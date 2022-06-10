تعتمد ايزي سوفت في رؤيتها على تقديم حلول ورفع الكفاءة التشغيلية والمؤسسية للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة في السوق المصري من خلال اهم الانظمة التي تقدمها " Easysoft ERP " حيث يعمل النظام على توفير العديد من الحلول المتطورة مثل ادارة المبيعات والمشتريات والمخازن والحركة المالية والحسابات الختامية والاجور والمرتبات والمستخلصات وادارة الاصول الثابتة والمقاولات والانتاج وادارة نقاط البيع ونظام الفاتورة الالكترونية وذلك على يد نخبة كبيرة من الخبراء المهندسين والمحاسبين المتخصصين في تصميم وتطوير البرامج حيث قامت الشركة بابتكار البرنامج باللغتين العربية والانجليزية.



كما تسعى ايزي سوفت في تنفيذ خطط توسعية لفتح اسواق جديدة سواء داخل او خارج مصر مستندة في ذلك على سابقة خبرات واعمال على مدار 18 عاماً فى دعم وتطوير إدارة الشركات بسهولة ودعم عملية التحول الرقمي.



وفي هذا السياق اكد احمد وهبه المدير التنفيذي للشركة ان الشركة من اوائل المصممين والمنفذين لنظام الفاتوره الالكترونيه وذلك تماشيًا مع القرارات الجديدة، والتحول الرقمي للجمهورية الجديدة ضمن رؤية 2030 الذي يجعل التعاملات الإلكترونية إلزاميًا على الشركات بأحجامها المختلفة حيث قمنا بتطبيقها عمليا بدايه من الشريحه الاولي كبار الممولين وحتي الشريحه السابعه بالاضافه الي جاهزيه الشركه لتطبيق الايصال الالكتروني ، وقال ان هذا النظام يسهل على المؤسسات استخراج التحويلات الماليه بسهوله ومعرفه الموقف المالي والربحي للشركه مع امكانيه استخراج جميع التقارير والقوائم الماليه الخاصه بمصلحه الضرائب المصريه بالاضافه الي اكثر من 500 تقرير مالي واداري حول جميع ادارات الشركه.

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