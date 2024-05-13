"جي تي سي" تعلن عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 18% إلى 1.8 مليون د.ك. في الربع الأول 2024

بدعم من زيادة هوامش الربحية وتوسّع العمليات اللوجستية في السعودية وقطر

الكويت، 13 مايو 2024: أعلنت اليوم شركة "جي تي سي" المختصة في إدارة الموانئ والعقود اللوجستية والمستودعات وتأجير المعدات والمولدات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 18% لتبلغ 1.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من السنة المالية 2024.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 7.0 مليون دينار كويتي في الربع الأول، وارتفعت ربحية السهم من 10.38 فلس للسهم في الربع الأول من العام الماضي إلى 12.21 فلس خلال الربع الأول من 2024.

وعلى الرغم من الانخفاض الهامشي في إجمالي الإيرادات، جاءت الأرباح مدعومة بالتحسّن الذي سجلته الشركة على مستوى هوامش الربحية حيث واصلت التركيز على الكفاءة في إدارة التكاليف ونجحت في تخفيض إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 7% والنفقات العامة بنسبة 14% بالمقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "جي تي سي"، الشيخ علي فواز الصباح: "تركز شركة "جي تي سي" على تعزيز الكفاءة على مستوى أعمالها وبما يكفل استمرار الشركة بالتميّز في الخطوط التي تخدمها وتحسين الإيرادات الذي سيمكنها من الاستثمار في فرص مستقبلية وإضافة القيمة لصالح الشرائح المعنية بأعمالها. وشهد الربع الأول زيادة ملحوظة في حجم العمليات التشغيلية في السعودية وقطر وهذا بالمقارنة بالعام الماضي، في حين حافظت العمليات في الكويت على مكانتها المتينة. وبدأنا نرى فرصاً واعدة في جميع القطاعات التي نعمل فيها وعلى وجه التحديد طلباً نامياً على تأجير المعدات، ونشهد مع بداية العام النتائج الإيجابية للجهود التي نقوم بها في تنفيذ خطط التوسّع والالتزام بسياستنا لإدارة التكاليف، وتبقى نظرتنا لأداء الشركة إيجابية لما تبقى من العام."



أداء الشركة في الربع الأول من 2024

توسّعت شركة "جي تي سي" في الأسواق التي تخدمها وضاعفت حجم أعمالها في كل من المملكة العربية السعودية وقطر حيث تتوفر فرص جديدة لها. وبشكل عام، لم تتأثر عمليات الشركة وإيراداتها التشغيلية بشكل مباشر من الأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وبنهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 71.3 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنسبة 13% عن إجمالي الأصول في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 9% إلى 53.4 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 4% من إجمالي الملكية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

شركة "جي تي سي" تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.



عن شركة "جي تي سي":

جي تي سي شركة كويتية تأسست عام 1979 وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت، وأصبحت اليوم من أبرز الشركات التي تقدّم حلول احترافية وعالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة في مختلف القطاعات التي تشمل إدارة الموانئ، والعقود اللوجستية، والمستودعات، وتأجير المعدات والمولدات الكهربائية في الكويت والسعودية وقطر.

وعلى مر السنين، طوّرت الشركة من نموذج عملها لتؤسس نموذجاً ديناميكياً ومبتكراً يستجيب للتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويركز على خدمة العملاء واحتياجاتهم.

شركة "جي تي سي" تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) ومقرها دولة الكويت.



#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا