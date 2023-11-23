دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل شركة "جوديير" للإطارات تعزيز نطاق تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر توفير ستّ نقاط بيع جديدة تحمل علامتها التجارية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ويعكس ذلك التزام "جوديير" بتوفير إطارات عالية الجودة للمستهلكين في دولة الإمارات وثقة الشركة بالنمو المستقبلي المتوقّع في عدد السائقين، بما يؤكد على قوّة الاقتصاد المحلي.

تفخر "جوديير" اليوم بامتلاكها 17 نقطة بيع تحمل علامتها التجارية في دولة الإمارات، هذا بالإضافه الى العديد من متاجر الإطارات التي تتوفّر فيها إطارات جوديير عالية الجودة وفي مختلف أنحاء الدولة. ويأتي هذا التوسّع في أعقاب افتتاح متجر جوديير للإطارات وخدماتها العام الماضي في منطقة المصفّح في أبوظبي. وستكون نقاط البيع الجديدة في ابو ظبي, دبي و عجمان , بمثابة مراكز تتيح وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من حلول الإطارات المبتكرة والموثوقة من "جوديير".

وفي هذه المناسبة، قال شعبان غنغور، المدير العام لجوديير الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعكس خططنا التوسعية داخل دولة الإمارات التزامنا بتمكين السائقين من الوصول بسهولة مطلقة إلى منتجاتنا عالية الجودة من الإطارات. وإننا نسعى في "جوديير"، التي تملك إرثاً عريقاً يزيد عن 125 عاماً في مجال توفير الإطارات عالية الجودة في كافة أنحاء العالم وتتواجد في دولة الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً، إلى تمكين السائقين من الحصول على الإطارات المناسبة التي تضمن لهم أفضل تجربة قيادة".

وقد صرح شميم بانامبورام، المدير العام لشركة السويدان – ألايد لمنتجات السيارات التابعة لشركة النابوده التجارية: "يسرّنا جداً أن نساهم في توسّع تواجد شركة "جوديير" في دولة الإمارات. وبصفتنا من أبرز الشركاء المحليين في مجال التنقّل، نحرص من خلال تعاوننا مع "جوديير" على توفير الإطارات المناسبة التي تلبّي احتياجات كافة السائقين في الوقت والمكان المناسبين".

تجدر الإشارة إلى أنّ نقاط البيع الجديدة ستوفّر المجموعة الكاملة من إطارات "جوديير" الملائمة لمختلف أنواع المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة والمركبات التجارية. وبالإضافة إلى توفير أفضل الإطارات، ستقدّم نقاط البيع الجديدة التابعة لشركة "جوديير" خدمات إضافية مثل استشارة الخبراء وخدمة تركيب الإطارات الاحترافية والدعم الشامل ما بعد البيع لضمان تجربة استثنائية للعملاء.

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نبذة عن شركة "جوديير" للإطارات والمطاط

تُعد شركة "جوديير" إحدى كبرى شركات الإطارات في العالم. تضمّ ما يقارب 74 ألف موظف وتصنّع منتجاتها في 57 مصنعاً قائماً في 23 دولة حول العالم. وتسعى عبر مركزي الابتكار التابعين لها في أكرون في أوهايو وكولماربيرغ في لوكسمبورغ إلى ابتكار أحدث المنتجات والخدمات التي تحدد المعايير المعتمدة في صناعة الإطارات على مستوى التكنولوجيا والأداء. المزيد من المعلومات حول الشركة ومنتجاتها متوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.goodyear.com/corporate.