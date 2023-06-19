دبي، الإمارات العربية المتحدة: اعتبارًا من 1 يونيو، عينت شركة الخطوط الجوية البرازيلية جول ليناس ايرياس، شركة آفياريبس وكيلاً عاماً للمبيعات (GSA) في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 18 دولة أُخرى حول العالم.

آفياريبس هي شركة رائدة عالميًا في تمثيل وجهات السياحة وشركات الطيران وشركات الضيافة، ولها 67 مكتبًا في 61 دولة حول العالم، وستقوم آفياريبس بدعم شركة الطيران البرازيلية بمجموعة كاملة من خدمات المبيعات وحجز التذاكر في الإمارات العربية المتحدة ودولاً أُخرى كالنمسا، وألمانيا، وسويسرا، ودول البنلوكس، ودول الشمال، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وجمهورية التشيك، وهنغاريا، وبولندا، بالإضافة لماليزيا وبنما.

والخطوط الجوية البرازيلية جول ليناس ايرياس، هي شركة طيران برازيلية مقرها ساو باولو ولها فروع في ريو دي جانيرو وبرازيليا وفورتاليزا، تأسست خطوط جول الجوية عام 2001 ونمت تدريجياً لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران في أمريكا اللاتينية حيث تشغل الشركة حوالي 700 رحلة يومياً وتوفر خيارات سفر مريحة لمجموعة واسعة من الوجهات في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.

فازت الخطوط الجوية جول بجائزة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX) لسنة 2023 في أمريكا الجنوبية بفضل أسطولها الحديث والمتكون من 144 طائرة بوينغ، وتضمن شركة الخطوط الجوية البرازيلية لركابها تجربة طيران مريحة سواء كانت بقصد العمل أو الترفيه.

تلعب الخطوط الجوية جول، دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي داخل البرازيل وخارجها. وسيدعم التعاون مع آفياريبس تعزيز مكانة شركة الطيران البرازيلية وتوسيع مبيعاتها في الأسواق العالمية بما في ذلك الشرق الأوسط وخلق المزيد من السفر والسياحة من تلك الأسواق ومن خلال مكاتب آفياريبس المحلية والموجودة في 61 دولة حول العالم تمكنها من توفير الموارد والخبرات اللازمة لتنمية حضور شركة الخطوط الجوية البرازيلية بشكل فعال حول العالم.

وقال لويس تكسيرا رئيس المبيعات الدولية في شركة الخطوط الجوية البرازيلية جول ليناس ايرياس: "يسعدنا أن نعلن اختيارانا لشركة آفياريبس كوكيل مبيعات عام لطيران جول في 18 سوقًا حول العالم، حيث ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية مع آفياريبس على تعزيز حضورنا العالمي وتمكيننا من الوصول إلى قاعدة جماهيرية جديدة حول العالم. إن معرفة وخبرة آفياريبس الواسعة في قطاع صناعة الطيران تجعلها الشريك المثالي لتمثيل خطوط طيران جول ليناس ايرياس، فنحن نهدف إلى تعزيز ظهور علامتنا التجارية وتوفير تجارب سفر سلسة للمسافرين في جميع أنحاء العالم ونحن على ثقة بأن خبرة آفياريبس وشبكتها الواسعة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز نمو خطوط جول الجوية في هذه الأسواق الرئيسية ".

وقال غلين جونستون، نائب الرئيس للشرق الأوسط والشؤون العامة العالمية في شركة آفياريبس، في حسابه على لينكيد إن: "أنه لأمر مثير حقاً أن يتم اختيار شركة آفياريبس كوكيل المبيعات العام في الإمارات العربية المتحدة لشركة الخطوط الجوية البرازيلية جول ليناس ايرياس والتي تتمتع بشبكة رحلات استثنائية في البرازيل والأمريكيتين. نحن فخورون للغاية بأن ننضم لشبكة مكاتبنا العالمية وأن نقوم بالترويج لشركة الطيران البرازيلية جول، في الإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبه قال مارسيل كايزر مدير العمليات في شركة آفياريبس: "نحن سعداء للغاية بتعييننا وكيلاً عاماً لمبيعات شركة جول ليناس ايرياس، إذ تمثل هذه الشراكة نقطة فارقة لكلا الشركتين حيث نتكاتف معاً لتعزيز حضور خطوط طيران جول العالمية وتعزيز مكانتها كناقل رائد إلى وجهات داخل البرازيل وخارجها وستمكننا خبرتنا الواسعة في قطاع صناعة الطيران وشبكة مكاتبنا العالمية من الترويج الفعال لخدمات طيران جول، وتوسيع قاعدة عملائها ودفع النمو في الأسواق الرئيسية كما أننا على ثقة من أن هذا التعاون سيحقق نتائج ممتازة وسيوفر للمسافرين مزيداً من الفرص لتجربة الخدمات والقيمة الاستثنائية التي تقدمها الخطوط الجوية البرازيلية جول ليناس ايرياس".

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