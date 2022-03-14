القاهرة: أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع "ممشى أهل مصر"، افتتاح المرحلة الأولى من الممشى بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بالممشى، وذلك يوم الجمعة المقبل 18 مارس 2022. ومن المقرر أن يشهد الافتتاح مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة لجميع أفراد العائلة ، كما تشمل هذه المرحلة أكبر عدد من المطاعم والكافيهات سيتم افتتاحها ضمن المشروع.



ويُعد ممشى أهل مصر السياحي هو الأول من نوعه في القاهرة ويقدم تجربة فريدة ومتكاملة بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية، وتمتد المرحلة الأولى من كوبري امبابة حتى كوبري 15 مايو، بطول 1.8 كيلومتر.



ومن الجدير بالذكر أن مشروع "ممشى أهل مصر" هو عبارة عن متنزّه جديد يتوج جمال الضفة الشرقية لنهر النيل، ويثري تاريخه الخالد بمشروع تنموي متكامل يعتبر الأول من نوعه بإطلالة مميزة على نهر النيل ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحة للترفيه والسياحة والتسوق معًا. وتعتبر المرحلة الأولى هي نقطة بداية المشروع وتضم المرافق الأساسية بالإضافة إلى مساحات خضراء مثل الممشى الموازي و18 مبنى تم تقسيمهم إلى أكثر من 50 محل ومطعم بالإضافة إلى المطعم العائم الذي يعتبر أحد أهم معالم الممشى، ومسرح يتسع 250 فردًا وعدد 2 مدرجات و3 جراجات تسع حتى 150 سيارة.

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