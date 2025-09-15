شكلت الإناث 32% من إجمالي المشترين، مقابل 68% للذكور

56% من المشترين هم من العملاء الجدد الذين يشترون للمرة الأولى من الدار، فيما بلغت نسبة العملاء الحاليين 44%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن بيع كافة الوحدات السكنية في مشروع "الديم تاون هومز"، المجمع الإماراتي المتكامل الذي يضم 450 منزلاً في شمال شرق جزيرة ياس. وتجاوزت قيمة المبيعات 1.8 مليار درهم إماراتي، ليؤكد هذا الإقبال الكبير مجدداً قوة الطلب على المجمّعات السكنية عالية الجودة والمصممة خصيصاً للعائلات الإماراتية، كما يعكس التزام الدار الراسخ بتطوير منازل تلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان أبوظبي.

ومثل المشترون الذكور نسبة 68% من مبيعات مشروع "الديم"، بينما شكلت الإناث 32%، مما يعكس التنوع في قاعدة عملاء الدار. والجدير بالذكر أن المشروع نجح في استقطاب شريحة واسعة من العملاء الجدد الذين يشترون للمرة الأولى من الدار بنسبة بلغت 56%، في حين بلغت نسبة العملاء الحاليين 44% من إجمالي المشترين. وأظهرت بيانات المبيعات أن 63% من جميع المشترين يخططون للسكن في منازلهم الجديدة بمشروع "الديم"، وأن 64% منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً، الأمر الذي يشير إلى جاذبية المشروع الكبيرة لدى العائلات الشابة. وبلغت نسبة المشترين المقيمين في أبوظبي 84%، بينما شكل المشترون من الإمارات الأخرى نسبة 16%.

ويتألف مشروع "الديم تاون هومز" من وحدات سكنية مكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، وقد صُممت خصيصاً لتجمع بين مفاهيم الحياة العصرية والقيم الإماراتية الأصيلة. ويضم المشروع 26 منزلاً مبتكراً تُعد الأولى من نوعها، حيث تدمج بين المساحات السكنية والتجارية، لتوفر بذلك مرونة استثنائية لرواد الأعمال والمبدعين لتأسيس مشاريعهم الخاصة مثل المقاهي والاستوديوهات الفنية والمتاجر المتخصصة انطلاقاً من مجتمعهم السكني المتكامل. وقد حظيت هذه المنازل، التي تطرح مفهوماً جديداً في الإمارات، باهتمام كبير من المشترين، مما يسلط الضوء على حجم الطلب المتنامي على الحلول السكنية المبتكرة التي تدعم أساليب الحياة المرنة لرواد الأعمال الطموحين.

ويقع مشروع "الديم" ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تشمل مسجداً ومدارس ومركزاً صحياً ومركزاً مجتمعياً وحدائق ومتاجر تجزئة ومطاعم ومقاهي متنوعة. ويحيط بالمجمّع حدائق متصلة توفر بيئة مثالية للمشي والجري، لتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط. وتشمل المرافق الرياضية والترفيهية ملاعب متعددة الاستخدامات، وصالة رياضية في الهواء الطلق، ومركزاً للفروسية، ونادياً رياضياً، ومساراً للدراجات الهوائية يمتد على طول 8.2 كيلومترات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيربط جسران جديدان مشروع "الديم" مباشرة بجزيرة ياس، مما يضمن سهولة الوصول إلى أفضل وجهات الترفيه والمطاعم والأنشطة الترفيهية عالمية المستوى، فضلاً عن قربه من مطار زايد الدولي وكل من مدينتي أبوظبي ودبي.

