دبي، الإمارات العربية المتحدة، ماسيف ميديا: تواصل أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع علامات التنقل الذكي نمواً على مستوى العالم، بعد تحقيقها نتائج قياسية جديدة في المبيعات العالمية، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في تقنيات القيادة الذكية والذكاء الاصطناعي، وتسريع طرح أحدث ابتكاراتها التقنية التي تستعد للوصول إلى سوق دولة الإمارات.

وسجلت الشركة مبيعات عالمية بلغت 75,102 مركبة خلال شهر يونيو 2026، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 178%، لتتجاوز للمرة الثانية على التوالي حاجز 75 ألف مركبة خلال شهر واحد. كما ارتفعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 56,188 مركبة، بزيادة تقارب 310% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت المبيعات العالمية التراكمية 379,110 مركبة، وحافظت الشركة على معدلات نمو سنوية من ثلاث خانات طوال هذه الفترة، وواصلت تقدمها بثبات نحو تحقيق هدفها السنوي المتمثل في بيع مليون مركبة.

وينعكس هذا الزخم العالمي بوضوح في دولة الإمارات، حيث تجاوزت مبيعات أومودا وجايكو حاجز 5,000 مركبة، فيما تواصل الشركة توسيع شبكة صالات العرض وخدمات ما بعد البيع في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. كما يعزز افتتاح صالة العرض الرئيسية الجديدة في الواحة مول على شارع الشيخ زايد بدبي التزام العلامة بتقديم تجربة متكاملة لعملائها في مختلف أنحاء الدولة.

ويُعد الاستثمار المتواصل في التقنيات الذكية أحد أبرز العوامل التي تقود هذا النمو. فبعد الإطلاق الناجح للنظام الهجين فائق التطور (SHS) الذي يجمع بين القوة الفائقة، والاستهلاك المنخفض للطاقة، والمدى الطويل، تواصل الشركة تقديم حلول توفر مستويات عالية من الأداء والكفاءة بما يتناسب مع طبيعة المناخ في دولة الإمارات ومتطلبات القيادة لمسافات طويلة.

وفي الوقت نفسه، يتواصل ترقب وصول تقنية الركن الذكي فائق الذكاء (Super Intelligent Valet Parking – SIVP) إلى السوق الإماراتي. وقد استقطبت هذه التقنية اهتماماً واسعاً بعد نجاح استعراضها في دبي خلال درجات حرارة الصيف المرتفعة، حيث تمكنت مركبة اختبار من البحث ذاتياً عن موقف شاغر، وتجنّب العوائق المحيطة، وإتمام عملية الركن بالكامل فيما بقي السائق خارج المركبة.

وتوفر هذه التقنية المتقدمة حلاً عملياً للمراكز التجارية، وأبراج الأعمال، والمطارات، والوجهات الحضرية المزدحمة، إذ تجمع بين إمكانات الركن الذكي واستدعاء المركبة عن بُعد، بما يسهم في تبسيط تجربة القيادة اليومية وتعزيز مستويات الراحة والثقة، ويجسد رؤية أومودا وجايكو المتمثلة في جعل تقنيات القيادة الذكية جزءاً من الحياة اليومية.

وفي هذا السياق، قال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: "يعكس النمو المستمر في مبيعاتنا العالمية الثقة المتزايدة التي يوليها العملاء لمنظومة التنقل الذكي التي تقدمها أومودا وجايكو. ونواصل التزامنا بتطوير حلول المركبات الكهربائية، وتقنيات القيادة الذكية، والذكاء الاصطناعي، مع العمل على تقديم ابتكارات مثل نظام الركن الذكي فائق الذكاء إلى أسواق تشمل دولة الإمارات. ويتمثل هدفنا في توفير تجارب تنقل أكثر ذكاءً وأماناً ومتعة للعملاء حول العالم."

ولا يقتصر توسع منظومة الشركة على المركبات الذكية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى منصة أيموغا للروبوتات (AiMOGA Robotics)، حيث تواصل أومودا وجايكو نقل تقنيات الإدراك واتخاذ القرار والتحكم بالحركة، المطورة وفق معايير صناعة السيارات، إلى قطاعات الضيافة، والتجزئة، والمعارض، والخدمات العامة، في إطار رؤيتها للتحول إلى منظومة عالمية متكاملة للتقنيات الذكية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

كما تستعد الشركة للكشف عالمياً عن سيارة أومودا 4 (OMODA 4)، المزودة بجيل جديد من المقصورات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر تفاعلاً صوتياً طبيعياً وأنظمة تحكم ذكية متعددة السيناريوهات، لتقديم تجربة قيادة أكثر اتصالاً وذكاءً.

ومع استمرار أجواء الحماس الكروي في توحيد عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء دولة الإمارات هذا الصيف، وانطلاق كأس العالم FIFA 2026، تواصل أومودا وجايكو تعزيز حضورها بين فئة الشباب من خلال شراكات رياضية دولية ومبادرات تعكس أسلوب الحياة العصري. ومع تجمّع الجماهير لمتابعة المباريات والاستعداد لأكبر حدث كروي في العالم، تواصل العلامة التجارية بناء روابطها مع المجتمع من خلال تجارب مشتركة تحتفي بشغف كرة القدم العالمية.

وتجسيداً لهذا التوجه المجتمعي، نظمت أومودا وجايكو مؤخراً أول فعالية مجتمعية لها في أبوظبي تحت شعار "مجتمع واحد... شغف واحد... قيادة واحدة"، بمشاركة أكثر من 350 شخصاً، بينهم ما يزيد عن 150 مالكاً لمركبات أومودا وجايكو، حيث تضمنت الفعالية جولة قيادة جماعية على حلبة مرسى ياس، أعقبها تجمع لمشاهدة مباراة لكرة القدم مستوحاة من أجواء كأس العالم، بما يعكس التزام الشركة ببناء جسر يربط بين أفراد المجتمع من خلال التنقل، والرياضة، وتجارب أسلوب الحياة.

ومع تحقيق مستويات قياسية من المبيعات العالمية، واستمرار نمو الطلب على مركبات الطاقة الجديدة، ومواصلة الاستثمار في تقنيات القيادة الذكية، والتنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، تواصل أومودا وجايكو تعزيز حضورها في دولة الإمارات، وتقريب الجيل القادم من حلول التنقل الذكي إلى العملاء، بما يؤكد التزامها طويل الأمد بالابتكار، والاستدامة والنمو المستقبلي.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.

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