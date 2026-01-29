أبوظبي / دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بروبرتي فايندر، المنصة الرائدة في مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط، عن استثمار جديد بقيمة 170 مليون دولار أمريكي من شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، المستثمر السيادي ومقره أبوظبي، إلى جانب صندوق ثروة سيادي إماراتي آخر وشركة بيكو كابيتال.

ويعزز هذا الاستثمار مكانة بروبرتي فايندر كأكبر منصة عقارية في المنطقة، ويؤكد ريادتها في الابتكار التقني ضمن سوق الإعلانات العقارية سريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا الاستثمار بعد الجولة التمويلية البالغة 525 مليون دولار أمريكي التي قادتها صناديق تديرها بيرميرا، بمشاركة كبيرة من بلاكستون جروث في عام 2025، ما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في الآفاق المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي ورؤيتها طويلة المدى.

وبإجمالي استثمارات رأسمالية بلغت نحو 700 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 250 مليون دولار أمريكي من التمويل بالدين من ARES Management وHSBC، تمثل بروبرتي فايندر إحدى أكبر جولات التمويل في المنطقة. كما تحتفظ شركة جنرال أتلانتيك، التي استثمرت في الشركة منذ عام 2018، بحصة مهمة في رأس المال.

وبموجب الصفقة الأخيرة، تستثمر كل من مبادلة والصندوق السيادي الإماراتي 75 مليون دولار أمريكي لكل منهما، بينما تستثمر بيكو كابيتال 20 مليون دولار أمريكي من صندوقها الجديد للنمو (Growth Fund I) بقيمة 250 مليون دولار، كأول استثمار لهذا الصندوق.

ويمثل ذلك تعميقًا للشراكة بين الشركتين التي بدأت قبل أكثر من عقد، عندما كانت بيكو كابيتال أول مستثمر رأس مال كبير في بروبرتي فايندر.

يأتي هذا الإعلان في مرحلة محورية من مسيرة بروبرتي فايندر، إذ حققت الشركة نتائج مالية قوية وسجلت نموًا سريعًا في استخدام منتجاتها الرئيسة، وعززت ريادتها في دولة الإمارات والمنطقة عمومًا. كما تواصل حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل Credit Optimizer وHome Valuation وSuperAgent تحقيق انتشار واسع، في حين تسهم شراكاتها مع Stake وKeyper في توسيع حضورها عبر رحلة التملّك العقاري المتكاملة. وتعزز التزام دولة الإمارات بالابتكار، بدعم من الأطر التنظيمية الواضحة والطلب القياسي على العقارات، الأسس المتينة لمرحلة النمو المقبلة لبروبرتي فايندر.

وقال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر: "يشرفنا انضمام «مبادلة» وشركائنا الجدد من الصناديق السيادية في هذه المرحلة المهمة من رحلتنا. إن دعمهم شهادة على قوة منصتنا، وعمق بياناتنا، وصلابة نموذج أعمالنا. كما يسعدنا الترحيب مجددًا بشركة «بيكو كابيتال»، إحدى أوائل شركائنا في النجاح. تشهد المنطقة زخمًا اقتصاديًا استثنائيًا، ونحن فخورون بالمساهمة في بناء سوق عقارية أكثر شفافية وثقة واعتمادًا على التكنولوجيا."

وعلّق جيمي أوماهوني، الرئيس المالي لشركة بروبرتي فايندر: "بعد أن أكدت شركتا «بيرميرا» و«بلاكستون» ثقتهما في مسيرتنا على المستوى العالمي عقب شراكتنا المبكرة مع «جنرال أتلانتيك»، يأتي هذا الاستثمار ليؤكد تجدد الثقة فينا هنا في وطننا. إنه يسرّع طموحنا لبناء منظومة عقارية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والثقة والابتكار. كما أن انضمام صندوقين سياديين من دولة الإمارات إلى هيكل المساهمين المؤسسيين لدينا يعزز استقرار قاعدة المساهمين، ويعمّق مواءمة أهداف الشركة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي رائد عالميًا."

من جانبه، قالالدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في الامارات في مبادلة : "يعكس هذا الاستثمار التزام مبادلة المستمر بدعم الشركات الوطنية الرائدة والمنصات التقنية عالية النمو، بما في ذلك الجيل الجديد من الشركات التي تسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات. لقد نجحت بروبرتي فايندر في بناء نموذج أعمال متين وقابل للتوسع عند نقطة التقاء بين قطاعي التكنولوجيا والعقارات، وهما من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية بالنسبة لمبادلة. ويسرّنا أن ندعم المؤسسين ورواد الأعمال الذين يبنون منصات رائدة إقليميًا تقوم على أسس قوية وأثر مستدام طويل المدى."

وفي السياق ذاته، قال عامر علايلي، الشريك العام لصندوق النمو في بيكو كابيتال: "تُحدث بروبرتي فايندر قيمة حقيقية لجميع الأطراف في منظومة القطاع العقاري - من المشترين إلى الوسطاء والبائعين. وتمثل الشركة نموذجًا مثاليًا للرؤية التي أُنشئ من أجلها صندوقنا للنمو. نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع مايكل والفريق بينما يواصلون وضع المعايير القيادية في السوق."

وبفضل دعم هذه المؤسسات الاستثمارية الرائدة، تواصل بروبرتي فايندر تركيزها على تبسيط رحلة البحث عن منزل، وتعزيز إنتاجية الوسطاء العقاريين، وبناء منظومة عقارية أكثر شفافية وثقة واستعدادًا للمستقبل.

تولت جيه. بي. مورغان (J.P. Morgan) دور المستشار المالي الحصري لبروبرتي فايندر في هذه الصفقة، في حين عملت مويلس آند كومباني (Moelis & Company) كمستشار مالي مستقل. كما تولت فريشفيلدز للمحاماة (Freshfields LLP) تقديم الاستشارات القانونية لبروبرتي فايندر، فيما مثلت كولي للمحاماة (Cooley LLP) الرئيس التنفيذي مايكل لحّياني في الإجراءات القانونية ذات الصلة.

عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستثمرين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

لاستكشاف المزيد وبدء رحلتكم في عالم العقارات، يمكنكم بزيارة www.propertyfinder.ae أو تنزيل تطبيق بروبرتي فايندر.

عن شركة مبادلة للاستثمار

تُعد شركة مبادلة للاستثمار شركة استثمار سيادي تُدير محفظة عالمية متنوّعة تهدف إلى تحقيق عائدات مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تبلغ قيمة محفظة مبادلة نحو 330 مليار دولار أمريكي (1,212 مليار درهم إماراتي)، وتمتد عبر ست قارات، لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات والأصول.

وتعتمد الشركة على خبراتها العميقة في مختلف القطاعات وشراكاتها الراسخة طويلة الأمد لتحقيق نمو مستدام وربحية متواصلة، مع دعم جهود تنويع اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي.

للمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة للاستثمار، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.mubadala.com

عن شركة بيكو كابيتال

تأسست بيكو كابيتال في عام 2012، وهي شركة رأس مال جريء مؤسسية تركز على منطقة الخليج العربي، وتُدير أصولًا تتجاوز 820 مليون دولار أمريكي عبر صناديق متنوعة تشمل مراحل الاستثمار المبكرة (من ما قبل التأسيس حتى السلسلة A) ومراحل النمو (من السلسلة B حتى ما قبل الطرح العام).

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.becocapital.com

