يأتي الإعلان قبيل معرض دبي للطيران

يصل حجم أسطول الشركة إلى 65 طائرة مروحية بعد استلام الطائرات الإضافية

الرياض: أعلنت شركة الطائرات المروحية، أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن تأكيدها استلام 18 طائرة مروحية إضافية في نهاية عام 2024. يأتي الإعلان قبيل معرض دبي للطيران المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، في دبي وورلد سنترال بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سوف يصل عدد طائرات الشركة إلى 47 طائرة مروحية في نهاية العام الحالي، وسيبلغ حجم أسطولها 65 طائرة مروحية في نهاية عام 2024 مع استلام الطائرات المروحية الإضافية.

وتعليقًا على نمو أسطول الشركة، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية، الكابتن أرنو مارتينيز: ’’تعد شركة الطائرات المروحية الشريك العالمي لقطاع الطيران العمودي في المملكة العربية السعودية حيث تعمل بشكل أساسي على تطوير هذا القطاع في المملكة. لقد أسهم طموحنا والتزامنا في نمو الشركة على نطاق غير مسبوق مع خطط لإدارة أسطول يضم أكثر من 100 طائرة مروحية بحلول عام 2026. وسوف يساعدنا استلام الطائرات الـ 18 الإضافية على الارتقاء بخدماتنا المتنوعة والمتميزة ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا في السعودية والمنطقة. نلتزم في شركة الطائرات المروحية بالاستثمار في طائرات متطورة وعالية الجودة لضمان عمليات تنقل عالمية المستوى، ونتطلع قدمًا إلى استعراض خطط الشركة في جناحنا في معرض دبي للطيران بحضور أبرز شركائنا مثل روتورترايد العالمية‘‘.

ويتضمن أسطول الشركة مزيج من طائرات ليوناردو وإيرباص:

47 طائرة مروحية في نهاية عام 2023:

11 طائرة من طراز H125

12 طائرة من طراز H145

طائرة واحدة من طراز H160

23 طائرة من طراز AW139

18 طائرة إضافية في عام 2024:

طائرة واحدة من طراز H125

8 طائرات من طراز H145

5 طائرات من طراز AW139

4 طائرات من طراز H160

يستقدم معرض دبي للطيران 2023 أحدث الابتكارات في عالم الطيران مع عرض أكثر من 160 طائرة تجارية وخاصة وعسكرية. سوف يشهد الحدث العديد من الحلقات الحوارية والمناقشات حول موضوعات متنوعة مثل الشحن، والاستدامة، وإدارة الحركة الجوية، والتنقل الجوي، بحضور مجموعة تضم أكثر من 300 متخصص في القطاع.

تدعو شركة الطائرات المروحية المشاركين في المعرض لزيارة جناح الشركة رقم 990 في القاعة الرئيسية للتعرف على خدماتها والتزامها بتطوير قطاع الطيران العمودي في المملكة وعالميًا.

لمعرفة المزيد عن المعرض وكيفية المشاركة، يرجى زيارة: https://www.dubaiairshow.aero/

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نبذة عن شركة الطائرات المروحية:

تم إطلاق شركة الطائرات المروحية THC من قبل صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجيتها لتفعيل القطاعات الواعدة، ودعم رؤية 2030 عبر إيجاد منظومة متكاملة وجديدة لقطاع الطيران التجاري، وإثراءه بتقديم خدمات النقل الجوي الآمنة والفعالة في المملكة العربية السعودية.

ويجدر بالذكر بأن شركة الطائرات المروحية THC هي أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية حيث قامت بتشغيل رحلتها

منتصف عام 2019م.

وتمتلك الشركة 47 طائرة مروحية لتقديم خدمات الإسعاف الجوي، الأعمال الجوية، وخدمات رفع الأحمال الثقيلة، ورحلات

النقل الخاصة، والرحلات السياحية في أرجاء المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.thehelicoptercompany.com.sa/

تويتر: @THC_KSA