عمّان: كشفت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 1,835,101 مسافرًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 204.8%، وانخفاضٍ نسبته 32.7% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. أما حركة الطائرات، فقد بلغت 18,962 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 126.6%، وانخفاضًا نسبته %22.5 مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 18,853 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 31.4%، وأقل بنسبة 40.3% مقارنة بعام 2019.

وخلال شهر نيسان، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 504,899 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا جوهريًا نسبته 232.9% وانخفاضًا نسبته 37.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5,278 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 135.1% وانخفاضًا بنسبة 21.4% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,122 طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 27.3% وانخفاضًا بنسبة 43.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا تحسّن الأرقام المسجلة خلال نيسان، والذي تزامن مع شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر - وهو الوقت الذي يعود فيه الناس إلى ديارهم

للاحتفال مع العائلة – مصحوبًا بتخفيف قيود السفر على الصعيدين المحلي والدولي، مقارنة بالأشهر السابقة. وبناءً على هذه النتائج، نتطلع إلى أن نشهد استئنافًا مستمرًا للحركة الجوية خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بالتوسع المطرد لشبكات الطيران والوجهات، واقتراب حلول العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى وموسم الحج".

#بياناتشركات

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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