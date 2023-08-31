شركة سي آي كابيتال قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي الأوحد ومرتب ومروج الإصدار

القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه مصري لصالح شركة التوفيق للتوريق (شركة مساهمة مصرية)، حيث كانت شركة التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 أشهر، والثانية بقيمة 857 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA وA للثالثة.

وأكد طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة، منها وأهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الأمنه والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية. وأضاف فهمي أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وافريقيا لعام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وافريقيا للتمويل، مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.

ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أحد أعرق الشركات بالسوق المصري، لافتًا أن شركة سي آي كابيتال تساهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين عبر التعاون مع الكيانات الكبرى مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين. واختتم هلال بأن الشركة نجحت في إتمام 10 صفقات تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تتخطى 32 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.

وعبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار بنجاح والذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي آي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي الأوحد للإصدار. وأضاف عباس ان هذا الإصدار يعد الثالث لشركة سى آى كابيتال لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامنو تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 3500 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

للمزيد من الاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل معنا عبر

media@cicapital.com

أو زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل:

https://linktr.ee/cicapitalholding