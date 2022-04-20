- بروسوس وسنابل للاستثمار قادتا الجولة الاستثمارية بالتعاون مع سيكويا كابيتال الهند والمستثمرين الحاليين في الشركة

- استثمار استراتيجي سيعزز ريادة الشركة في السوق ويهدف إلى تسريع تطوير منتجات الشركة كما ويدعم التوسع عالمياً في قطاع تكنولوجيا إدارة المطاعم وحلول الدفع

الرياض، المملكة العربية السعودية : نجحت فودكس، المنصة الرائدة في تكنولوجيا نقاط البيع السحابية وإدارة المطاعم والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جمع 170 مليون دولار أمريكي في الجولة الاستثمارية C بقيادة شركة بروسوس التي تعد أحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمي، وشركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تركز على استثمارات النمو الخاصة في مختلف المراحل كما شارك سيكويا كابيتال الهند في الجولة ومستثمرون حاليون مثل صندوق إس تي في للاستثمار وإنديفور كاتاليست.

وتقدم فودكس منظومة متخصصة في إدارة المطاعم والتكنولوجيا المالية تركز على تمكين أصحاب المطاعم من تسيير عملياتهم بسلاسة وكفاءة أكبر بما يساعدهم في تسريع وتيرة نمو أعمالهم. كما حصلت فودكس على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي (ساما) كشركة تكنولوجيا مالية، وهي تقدم خدماتها لجميع فئات قطاع المطاعم والمقاهي، من المطاعم التقليدية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وعربات الطعام إلى المطابخ السحابية.

وتدعم هذه الجولة جهود فودكس للتوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك استراتيجية الاندماج والاستحواذ لديها لتعزيز تواجدها في أسواق جديدة. وتعتزم الشركة استخدام هذا الاستثمار لإطلاق مبادرات جديدة وتوسيع نطاقها في مجالات التكنولوجيا المالية ودخول مجال إقراض المؤسسات الصغيرة وربط المطاعم بسلاسل التوريد من خلال منصتها، إلى جانب تعزيز إمكاناتها الابتكارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى أصحاب المطاعم. كما تتضمن استراتيجية النمو في فودكس استهداف قطاع منافذ التجزئة الصغيرة للمرة الأولى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فودكس: "قطعت فودكس شوطاً طويلاً منذ تأسيسها، ونفخر بنجاحنا في جمع التمويل من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا لدعم مسيرتنا. وسوف يساعدنا هذا الاستثمار في تسريع وتيرة تطوير منظومتنا التقنية الشاملة بما يساهم في ترسيخ دعمنا لرواد الأعمال ومالكي المطاعم والذين يشكلون غالبية عملائنا. نشكر مساهمينا الحاليين سنابل للاستثمار وصندوق إس تي في للاستثمار على منحنا ثقتهم ونرحب بانضمام المستثمرين الجدد بروسوس وسيكويا كابيتال الهند إلى عائلة فودكس، ونتطلع إلى التعاون معهم خلال الفترة المقبلة".

ومن جانبه قال فهد بيج، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى بروسوس فود: "نرى بأن تكنولوجيا المطاعم تمثل فرصة متميزة تتيح آفاق نمو هائلة للقطاع. وقد عززت فودكس حضورها الإقليمي بالاستفادة من منتجاتها وتميزها التقني وعلامتها التجارية القوية. ونتطلع إلى التعاون مع فريق فودكس الرائع في رحلتهم لتوسيع نطاق أعمالهم جغرافياً وفي قطاعات أخرى".

كما علق المتحدث باسم سنابل الاستثمارية: "نشعر بسعادة عندما ندعم فودكس كشركة صاعدة في مساعيها لتوسيع أعمالها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فقد نجحت فودكس في ترسيخ مكانة علامتها التجارية لتتصدر قطاع المطاعم والمقاهي إقليمياً. ويسعدنا المساهمة في دعم مرحلة النمو المقبلة وتمكين شركات التجزئة الصغيرة في مجالي التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا المالية. ونتطلع إلى دعم الشركة في تحقيق أقصى إمكاناتها ودخول أسواق جديدة".

ونجحت فودكس منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، وأعلنت في يناير الماضي عن إتمام أولى صفقات الاستحواذ الخاصة بها، لتحصل بذلك على كامل ملكية شركة،POSRocket ثاني أكبر مزود للتقنيات السحابية الخاصة بالمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود خطط أيضاً لإتمام عمليات اندماج واستحواذ وتوسع عالمي في المستقبل القريب في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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لمحة عن فودكس:

فودكس هي شركة رائدة بمجال تكنولوجيا المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم نظاماً شاملاً للرقمنة يقوم على مفهوم البرمجيات كخدمة بما يجعلها في صدارة المشهد الإقليمي في قطاع المطاعم والمقاهي. وقد حصلت فودكس على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي (ساما) بوصفها شركة تكنولوجيا مالية، وتتمثل رؤيتها في تأسيس منظومة متكاملة لإدارة المطاعم تمكّن أصحاب المطاعم من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم. أما رسالة فودكس فتتمثل في تعزيز قدرات أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكتروني سحابي شامل يثري عملياتهم اليومية. يخدم نظام فودكس مختلف الأنشطة في قطاع المطاعم والمقاهي؛ من المطاعم والمقاهي التقليدية ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وعربات الطعام وصولاً إلى المطابخ السحابية ومتاجر التجزئة. وقد نجحت فودكس منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، ما يجعلها إحدى أنجح الشركات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:ics.comwww.food

لمحة عن بروسوس:

بروسوس هي مجموعة عالمية في مجال الإنترنت الاستهلاكي وإحدى أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم. تركز الشركة استثماراتها العالمية في الأسواق التي تتمتع بإمكانات نمو طويلة الأمد، وهي تؤسس شركات إنترنت استهلاكي رائدة تساهم في تمكين المجتمعات والارتقاء بجودة حياة سكانها. وتركز الشركة على إرساء أنشطة هادفة في قطاعات الإعلانات الإلكترونية المبوّبة وتوصيل الأطعمة وأنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم. وتستثمر المجموعة اعتماداً على فريقها المتميز في فرص نمو الأعمال في قطاع التكنولوجيا ضمن مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وتقنية بلوك تشين والمنصات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية وغيرها. ويبذل فريق الشركة جهوداً دؤوبة لدعم رواد الأعمال المتميزين الذين يستفيدون من التكنولوجيا للارتقاء بنمط الحياة اليومية للجميع. وتلبي المنتجات والخدمات التي استثمرت فيها بروسوس أو استحوذت عليها أو أسستها احتياجات أكثر من ملياري عميل في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:. www.prosus.com

لمحة عن سنابل للاستثمار:

سنابل للاستثمار هي شركة استثمارية رائدة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، برأس مال 8 مليار دولار، تقوم بتخصيص أكثر من 2 مليار دولار سنوياً في الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو بالإضافة إلى استثمارات الاستحواذ الصغيرة. فمنذ تأسيس الشركة في عام 2009م، تثبت الأيام كيف يمكن للأفكار الجريئة أن تزاحم النماذج التقليدية للأعمال وتفتح آفاقًا جديدة في صناعة المنتجات وتجربتها وطرق استهلاكها. ولذلك، تتخذ سنابل من رواد الأعمال الذين يقومون بتسخير كل من العقول والموارد الطبيعة لتلبية الاحتياجات المجتمعية المهمة بطرق قابلة للتوسع ومستدامة لشركاء لسنابل للاستثمار. سنابل للاستثمار تستثمر في الأفكار العظيمة، العقول النيّرة، والشركات الواعدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.sanabil.com

لمحة عن سيكويا كابيتال الهند:

تدعم سيكويا كابيتال الهند رواد الأعمال الجريئين لتأسيس شركات أسطورية؛ بدءاً من الفكرة الأولية وحتى الطرح العام الأولي وأبعد من ذلك. وتعمل الشركة في أسواق الهند وجنوب شرق آسيا وتتعاون مع مؤسسي مجموعة كبيرة من الشركات في مجالات عدة، بما في ذلك بايجوز، وكاروسيل، ودروفا، وجوجيك، وأويو رومز، وتوكوبيديا، وتروكولر، وزيلينجو، وزوماتو، وغيرهم. وتشجع الشركة مؤسسي الشركات على استكشاف إمكاناتهم القصوى، حيث تستفيد الشركات الناشئة التي تتعاون مع سيكويا من نحو 50 عاماً من الخبرة الراسخة المستمدة من العمل مع شركات مثل أير بي إن بي وعلي بابا وآبل ودروب بوكس وجوجل ولينكد إن وسترايب. ولطالما شكلت الجامعات والأعمال الخيرية والمؤسسات غير الربحية الركيزة الأساسية لقاعدة مستثمري الشركة، بما يضمن إحداث أثر إيجابي حقيقي. لمزيد من المعلومات حول أنشطة سيكويا كابيتال إنديا في الهند وجنوب شرق آسيا يرجى زيارة:www.india.sequoiacap.com/