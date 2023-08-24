سوق العقارات في الإمارة يسجل بيع 176 عقاراً بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي

دبي تحتضن 206 سنتي - مليونيراً و15 مليارديراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت يونيك بروبرتيز، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، عن تسجيل قطاع العقارات في دبي بيع 176 عقاراً فاخراً خلال النصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليار درهم إماراتي. وأشارت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية العالمية إلى بيع 219 منزلاً ضمن النطاق السعري نفسه خلال العام الماضي، مما جعل من دبي رابع أكثر أسواق المنازل الفاخرة ازدحاماً في العالم.

وتواصل الإمارة ترسيخ مكانتها على قائمة أغنى المدن نظراً لاحتضانها أكبر عدد من الأشخاص الأثرياء في الشرق الأوسط، وكشفت أحدث البيانات عن وجود 68,400 مليونير و206 سنتي - مليونير، ممن تقدّر ثروتهم الشخصية بـ 367 مليون درهم إماراتي على الأقل، و15 ملياردير في دبي، مما يعكس زيادة بنسبة 62% بين عامي 2012 و2022 في عدد السكان من أصحاب الملاءة المالية الفائقة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد أصحاب الملاءة المالية الفائقة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 24% خلال السنوات الخمس القادمة، مع بقاء دبي محفزاً رئيسياً لهذا النمو. كما سيشهد عرض وتسليم الوحدات السكنية الفاخرة زيادة ملحوظة.

وأشارت شركة نايت فرانك إلى أن عدد أصحاب الملاءة المالية الفائقة للمقيمين في الشرق الأوسط يُقدّر بـ 9,717 فرداً، ومن المتوقع أن يتجاوز 12 ألف فرداً في عام 2025. كما يساهم اختيار أصحاب الثروات الفائقة لدبي كوجهة للسكن والاستقرار في تطوير قطاع العقارات في الإمارة واقتصادها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز: "تواصل دبي الارتقاء بمكانتها الرائدة وتلبية تطلعات الوافدين إليها من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير وحدات سكنية فاخرة وفرص استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى نمط الحياة الآمن والمريح والعائد القوي على الاستثمار. وتحافظ الإمارة على صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث استقطاب أصحاب الثروات الفائقة. ونعمل اليوم على استقطاب السنتي - مليونيرات والمليارديرات ممن يتطلعون إلى الاستثمار في الفلل وشقق البنتهاوس في الأحياء الفاخرة، بما فيها نخلة جميرا وتلال الإمارات. وتستمر دبي باستقطاب أثرياء العالم للاستثمار في مختلف المجالات من خلال التزامها بتحقيق النمو المتواصل وتعزيز الأمن.“

وتمتاز يونيك بروبرتيز بفريقها من المستشارين متعددي اللغات الدوليين والذين يتمتعون بخبراتٍ واسعة، ما يتيح لها المساهمة في نمو القطاع من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات عن طريق مشاريعها العقارية على المخطط إلى جانب مجموعة كبيرة من العقارات الجاهزة للبيع والتأجير. وساهمت الشركة في عام 2022 بنسبة 2% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط وحوالي 1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي.

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حول يونيك بروبرتيز:

تُعد يونيك بروبرتيز، التي تأسست في عام 2008، وكالة استشارات استثمار عقاري متكاملة الخدمات. تتميز الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي على يد أراش جليلي، بمكانةٍ مرموقة وخبرةٍ تمتد في قطاع الاستثمار العقاري في المنطقة. إنها واحدة من أكثر الشركات العقارية شهرة وحائزة على العديد من الجوائز في المنطقة. وهي تقدم مجموعةً من الخدمات بما في ذلك باقة متميزة من المشاريع على المخطط والعقارات الجاهزة للبيع والتأجير. وساهمت الشركة في عام 2022 بنسبة 2% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط وحوالي 1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي. وتقدم الشركة من خلال مستشاريها الذين يتميزون بخبراتٍ واسعة ويتحدثون عدة لغات، حلول استثمار عقاري موثوقة واستثنائية ومصممة خصيصاً للعملاء. لمزيد من المعلومات حول يونيك بروبرتيز، يرجى زيارة الرابط https://www.uniqueproperties.ae/en

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