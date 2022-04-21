التنمية تواصل تحقيق خطط النمو وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400,000 طيراً في اليوم الواحد.

استمرار نمو أعمال تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية مع وصول فروع بوبايز العاملة إلى 6 فروع

تعافي هوامش إجمالي الربح وصافي الربح تدريجياً

استمرارا الربحية على الرغم من ارتفاع الاسعار العالمية للسلع

الرياض: أعلنت اليوم شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها "التنمية" أو "الشركة" والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الشركة الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية عن نتائجها المالية للربع الأول الذي ينتهي بتاريخ 31 مارس 2022. وحققت الشركة إيرادات بقيمة 435.3 مليون ريال عن هذه الفترة، في حين ارتفع إجمالي الربح بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 91.1 مليون ريال، وانخفض صافي الدخل جرّاء الزيادة المستمرة في أسعار السلع على مستوى العالم واستثمار الشركة في قدراتها التشغيلية بما ينسجم مع استراتيجيتها.

وعلّق السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة:

"يعكس أداءنا القوي للربع الأول الاستفادة من الطلب المتزايد في مختلف الفئات، وبرنامج التوسع التشغيلي المستمر لدينا لتنفيذ خطط النمو الطموحة والارتفاع التدريجي للأسعار في فئة الدجاج الطازج، استجابة لضغوطات زيادة التكاليف التي شهدناها في السنة الماضية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الحبوب.

وقد ارتفعت بشكل ملحوظ ايراداتنا لدى كل من منتجات الدواجن الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية، كما حققت أعمال الامتيازات التجارية الغذائية نتائج واعدة خلال الربع الأول، حيث وصلت الفروع العاملة في المملكة إلى 6 فروع، وسنواصل الاستثمار في افتتاح فروع جديدة وتعيين وتدريب موظفين جدد لخدمة منافذ بوبايز المخطط لافتتاحها. كانت ردود أفعال المستهلكين مشجعة، ونتطلع إلى مواصلة النمو لتوسيع هذا القطاع.

نتطلع لزيادة مبيعاتنا وقدرتنا على اغتنام المزيد من الفرص في السوق مع إدارة التكاليف لدعم الانتعاش التدريجي لهوامشنا الربحية. يسير برنامج الإنفاق الرأسمالي حسب المخطط، ونجحنا في تحقيق نمو مهم في الكميات خلال الربع الأول، فوصلنا إلى 400,000 طيراً في اليوم الواحد بالتزامن مع إضافة مزرعتين إلى رصيد الشركة، وسنواصل الاستثمار في توسيع حصتنا السوقية وتحسين مستوى العمليات".

وبحسب دراسة مستقلة للسوق، حافظت شركة التنمية الغذائية على حجم حصتها في سوق البيع بالتجزئة في المجموع السنوي المتحرك ، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في فئة الدجاج السعودي الطازج والتي تتضمن الدجاج الكامل الطازج، وقطع الدجاج الطازجة، وأحشاء الدجاج الطازجة.

ملخص أبرز ملامح الأداء المالي

مليون ريال الربع 1-21 الربع 1-22 التغيير الإيرادات 368.3 435.3 18% إجمالي الربح (الخسارة) 89.3 91.1 2% الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 48.06 35.02 (27.2)% صافي الربح (الخسارة) 18.79 1.54 (91.8)%

وقال السيد أحمد العسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "تستفيد مبيعات الربع الأول من الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال العام الماضي في سبيل توسيع قنوات تقديم الخدمات وتطوير شبكة التوزيع وزيادة الكميات. أعلنا خلال الفترة المذكورة عن الفائز بجائزة شركة التنمية الغذائية للريادة الشاملة بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي ستتعاون الشركة من خلالها لتطوير التقنيات الكفيلة بتقليل التأثير البيئي لهذا القطاع. إضافةً لذلك، حققنا خطوة كبيرة في التزامنا بسلامة الحيوانات بحصول مسالخ الشركة على شهادة المعايير العالمية لسلامة الحيوان من منظمة "أن أف أس إنترناشيونال ".

تحليل الإيرادات

بلغت إيرادات الشركة عن الربع الأول 435.3 مليون ريال سعودي، محققة ارتفاعاً بنسبة 18% على أساس سنوي من 368.3 مليون. وتعزى الزيادة في نمو الإيرادات الإجمالية إلى استمرار النمو في قطاعي الدواجن الطازجة والمصنّعة، بفضل الطلب الاستهلاكي القوي والزيادات التدريجية في أسعار الدجاج الطازج. فضلاً عن ذلك، تضمن الربع الأول مبيعات الامتيازات التجارية الغذائية والتي بدأت في الشهر الأخير من عام 2021.

ارتفعت مبيعات الدواجن الطازجة، المساهم الأكبر في إيرادات الشركة، بنسبة 13.5% لتصل إلى 289.6 مليون ريال عن الربع الأول من عام 2022. وجاء هذا النمو في إيرادات الدواجن الطازجة نتيجةً للزيادة المتواصلة في القدرة الاستيعابية والكميات بالتزامن مع تنامي شعبية منتجات الشركة، والزيادة التدريجية في أسعار فئة الدواجن الطازجة. وزادت القدرة اليومية للمجموعة إلى 400,000 طيراً في اليوم الواحد كما بتاريخ 31 مارس 2022 من 370,000 طيراً في اليوم الواحد كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

ارتفعت إيرادات المنتجات المصنعة الأخرى بنسبة 29.3% لتصل إلى 100.5 مليون ريال عن الربع الأول، ونتجت زيادة المبيعات بسبب زيادة الطلب في قطاع خدمات الأغذية والمراجعة التدريجية للأسعار بالنسبة لعملاء القطاع خلال تجديد العقود معهم.

ارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 16.3% لتصل إلى 41.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، وتعزى زيادة المبيعات بصورة أساسية إلى زيادة الطلب على منتجات الصحة الحيوانية ومعداتها.

وصلت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية إلى قدرتها التشغيلية الكاملة في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 4.0 مليون ريال منذ إطلاق استراتيجية الامتياز التجاري الغذائي. حيث نجحت الشركة خلال الربع الأول في افتتاح فرعين لبوبايز في الرياض، ليصل إجمالي الفروع العاملة إلى 6 فروع.

تحليل قائمة الدخل

ارتفعت تكلفة المبيعات عن الربع الأول إلى 344.3 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 279 مليون ريال في السنة السابقة، في حين انخفض إجمالي الهامش من 24% إلى 21% عام 2021. تعكس الزيادة في تكلفة المبيعات والانخفاض الناتج في إجمالي الهامش التأثير الضاغط لارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية وتوجّه الشركة لتسريع زيادة طاقتها الاستيعابية وانخفاض استرداد الإعانات.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 35.02 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022 مقارنة بمبلغ 48.06 مليون ريال في الفترة نفسها من السنة السابقة .

بلغ صافي الدخل 1.54 مليون ريال عن الربع الأول من عام 2022، مقارنة بمبلغ 18.79 مليون ريال في الربع الأول من عام 2021، ويعزى السبب في هذا الانخفاض إلى زيادة أسعار الحبوب وزيادة الانفاق على خطط الشركة التوسعية. ولكن يعد هذا تحسنا كبيرا مقارنةً ب خسارة قدرها 12.36 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2021.

تحليل قائمة المركز المالي

أنهت الشركة الفترة بنقدية وما في حكمها عند 100 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 185.9 مليون ريال عند نهاية السنة المالية 2021. وارتفعت التكاليف الرأسمالية من 12.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 19.4 مليون في الربع الأول من عام 2022. تضمنت هذه التكاليف الرأسمالية مشاريع توسيع المفارخ، وزيادة القدرة الاستيعابية لتخزين المواد العلفية وفق خطط الشركة التوسعية.

استراتيجية النمو

بالاعتماد على تميزها التشغيلي الثابت، وزيادة تفضيل المستهلكين لمنتجات الشركة من الدواجن المحلية ودعم الحكومة السعودية، تهدف الشركة إلى توسيع أعمالها في الدواجن الطازجة تماشياً مع الخطط الحكومية الاستراتيجية للوصول إلى 80% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن بحلول 2025، حيث زادت الشركة من مبيعاتها المحلية من الدواجن الطازجة بنسبة 50.7%خلال السنوات الأربع الماضية من 66.3 مليون دجاجة عام 2018 إلى 99.9 مليون عام 2021، نتيجةً للاستثمارات الجديدة في أصولها وعملياتها.

تخطط الشركة لتوسيع طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد محلياً وإقليمياً، حيث من المقرر تخصيص الإنفاق الرأسمالي في السنوات الخمس القادمة لزيادة طحن الأعلاف وعمليات التصنيع الأولية وقدرات التصنيع الأخرى بهدف تمكين الشركة من الاستحواذ على فرص النمو الناشئة والجديدة. ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات الشركة الرأسمالية إلى ارتفاع الإيرادات والهوامش جرّاء استعداد المستهلكين لدفع فارق سعري لقاء لحوم الدواجن محلية الإنتاج، ويتلقى هذا النمو دعماً إضافياً بسبب زيادة موظفي فريق المبيعات الذي جرى مؤخراً.

تتضمن جهود التنويع التي تبذلها الشركة توسيع عمليات الشركة في الامتيازات التجارية الغذائية التي بدأت عام 2021، إلى جانب إبرام اتفاقية مع شركة بوبايز، مع خطة لافتتاح مطاعم جديدة في المملكة في السنوات القادمة

آفاق العمل في السوق

تعمل الشركة ضمن قطاع متنامي للسلع الأساسية في ظل ارتفاع عدد السكان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفع المعدل السنوي لنمو السكان إلى 2.4% منذ 2014 ومعدل النمو السنوي للإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.3% منذ العام 2016، بحسب البنك المركزي السعودي. وتمثل هذه الزيادة، جنباً إلى جنب مع المبادرة الحكومية للاكتفاء الذاتي من الدواجن، مجموعة فريدة من الفرص أمام الشركة لتحقيق النمو في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تؤثر مجموعة من المشاريع التي تدعمها الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كجزء من رؤية المملكة 2030 إيجابياً على حصة الشركة السوقية بفضل زيادة الاستثمار في الطاقة الاستيعابية والإنتاج والتوزيع سواء في المملكة أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتمد الشركة على مجموعة منتجاتها الواسعة وخبرتها العميقة في هذا القطاع ونموذج أعمالها المتكامل والفعّال للاستفادة من نمو السوق.

الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تطبق شركة التنمية منهجية استراتيجية متكاملة في الاستدامة البيئية عن طريق نموذج العطاء والكسب والاستدامة الذي تنتهجه، ويهدف إطار الاستدامة إلى وضع أسلوب إيجابي تجاه أنشطة الشركة ومبادراتها في عدة مجالات كالمجتمع والبيئة ومكان العمل والابتكار وسلامة الحيوانات. نجحت الشركة في الربع الأول من عام 2022 في إعادة تدوير 4,907 طناً يومياً من النفايات الصلبة وأكثر من 137 مليون لتراً يومياً من المياه. إن مبادرة التشجير التي أطلقتها الشركة (مبادرة مليون شجرة بحلول عام 2025) قد حققت إنجازاً مهماً بزراعة 200,000 شجرة مع نهاية شهر مارس 2022. بالإضافة إلى ذلك، تتبع الشركة معايير بيئية صارمة يفرضها العمل في هذا القطاع، وتواصل الشركة عملها لتحسينها والارتقاء بها.

أعلنت الشركة خلال شهر مارس عن الفائز بجائزة شركة التنمية الغذائية للريادة الشاملة بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي تهدف إلى تحفيز العلماء والمبتكرين لإيجاد سبل كفيلة بخفض مستويات انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الأغذية. والفائز بالجائزة الكبرى هي Polymeron من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بسبب تقديمها لحل مبتكر لتحويل مخلفات الدواجن إلى شكل متجدد من الطاقة.

وفي الربع الاول من العام 2022، حصلت شركة التنمية على شهادة المعايير العالمية لسلامة الحيوان من منظمة "أن أف أس إنترناشيونال"، مما يؤكد على قوة نظام سلامة الحيوانات الذي تتبعه الشركة، بالإضافة إلى سلسلة الإمداد القائمة بالكامل على البروتين. فضلاً عن ذلك، حصلت الشركة على شهادة "QAB" من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لقاء ممارستها الزراعية الجيدة.

#بياناتشركات-انتهى-

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي تأسست في العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، وهي جزء من مجموعة الدباغ القابضة. ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان وعُمان والأردن والكويت. واعتباراً من 31 مارس 2022، تدير الشركة 93 مزرعة بالإضافة إلى ستة مفارخ ومصنع أعلاف و ثلاثة مسالخ وثلاثة مصانع لمعالجة الأغذية و13 منشأة للتخزين الجاف والبارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بمياه الصرف الصحي من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com

التوقعات والبيانات المستقبلية

يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

والتوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

علاقات المستثمرين والاستفسارات الاعلامية

حسام أحمد الشريف

مدير علاقات المستثمرين

رقم الاتصال +966 114775912

أيميل ir@tanmiah.com

ص.ب. 86909، الرياض 11632،

المملكة العربية السعودية

www.tanmiah.com