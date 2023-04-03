الإيرادات التشغيلية: 26 مليون د.ك.

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 26.7 مليون د.ك.

إجمالي الأصول: 539 مليون د.ك.

أبرز المؤشرات المالية للشركة للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (مليون دينار كويتي) البيان الربع الرابع 2022 الربع الرابع 2021 التغيير (٪) السنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2022 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2021 التغيير (٪) الإيرادات التشغيلية 7.3 14.7 50-٪ 26.0 32.5 -20٪ صافي الإيرادات 4.2 6.4 -35٪ 14.5 16.5 -12٪ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8.6 -23.6 136٪ 26.7 207.2 -87٪ صافي الأرباح 6.3 -25.7 124٪ 17.9 199.6 -91٪ ربحية السهم (فلس) 3.6 -16.97 121٪ 10.1 112.2 -91٪

الكويت: أعلنت الشركة الوطنية العقارية، والتي تعمل حالياً على تطوير مشاريع ضخمة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد حققت الشركة صافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 17.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 10.1 فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2022، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 198.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 112.2 فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2021.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 26 مليون دينار كويتي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة ب 32.5 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2021. وبلغ إجمالي الأصول 539 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة ب 654 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2021.

وقد سجلت الشركة في الربع الرابع من عام 2022 صافي ربح قدره 6.3 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 3.6 فلس كويتي لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 7.3 مليون دينار كويتي.

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "إن التقدم المستمر في تسليم الوحدات في مشروع الشركة جراند هايتس في مصر قد دعم الإيرادات التشغيلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022".

وأضاف سلطان: "يعود الانخفاض في أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالعام 2021 إلى أثر الأرباح الاستثنائية التي سجلت خلال العام 2021 نتجة قيام شركتنا الزميلة أجيليتي ببيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة دي.أس.في، مقابل أسهم في شركة دي.أس.في".

"نود هنا أن ننتهز الفرصة للتعبير عن امتناننا لمساهمينا الكرام وأصحاب المصالح لدينا على ثقتهم المستمرة في إدارة الشركة".

التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح

أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أي أرباح عن العام 2022، وذلك بسبب عدم اليقين والتضارب في سياسات القطاع العام المتعلقة باستخدام الأراضي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

المشاريع الرئيسية

"يستمر التركيز على تحسين أداء أصول الشركة التشغيلية، وتطوير مشروعيها الرئيسيين، مجمع ريم مول في أبوظبي ومشروع جراند هايتس في مصر"، قال سلطان.

ريم مول – بدأت العديد من المتاجر والمطاعم بفتح أبوابها للعملاء في أبوظبي

ريم مول هو مشروع حديث، يقع في جزيرة الريم في قلب أبوظبي الجديدة، ويمتد على مساحة تقارب 2.8 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمته حوالي 1.3 مليار دولار.

يشمل ريم مول حوالي 450 وحدة بيع بالتجزئة من أرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حوالي 85 مطعمًا ومقهىً ومجموعةً من العروض الترفيهية التي تركز على الأسرة بما في ذلك فوكس سينما، كارفور هايبر ماركت، وسنو أبوظبي.

قال سلطان: "إن العديد من المتاجر والمطاعم قد بدأت بفتح أبوابها للعملاء في أبوظبي، و نحن لا زلنا متفائلين بشأن الانتقال الناجح لريم مول من مشروع بناء إلى أصل تشغيلي، مما سيساهم في نمو إيرادات الشركة في السنوات المقبلة".

جراند هايتس – استمرار التقدم في تطوير وتسليم الوحدات السكنية

أما في مصر، فقد بلغ مشروع جراند هايتس السكني المتكامل مرحلة متقدّمة من التطوير وتسليم الوحدات السكنية. ويعد مشروع جراند هايتس جزء من مشروع أكبر تملكه شركة "كواديكو" التابعة للشركة الوطنية العقارية، حيث يضم المشروع الأكبر أجزاء يقوم بتطويرها ثلاثة مطورين. ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3.8 مليون متر مربع يلبي الاحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.

قال سلطان: "بلغت نسبة الوحدات المباعة في المشروع بأكمله حتى نهاية عام 2022 ما مقداره 74٪".

وأضاف سلطان: "إن إجمالي عدد الوحدات المباعة في جميع أنحاء المشروع قد بلغ 6,607 وحدة، كما في نهاية العام 2022، وبلغ عدد الوحدات المتبقية غير المباعة 2,291 ”.

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

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