للبالغين من كلا الجنسين في السعودية، كما تهتم بتقديم الحلول المخصصة لمواجهة التحديات الصحية الأساسية مثل الأدوية المخصصة للعناية بصحة الرجال ومضادات العدوى وعقاقير ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة، مع الالتزام بتبني معايير استثنائية لناحية ضمان فعالية المنتج وسلامته. وحافظت جلوبال فارما على الجودة الفائقة لمنتجاتها عبر إطلاق جملة من المنتجات المبتكرة خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن توفير المزيد من الأدوية في إطار مجموعة من العمليات الاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز مكانتها في السوق عبر توطين إجراءات الإنتاج لعناصر مختارة من محفظة المنتجات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى الحد من المدة الزمنية اللازمة للتسجيل."

ومن المقرر أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لشركة جلوبال فارما، العمل على تعزيز حضورها في السوق السعودية، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية وعمليات التصنيع المحلي لتلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأدوية.

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