يضم المشاركون في الصندوق أحد أكبر صناديق الثروات السيادية في منطقة الخليج العربي وغيرهم من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة

يستثمر الصندوق في محفظة من الأصول العقارية الصناعية موزّعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت اليوم شركة آركابيتا المالية ("آركابيتا المالية")، إحدى الشركات التابعة لشركة آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("مجموعة آركابيتا") عن إتمام إغلاقها لـ"الصندوق اللوجستي السعودي الثالث" بقيمة 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار أمريكي)، بالمشاركة مع أحد أكبر صناديق الثروات السيادية في منطقة الخليج العربي وغيرهم من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة.

وقد قامت آركابيتا المالية بالاستثمار بمحفظة ضخمة من الأصول العقارية الصناعية في قطاعي الصناعات التحويلية والمستودعات. كما تترقب الشركة خلال الأشهر القادمة تدشين مجموعة من الأصول الاضافية الموزّعة على مواقع استراتيجية في الرياض وجدة و والمنطقة الشرقية. كما تعتمد أيضًا منهجية بناء بمواصفات خاصة لتطوير عقارات يمكن للمستأجرين امتلاكها بموجب عقود طويلة الأجل.

وبذلك، تجسد استراتيجية الصندوق مساعي آركابيتا في تسخير خبراتها العالمية بقطاع العقارات الصناعية لتنمية القطاع الصناعي السعودي والمساهمة في تحقيق طموحات المملكة في التحوّل إلى مركز رائد عالمياً للخدمات اللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال هشام الراعي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "يمثل هذا اليوم ركيزة هامة في استراتيجيتنا التوسعية في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإضافة كبرى إلى أصولنا العقارية في شريحة المستودعات الصناعية في المملكة ودول مجلس التعاون التي تُقدر قيمتها بأكثر من 3.8 مليار ريال (1 مليار دولار أمريكي)، بما يحقق العوائد المثلى لقاعدة مستثمرينا التي تشمل صناديق معاشات تقاعد وصناديق ثروات سيادية ومؤسسات مالية. كذلك فإن القطاعين الصناعي واللوجستي يعتبران عنصرين أساسيين في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية والتي تستهدف اجتذاب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال سعودي (10.6 مليار دولار أمريكي)، ونحن نتطلع إلى مواصلة المساهمة بخبراتنا في قطاع العقارات الصناعية والمساهمة بدور رئيسي في دعم خطط ومبادرات المملكة في التحول لمركز لوجستي عالمي."

وأضاف يوسف العبدالله، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا: "تواصل سوق العقارات الصناعية في المملكة مسارها الصاعد، إذ نتوقع أن يشهد القطاع معدلات نمو مرتفعة على المدى البعيد مستفيدةً من النمو الكبير والمتواصل لقطاع التجارة الإلكترونية في أنحاء المملكة، وبفعل الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والقطاع الصناعي. وتهدف استراتيجية محفظة مجموعة آركابيتا إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030".

ويحظى الفريق الإداري لمجموعة آركابيتا بخبرات واسعة تجاوزت الخمس والعشرين عاماً، حيث أدار خلالها صفقات استثمارية في العقارات الصناعية واللوجستية تجاوزت قيمتها الإجمالية 24.3 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار أمريكي)، تشمل صفقات تقدر بأكثر من 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) في منطقة الخليج العربي، كما تمتاز مجموعة آركابيتا بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة في المملكة بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر الأخيرة.

يذكر أن شركة اركابيتا المالية تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص صادر من هيئة السوق المالية برقم 32-22237 لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

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جميل فهمي

بريد إلكتروني: arcapita@brunswickgroup.com

ملحوظات إلى المحررين

عن مجموعة آركابيتا

آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة بلغ حجم استثماراتها حتى اليوم أكثر من 30 مليار دولار أمريكي في أكثر من 100 استثمار. وترتكز منهجية آركابيتا الاستثمارية على ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تعزز الثقة والامتياز والشراكة مع جميع المعنيين بالمجموعة. ويعمل فريق إدارة المجموعة الذي يتميز بخبرته التي تزيد عن 25 سنة، على توحيد مصالح المجموعة مع مصالح عملائها، وممارسة أنشطة أعمالها بعدالة وإنصاف وشفافية. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين، ما يتيح لنا قدرة فريدة على استيعاب المناخ الاستثماري المستقبلي دائم التغير.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.