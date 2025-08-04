أبوظبي - أعلن مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة) أكبر مزود لخدمات الرعاية ما قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة في المنطقة، عن توزيع 18 مليون درهم إماراتي كأرباح نقديّة مؤقتة على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وتمت المصادقة على الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 يوليو. وسيُمكّن هذا القرار مساهمي شركة ريسبونس بلس ميديكال من الحصول على 0.09 درهم إماراتي للسهم الواحد، بحيث يُشكل إجمالي قيمة الأرباح الموزعة 9% من رأس مال الشركة المدفوع.

تم تحديد تاريخ آخر استحقاق (LED) للمساهمين في 7 أغسطس 2025، يليه تاريخ استحقاق الأرباح (EXD) في 8 أغسطس 2025، وتاريخ إغلاق السجل (RCD) في 11 أغسطس 2025، وتاريخ الدفع في 25 أغسطس 2025.

وبدوره علّق عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ: "تماشياً مع النمو القوي الذي حققته شركة ريسبونس بلس ميديكال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، فإن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 18 مليون درهم يؤكد التزام الشركة بمنح قيمة حقيقيّة لمساهميها، ويأتي ذلك تقديراً لثقتهم واستثمارهم في استراتيجيتها المستقبليّة الهادفة إلى بناء شركة أقوى وأكثر تركيزاً على النمو."

كما عقب الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ بقوله: " إن ريسبونس بلس ميديكال على ثقة تامة بقدرتها على مواصلة تحقيق نمو وربحيّة مستدامة وزيادة عوائد المساهمين. وتلتزم الشركة بسعيها لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال استهداف أسواق وقطاعات واعدة، وتسخير قوة الابتكار لتعزيز كفاءة التكلفة."

وتدير المجموعة حاليّاً أكثر من 420 موقعاً طبياً من خلال شركات تابعة رئيسيّة، بما في ذلك بروميثيوس ميديكال، وعيادة أوكيوميد، وريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبيّة، ومركز هيلث تك للتدريب. وتمتد عملياتها في الإمارات العربيّة المتّحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، وسلطنة عُمان، والهند، والمملكة المتّحدة، وسويسرا، والنرويج، وتواصل ريسبونس بلس ميديكال رحلة نموها ملتزمة التزاماً راسخاً بإعادة صياغة مستقبل خدمات الطوارئ الطبية.

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