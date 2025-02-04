مبنى كوندور جولف لينكس 18 المكون من 14 طابقًا يمتد على مساحة 47,000 قدم مربع، ويوفر 250 وحدة سكنية للمستثمرين في مجتمع يطل على ملعب الجولف .

دبي، في ظل الأداء القوي والمستدام لقطاع العقارات في دبي، والذي شهد إغلاق عام 2024 على مستوى قياسي من المعاملات، كشفت شركة كوندور للتطوير العقاري، المطور المحلي الرائد للعقارات الفاخرة، اليوم عن مشروعها الخامس كوندور جولف لينكس 18، وهو مشروع سكني فاخر بقيمة 300 مليون درهم يطل على ملعب الجولف في مدينة دبي الرياضية.

سيقام مشروع كوندور جولف لينكس 18 على قطعة أرض بمساحة 47,000 قدم مربع، وسيتضمن مجموعة متنوعة من المرافق الفاخرة، ويوفر 250 وحدة سكنية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وقال فيدهياداران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري: "في كوندور، نؤمن بخلق قيمة تعزز أنماط الحياة وتحقق عوائد مجزية للمستثمرين. ويتماشى مشروع كوندور جولف لينكس 18 مع هذا الهدف كمطورين متميزين. كما إن موقع المشروع في مدينة دبي الرياضية – وهي مجتمع متكامل بالقرب من أبرز معالم المدينة مع بنية تحتية جاهزة ومرافق راقية – يمثل إضافة كبيرة للمستثمرين."

وأضاف أن تركيز كوندور على إنشاء مساحات سكنية فاخرة يتماشى أيضًا مع رؤية دبي لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة، في إطار استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033.

18 مرفقًا فاخرًا

سيضم المشروع مجموعة متنوعة من 18 مرفقًا فاخراً توفر أسلوب حياة راقي، وتشمل جلسات خارجية مريحة، مسبحين إنفينيتي، سطح لليوجا، سينما خارجية، صالة رياضية داخلية، صالات تشمس وعوامات، جاكوزي، مناطق للنزهات، أماكن للشواء، أكواخ مفتوحة، وغيرها. كما سيحتوي على منصة مشاهدة، منطقة للياقة البدنية في الهواء الطلق، غرف ساونا وبخار.

يجري تنفيذ مشروع كوندور جولف لينكس 18 بوتيرة متسارعة، حيث تم إنجاز 50% منه، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2026. كما يوفر المشروع خطة سداد جذابة للمشترين.

سيتكون كل طابق من 9 استوديوهات، 7 شقق بغرفة نوم واحدة، وشقتين بغرفتي نوم، ليصل المجموع إلى 126 استوديو، 98 شقة بغرفة واحدة، و28 شقة بغرفتين. تتراوح مساحات الاستوديوهات بين 385-450 قدم مربع، بينما تأتي الشقق بغرفة واحدة بمساحة 650-1,100 قدم مربع، في حين تمتد الشقق بغرفتين بين 1,100-1,450 قدم مربع، مع أسعار تبدأ من 700 ألف درهم إلى 1.6 مليون درهم.

استثمارات بقيمة 2.5 مليار درهم بحلول 2027

وقال سيفابراسا: "يضيف مشروع كوندور جولف لينكس 18 إلى محفظتنا المتنامية من المشاريع التي لاقت إقبالًا واسعًا في السوق، نظرًا لجودة البناء والمرافق الحصرية والتزامنا بتسليم المشاريع في الوقت المحدد. وسنواصل تطوير مشاريع سكنية أيقونية جديدة في جميع أنحاء دبي، في إطار خطتنا الاستراتيجية لاستثمار 2.5 مليار درهم بحلول عام 2027."

تمتلك كوندور خبرة ناجحة تمتد لأكثر من أربعة عقود في الاستثمار العقاري في دبي والأسواق الدولية، إضافة إلى خبرتها في البناء والتطوير العقاري الفاخر، بما في ذلك مشاريع سكنية راقية. ومن المقرر أن تطلق مشاريع جديدة في جزر دبي ومنطقة المجان خلال هذا العام.

تشمل المشاريع السكنية السابقة لشركة كوندور، والتي حظيت بإقبال واسع من المستثمرين، مشروع سونات ريزيدنسز في مثلث قرية جميرا (JVT)، وكوندور كاسل وكوندور كونسيبت 7 في دائرة قرية جميرا (JVC)، وكوندور مارينا ستار في دبي مارين.

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