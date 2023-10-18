الاتفاقية تعزز مكانة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال

الاتفاقية ترسخ الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات واليابان في مجال الطاقة، وتؤكد على الحضور العالمي المتنامي لشركة "أدنوك للغاز"، لا سيما في سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا

الاتفاقية ترفع القيمة الإجمالية لصفقات توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 34.5 إلى 44 مليار درهم منذ إدراج أدنوك للغاز في مارس من هذا العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز" بي إل سي، (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة ب "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ("ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234")، اليوم عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم (500 إلى 700 مليون دولار) مع شركة "جيرا للأسواق العالمية"، وهي شركة تابعة لمجموعة "جيرا".

تأتي هذه الاتفاقية ترسيخاً للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان وتعزيزاً لمكانة شركة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتُعد اليابان شريكاً حيوياً لدولة الإمارات في مجال الطاقة وتُكرس هذه الاتفاقية سجل "أدنوك" الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "تُشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين ’أدنوك للغاز‘ وشركة ’جيرا‘ علامةً فارقةً في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان وغيرها من الدول".

ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية بالمقارنةِ مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.

ومن جانبه، قال كازونوري كاساي، الرئيس التنفيذي في شركة "جيرا" ورئيس مجلس إدارة "جيرا للأسواق العالمية": نحن سعداء بمواصلة الشراكة مع شركة "أدنوك للغاز"، حيث تتطلع مجموعة "جيرا" إلى تعزيز محفظتها العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرةٍ ومرنةٍ وتنافسيةٍ وهو أمر ضروري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الهامة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها شركة "أدنوك للغاز" مؤخراً، بما في ذلك اتفاقيات مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة (PCI)، وشركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة (JAPEX)، وشركة توتال للطاقة والغاز، وشركة النفط الهندية (IOCL)، وتراوحت القيمة الاجمالية لاتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها الشركة بين 34.5 و44 مليار درهم (9.4 إلى 12 مليار دولار) وذلك منذ إدراجها في مارس من هذا العام.

جدير بالذكر، أن مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ "أدنوك" في جزيرة داس، والتي أُنشأت في عام 1970، كانت قد زودت شركة "طوكيو للطاقة الكهربائية"، إحدى الشركات الأم لشركة "جيرا"، بصادراتٍ من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 40 عاماً. وتأتي اتفاقيةُ التوريد الجديدةِ تجديداً وتعزيزاً لهذه الشراكة الطويلة.

وستواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامةٍ واقتصاديةٍ من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.

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نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كمل توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجي زيارة www.adnocgas.ae

نبذة عن شركة جيرا للأسواق العالمية

تعتبر جيرا للأسواق العالمية شركة رائدة في تجارة الطاقة المنقولة بحراً مدعومة بالمرافق المخصصة لذلك. الشركة مشروع مشترك بين شركة "جيرا" المساهم الأكبر وشركة “EDT Trading” ، يعد مساهمو شركة جيرا للأسواق العالمية من أكبر المالكين للمرافق الرئيسية في العالم. تدير شركة جيرا للأسواق العالمية واحدةً من أكبر محافظ الطاقة في العالم مما يمنحها فهماً عميقاً للطريقة التي تتصرف بها أسواق الطاقة المحلية والإقليمية والدولية. يعق المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة، ولديها مجموعة مواهب عالمية تضم أكثر من 250 شخصاً عبر مكاتب تقع في أربعة مواقع استراتيجية: سنغافورة واليابان (طوكيو) والمملكة المتحدة (لندن) والولايات المتحدة (بالتيمور). تتمتع الشركة برأس مال قوي يبلغ أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من رأس المال المدفوع وإجمالي حقوق الملكية البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. احتفظت الشركة بتصنيفها ِA+ المستقر من R&I ، ويعزى ذلك إلى نموذج أعمال قوي وقادة مالية قوية، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.jeragm.com.

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