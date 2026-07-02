الدوحة، قطر، والرباط، المغرب، والرياض، المملكة العربية السعودية، ودبي، الإمارات العربية المتحدة وعمّان، الأردن:

أعلن برنامج "نجوم العلوم" عن تمديد باب التقديم للموسم الثامن عشر حتى 10 يوليو/تموز 2026، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المبتكرين العرب الطموحين للانضمام إلى منصة الابتكار الرائدة التي تحتفي بالابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

على مدى سبعة عشر موسماً، رسّخ البرنامج الذي تنتجه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، مكانته كمنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال والتقدم العلمي العربي على الساحة الدولية، تكتشف وتدعم أجيالاً من المبتكرين الذين تحولت أفكارهم إلى مشاريع وتقنيات وحلول تعالج تحديات واقعية.

وتم تمديد باب التقديم حتى 10 يوليو/تموز 2026، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المبتكرين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من مختلف أنحاء العالم العربي وأوساط الجاليات العربية حول العالم للتقديم.

ويعود "نجوم العلوم 18" بحلّة جديدة هي الأكثر تطوراً وطموحاً في تاريخ البرنامج حتى اليوم، حيث تمتد الفرصة إلى ما هو أبعد من الشاشة مع اعتماد صيغة محدثة تركز بشكل أكبر على بناء المشاريع، والتقنيات الناشئة، وسرد قصص الابتكار، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين العرب الذين يسهمون في تشكيل المستقبل.

وسيحصل الفائز على تجربة متكاملة لبناء مشروعه في دولة قطر، تشمل الإرشاد، والتوجيه الاستراتيجي، ومساحات العمل، وتقديم الدعم التشغيلي، وإتاحة فرص للعمل مع المتدربين، بالإضافة إلى الانخراط في إحدى أبرز منظومات الابتكار في المنطقة.

يقدم الموسم الثامن عشر رؤية إبداعية متجددة تهدف إلى تعزيز طريقة عرض مسيرة المبتكرين العرب، بقيادة "أندريا هاميلتون"، المنتجة التنفيذية العالمية التي تشمل أعمالها برامج عالمية شهيرة مثل "The Voice" و"So You Think You Can Dance" و"Little Mix: The Search". ويتم إنتاج هذا الموسم من قبل "Zinc Media Group" و شركتها "The Edge" من مقرها في قطر.

وقالت أندريا هاملتون: "شهدنا اهتماماً كبيراً من المبتكرين الموهوبين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ومن خلال تمديد الموعد النهائي للتقديم، نحرص على إتاحة المجال والوقت أمام المزيد من رواد الأعمال والمهندسين والعلماء والمصممين والمبدعين الشباب للمشاركة والمنافسة على فرصة تحويل رؤيتهم إلى أثر ملموس."

وأضافت هاملتون: "يرتكز برنامج "نجوم العلوم" على إرث استثنائي في العالم العربي، وتتمثل الفرصة اليوم في تطوير هذا النموذج ليتناسب مع الجيل الجديد، من خلال توسيع نطاقه، وتعزيز عناصر التأثير والترفيه والسرد السينمائي، مع الحفاظ على الابتكار والإبداع البشري في قلب التجربة. ونسعى من خلال هذه النسخة المحدثة إلى أن يرتبط الجمهور ليس فقط بالاختراعات، بل أيضاً بقصص المبتكرين الذين امتلكوا الشجاعة لتقديم أفكارهم والطموح لتحويلها إلى واقع."

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-انتهى-

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